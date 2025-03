Tegamino's: la pizza al tegamino made in Italy conquista Milano

Milano si arricchisce di un nuovo e dinamico punto di riferimento per gli amanti della pizza artigianale: Tegamino’s apre le porte del suo locale colorato in Viale Bligny 5. Frutto della sinergia tra il founder Marco Serrone e l’imprenditrice Elisa Simonaro, questo ristorante rappresenta l’evoluzione di un concept che ha già riscosso grande successo grazie al food corner Tegamino’s go! dedicato al delivery, situato in via Federico Faruffini.

La sala interna di Tegamino's a Milano

Tegamino's, il concept del nuovo concetto della pizza

Tegamino’s apre le sue porte in Viale Bligny 5, portando con sé l’energia di un progetto ambizioso. Frutto della collaborazione tra il founder Marco Serrone e l’imprenditrice Elisa Simonaro, questo locale coloratissimo segna la nascita di un food brand che, partendo dal successo del food corner Tegamino’s go! di via Federico Faruffini, si prepara a espandersi in tutta Italia. L’obiettivo è chiaro: offrire la vera pizza al tegamino, con una proposta che punta a diventare il punto di riferimento per gli amanti di questo formato unico.

Lo slogan di Tegamino's

L’idea alla base di Tegamino’s è quella di proporre una pizza artigianale, realizzata con ingredienti di altissima qualità e tecniche rigorose. «Non esiste un food brand al mondo dedicato all’autentica pizza cotta al tegamino come Tegamino’s, un’esperienza del tutto nuova e inimitabile», dichiara Marco Serrone. Con lo slogan IT’S NOT A DREAM, TASTE IT!, Tegamino’s esprime la sua promessa di un sapore inconfondibile, capace di esaltare ogni singolo ingrediente attraverso una lavorazione che premia la cura e la passione.

Tegamino's, una pizza ricca di storie

Ogni pizza di Tegamino’s nasce da un impasto leggero e croccante, studiato per garantire una doppia cottura che regala una base irresistibilmente friabile e un cuore soffice. La scelta accurata delle materie prime si sposa con un ambiente accogliente, smart e flessibile, ideale sia per chi desidera gustare il proprio pasto in loco sia per chi predilige le opzioni di asporto e delivery, rispondendo così alle esigenze di una clientela dinamica e sempre in movimento. La filosofia di Tegamino’s è quella di far vivere ai propri clienti non solo un pasto, ma un vero e proprio rituale di piacere.

Le pizze di Tegamino's in cottura

«Crediamo che la pizza possa regalare alle persone un sorriso a tavola, un piatto che ci riporta tutti bambini. Con Tegamino’s ho concretizzato quella che oggi definirei la mia filosofia di vita: la passione rende tutto più buono», afferma con convinzione il founder. In ogni dettaglio, dall’impasto alla scelta degli ingredienti, Tegamino’s si impegna a offrire un’esperienza autentica, da ricordare a lungo.

Il menu di Tegamino's

Il menu di Tegamino’s è organizzato in tre categorie principali che spaziano dai grandi classici alle proposte più audaci e gourmet. Tra le creazioni più iconiche spiccano la Parmigiana, un’esplosione di gusto con melanzane impanate e basilico fresco, e Conci, con la sua mozzarella fiordilatte, pancetta piacentina croccante e cipolla di Tropea. Non mancano poi rivisitazioni sorprendenti come la Marghe Più Gusto, la Crudelia e la Carbonara, quest’ultima ispirata all’iconica ricetta romana. Inoltre, Tegamino’s arricchisce la propria offerta con opzioni stagionali, tra cui spicca l’esclusiva “Bosco Incantato”, che celebra ingredienti freschi e di stagione.

Oltre alle ineguagliabili pizze, Tegamino’s propone contorni sfiziosi, dolci artigianali come il classico tiramisù e una selezionata proposta di birre pensate per esaltare ogni piatto. Tegamino’s si rivolge a un pubblico ampio e variegato: dai professionisti in cerca di un pranzo di qualità a coloro che vogliono vivere una cena che ricordi i sapori d’infanzia, fino ai veri food lovers e alle famiglie in cerca di un’esperienza gastronomica fuori dal comune. Con una visione di espansione che prevede l’apertura di nuovi punti vendita a Milano e lo sviluppo di un franchising strategico, il brand punta a diventare un’icona riconoscibile non solo in Italia, ma anche all’estero.