La Gyozeria, il nuovo modo di gustare lo street food asiatico a Milano

In via Monza 49 a Milano, La Gyozeria inaugura un nuovo volto dello street food asiatico. Il locale si distingue per la capacità di celebrare l'arte della preparazione dei gyoza, i tradizionali ravioli asiatici ripieni di carne, verdura o pesce, offrendone versioni che spaziano da quelle più delicate, cotte alla piastra, a varianti croccanti e sfiziose. Ogni gyoza diventa così un piccolo scrigno di sapori, realizzato seguendo ricette autentiche e utilizzando prodotti locali per garantire freschezza e qualità.

La sala de La Gyozeria

La Gyozeria, il locale e la sua atmosfera

Entrare a La Gyozeria significa varcare la soglia di un piccolo angolo d'Oriente immerso nel cuore di Milano. Le pareti, impreziosite da graffiti ispirati alle calligrafie orientali, e le luci soffuse provenienti da lanterne appese al soffitto, creano un ambiente dallo spirito street underground che richiama le vivaci strade delle città asiatiche. L'arredamento, con mobili in stile industriale e dettagli colorati, è studiato per evocare un mix tra arte urbana e richiami orientali, facendo di ogni visita un vero e proprio viaggio gastronomico e culturale.

La Gyozeria come si presenta ai suoi clienti

Il menu di La Gyozeria

Il menu di La Gyozeria è un invito a esplorare un ventaglio di sapori. Oltre ai classici gyoza, si possono scoprire proposte innovative come il korean bowl e il pad thai, piatti che ampliano l'esperienza del cibo da strada asiatico.

Alcuni takoyaki de La Gyozeria
Alcuni gyoza speciali de La Gyozeria
I Gyoza croccanti, appena grigliati di La Gyozeria
La Korean Bowl col manzo di La Gyozeria
Il Pad Thai di La Gyozeria

Anche i dolci non sono da meno: i mochi, ad esempio, vengono reinterpretati in varianti al caramello salato e mandorle o all'ananas e cocco, offrendo un finale goloso a un pasto ricco di sapori autentici. Inoltre, il locale propone piatti iconici quali bao, noodles, takoyaki e, per chi segue uno stile di vita vegan, versioni studiate per esaltare ogni palato.

La Gyozeria: filosofia e concept

La Gyozeria non è soltanto un ristorante: è un vero e proprio punto d'incontro dove la passione per la cucina asiatica si fonde con una proposta moderna e accessibile. Ogni piatto è preparato artigianalmente, con un occhio di riguardo alla qualità degli ingredienti e alla cura nei dettagli, trasformando ogni pasto in un momento da ricordare.

I gnocchi coreani de La Gyozeria

L'esperienza qui offerta si adatta perfettamente alle esigenze di una clientela variegata, che spazia dai professionisti in cerca di un pranzo sfizioso, ai food lovers desiderosi di assaporare nuove interpretazioni dei classici asiatici.