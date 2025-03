Art'otel Piazza Sallustio, il nuovo hotel a 5 stelle nel cuore di Roma

Roma ha accolto una nuova gemma nell'ospitalità di lusso: giovedì 6 marzo ha infatti aperto le porte l'art'otel Rome Piazza Sallustio. Situato a pochi passi dagli Horti Sallustiani, l'hotel incarna il perfetto connubio tra arte contemporanea e design ricercato, portando nella Città Eterna l'inconfondibile stile del brand europeo, già noto per le sue strutture a Londra, Amsterdam, Berlino, Zagabria e Colonia.

Art'otel Rome Piazza Sallustio: un nuovo capitolo dell’ospitalità di lusso a Roma

L'art gallery dell'art'otel Rome Piazza Sallustio

In un quartiere che unisce storia millenaria e dinamismo moderno, art'otel Rome Piazza Sallustio si distingue per la sua identità unica, plasmata dalla creatività dell'artista romano Pietro Ruffo. Nominato artista dell'anno da Inside Art, Ruffo ha firmato l'intero concept artistico dell'hotel, trasformandolo in un autentico scrigno d'arte. Le 99 camere, comprese 11 suite, e gli spazi comuni ospitano la più grande collezione permanente delle sue opere, molte delle quali realizzate appositamente per la struttura.

art'otel Rome Piazza Sallustio: una delle camere deluxe
art'otel Rome Piazza Sallustio: una delle camere plus
L'art'hotel di Roma accoglie gli ospiti in un ambiente sofisticato e artistico

Il fil rouge che lega le creazioni di Ruffo è una celebrazione delle stratificazioni storiche e culturali della città. Dai cieli stellati ispirati all'Atlas Coelestis al mondo naturale, fino ai grandi personaggi che hanno plasmato Roma nei secoli, ogni angolo dell'hotel racconta una storia. L'artista, già noto per collaborazioni con Dior, Valentino e la Biblioteca Apostolica Vaticana, porta in questa nuova avventura tutta la sua capacità di reinterpretare la città attraverso un linguaggio onirico e raffinato.

L'artista romano Pietro Ruffo

Ma l'art'otel non è solo un luogo dove soggiornare. Con un'art gallery di 60 mq, l'hotel si propone come un punto di riferimento culturale per la capitale. Fino ad agosto, la galleria ospita una mostra delle opere di Ruffo, ma è già pronta ad accogliere vernissage, eventi culturali e mostre di artisti locali e internazionali. Uno spazio polifunzionale, perfetto anche per eventi privati e feste esclusive, che riflette la missione del brand di coniugare arte e socialità.

art'otel Rome Piazza Sallustio: gusto, benessere e socialità in un'unica destinazione

Il piacere dei sensi prosegue al piano terra, dove un ristorante e un bar accolgono ospiti e locali in un ambiente sofisticato e artistico. Dalla terrazza soleggiata con una parete decorativa di 20 metri ai dettagli di design che adornano la sala interna, ogni elemento è un omaggio alla creatività. La cucina, aperta dall'ora di pranzo fino a tarda sera, è pronta a diventare un punto di riferimento per gli amanti della buona tavola.

La lobby dell'art'otel Rome Piazza Sallustio
Il bar dell'art'otel Rome Piazza Sallustio
Il ristorante dell'art'otel Rome Piazza Sallustio
L'art gallery di 60 mq dell'art'otel Rome Piazza Sallustio

L'esperienza art'otel si completa con il programma art'beat, che anima l'hotel con un calendario di eventi dedicati ad arte, musica, moda, benessere e gastronomia, offrendo a ospiti e cittadini romani la possibilità di vivere appieno il concept culturale del brand. A tutto ciò si aggiungono una palestra all'avanguardia firmata TechnoGym, completa di sauna, e una sala conferenze dal design ricercato, ideale per meeting ed eventi aziendali. Gli interni, curati dal celebre designer Eyal Shoan, esprimono un'eleganza contemporanea che rende l'hotel un autentico polo culturale e un'icona di stile.