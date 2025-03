Mama Shelter, l'hotel che unisce design e socialità per un soggiorno informale

Dal 2021 il panorama dell'ospitalità romana si è arricchito con l'arrivo di Mama Shelter, un marchio per molti versi atipico, che si propone di ridefinire i tratti fondamentali dell’accoglienza alberghiera. Il colosso francese Accor, secondo gruppo alberghiero mondiale con oltre 5.400 strutture in più di 110 paesi, unico in Europa a poter competere con i colossi americani del settore come Hilton e Marriott, ha portato anche in Italia questo brand rivoluzionario nato nel 2008 dall'intuizione di Serge Trigano e del figlio Benjamin, che non sono persone qualsiasi, ma icone nel mondo del turismo, perché sono stati i primi creatori del fenomeno Club Med.

L'ingresso del Mama Shelter di Roma

Mama Shelter, la filosofia

In molti punti questo brand ironico e innovativo si discosta dallo stile dei diversi marchi del gruppo Accor, per permettere alla sua personalità specifica di emergere. Un esempio è la carta fedeltà: la nota All di Accor evidentemente è onorata, ma il marchio Mama Shelter si è unito recentemente anche a Dis-loyalty, una nuova associazione ribelle anche nel nome che ha appena lanciato sconti anche importanti per visitare posti nuovi, sconti su cibi e bevande e caffè gratuiti ogni giorno.

Mama Shelter Roma: una camera

Mama Shelter incarna una filosofia di ospitalità non convenzionale, che privilegia informalità, creatività e condivisione, allontanandosi deliberatamente dall'approccio standardizzato e serioso che caratterizza molte catene alberghiere nazionali e internazionali. Dopo il successo riscosso a Parigi, dove il brand conta 4 alberghi in quartieri diversi della capitale, Lione, Marsiglia, Londra, Lisbona e svariate altre metropoli europee e mondiali, il rifugio di mamma, perché questo è il significato letterale del brand, ha trovato casa a Roma portando con sé un'energia contagiosa che caratterizza ogni aspetto dell'esperienza offerta agli ospiti. Vuole essere un luogo accogliente e informale, aperto a tutti, dove sentirsi a casa propria in un ambiente dinamico e stimolante.

Mama Shelter, gli spazi comuni al centro

In poco tempo questo albergo è riuscito a conquistare non solo i turisti internazionali, ma anche e soprattutto i romani, attratti dalla sua atmosfera informale e dall'approccio giovane e scanzonato. Qui ci si dà del tu fin dal primo momento, lo staff si siede a tavola con gli ospiti per raccontare i segreti della città, le barriere tradizionali tra chi offre e chi riceve il servizio si dissolvono in un'esperienza di ospitalità che diventa condivisione autentica. Gli spazi comuni al piano terra, caratterizzati da un design eclettico e colorato, sono diventati punto di riferimento per eventi, feste di compleanno, celebrazioni di laurea, addii al nubilato e al celibato.

Uno dei punti di forza di Mama Shelter Roma sono gli spazi comuni

La struttura può ospitare contemporaneamente fino a tre eventi distinti, trasformandosi in un vivace crocevia di socialità romana. Il pubblico è prevalentemente giovane, ma non mancano ospiti di ogni età attratti dalla possibilità di vivere un'esperienza di soggiorno non convenzionale in un ambiente allegro e divertente.

Mama Shelter, la proposta culinaria

Gli spazi comuni sono perciò il cuore della proposta: e nella posizione più strategica, al centro della struttura come snodo di passaggio tra ingresso, reception e sala ristorante, si trova proprio la pizzeria, uno dei fiori all’occhiello della struttura. La proposta culinaria è guidata dall'executive chef Gianfranco Pecchioli, romano di 33 anni, giovane ma con alle spalle numerose esperienza in cucine stellate, che ha elaborato un menù che celebra la tradizione italiana con un tocco contemporaneo.

Mama Shelter Roma, lo chef Gianfranco Pecchioli

L'impasto delle pizze rappresenta un'originale via di mezzo tra lo stile romano e quello napoletano, garantendo leggerezza e alta digeribilità. Alla classica margherita, marinara e capricciosa si affiancano le creazioni speciali del locale, come la pizza con mozzarella di bufala a crudo e crema di basilico, quella con broccoletti e salsiccia con peperoncino, l'amatriciana gourmet con pomodoro, guanciale e pecorino, o ancora la focaccia con bresaola, rucola, limone e parmigiano. Eccellente e assolutamente da provare la pizza alla norma con melanzane e pomodorini.

La pizza è al centro della proposta culinaria di Mama Shelter Roma

Non mancano i fritti della tradizione romana: supplì, olive all'ascolana, fiori di zucca ripieni, filetto di baccalà e crocchette di patate con provola. La formula All Pizza you can eat dalle 19:00 alle 23:00 rappresenta un'opzione particolarmente apprezzata, con prezzo contenuto e bevanda inclusa. Oltre alla pizzeria, la struttura offre altre tre proposte per mangiare: nel ristorante principale, utilizzato anche per le prime colazioni, nello spazio all’esterno, frequentatissimo dai più giovani e sul rooftop al sesto piano, aperto nella bella stagione e che regala una vista panoramica sulla città.

Mama Shelter, la struttura

Mama Shelter Roma si sviluppa su due edifici adiacenti che ospitano 217 camere di diverse tipologie, tutte progettate secondo un'estetica che coniuga design contemporaneo e riferimenti alla cultura romana. Le Medium Mama (21-25 mq) rappresentano la categoria base, dotate di letto matrimoniale con lenzuola in raso, TV da 55" con film gratuiti e piccola area di lavoro. Seguono le Large Mama (26-33 mq), disponibili anche con balcone privato o in versione accessibile per persone con disabilità, e le spaziose XL Mama Family (34-46 mq) che possono ospitare fino a quattro persone.

Mama Shelter, tra wellness e lavoro

Al piano inferiore trova spazio l'area wellness, un omaggio alla tradizione termale romana con una vasca che richiama gli antichi bagni pubblici, sauna finlandese, bagno turco e una riservata area relax all'aperto. Gli ospiti hanno diritto a un'ora giornaliera di accesso, da dividere eventualmente con l'utilizzo della palestra attrezzata con macchinari Technogym di ultima generazione. Gli spazi comuni sono polivalenti: al piano terra, oltre alla reception, si trovano una piccola sala meeting e un'area giochi con calciobalilla e videogame.

Mama Shelter Roma: l'area wellness

La Vespa in bella mostra, omaggio al film Vacanze Romane molto noto anche all’estero, sintonizza immediatamente lo spirito del luogo. Innovativa è anche la concezione dello spazio di lavoro: con pochi euro al giorno, professionisti e smart worker possono usufruire degli spazi comuni come aree di coworking, con wi-fi ad alta velocità e servizio stampa. Per eventi aziendali sono disponibili gli Atelier, spazi modulabili che possono ospitare fino a 50 persone. La struttura offre anche corsi di cucina esperienziali: dalla preparazione della pasta fresca alla pizza al padellino, dai carciofi alla romana al tiramisù, trasformando il soggiorno in un viaggio immersivo nella cultura gastronomica italiana.

Mama Shelter, una posizione strategica

La posizione scelta per questo hotel rispetta i princìpi fondanti del brand di non entrare in diretta competizione con gli alberghi del centro storico, pur garantendo facile accesso alle principali attrazioni. Situato a pochi passi da Città del Vaticano, nei pressi della fermata Cipro della linea A della metropolitana, l'hotel è facilmente raggiungibile sia dalla stazione Termini che dalle principali arterie cittadine. La vicinanza ai Musei Vaticani rappresenta un plus significativo per i turisti, che possono visitare la Cappella Sistina e San Pietro con una breve passeggiata. Il quartiere Prati, elegante e residenziale, offre numerosi negozi, ristoranti, caffè e boutique per completare l'esperienza romana. La zona è ben servita dai mezzi pubblici, con autobus e metropolitana che permettono di raggiungere in pochi minuti il centro storico, Piazza di Spagna, il Colosseo e gli altri punti di interesse turistico.

Mama Shelter Roma: una sala comune

Per chi arriva in auto, l'hotel dispone di un ampio e comodo garage sotterraneo, soluzione non comune nel panorama ricettivo romano, che evita lo stress di trovare parcheggio in città. In sintesi, Mama Shelter Roma rappresenta una ventata di freschezza nel settore dell'ospitalità capitolina, un concept che va oltre il semplice pernottamento per abbracciare un'idea di accoglienza che diventa relazione, condivisione, esperienza multisensoriale in un ambiente che stimola la curiosità e il piacere di stare insieme.