Gattinoni rilancia gli Spring Days: sconti fino a 400 euro per i viaggi

Con la primavera alle porte, torna anche una delle iniziative più attese del comparto turistico: gli Spring Days di Gattinoni. La campagna, attiva fino al 19 marzo, propone sconti fino a 400 euro a pratica per chi prenota vacanze in primavera ed estate - in alcuni casi, anche fino al 31 dicembre - attraverso le agenzie del network. Un'occasione pensata per incentivare la ripresa del business e attirare nuova clientela, resa possibile grazie all'adesione di 17 partner tra tour operator, compagnie di crociera e catene alberghiere.

L'operazione, consolidata negli anni, ruota attorno al concept “Viaggia, sorprenditi, ricorda” e prevede un format promozionale che punta su offerte a tempo limitato, esclusive per i clienti delle agenzie affiliate. L'iniziativa prevede riduzioni variabili a seconda della destinazione: fino a 400 euro sul lungo raggio, 250 euro sul medio raggio e 150 euro sul corto raggio. Oltre ai vantaggi per i viaggiatori, le agenzie del network possono beneficiare di incentivi e overcommission, oltre a premi stabiliti direttamente dai fornitori partner dell'operazione.

Tra i partner che hanno aderito alla campagna figurano nomi di peso del comparto. Sul fronte del tour operating, partecipano Alpitour World con Bravo, Atitur, Baobab, Cabo Verde Time, Gastaldi, Giver, Going, Kappa Viaggi, Markando, NAAR e Sporting Vacanze. A queste si affiancano le crociere, con Costa Crociere e Msc Crociere, e le catene alberghiere Bluserena e Th Resorts. Non mancano nemmeno operatori specializzati in servizi complementari, come Allianz Assicurazioni e Flexible Autos.

La varietà dell'offerta è uno dei punti di forza degli Spring Days: le soluzioni proposte coprono un ampio ventaglio di destinazioni e tipologie di viaggio, cercando di rispondere alle diverse esigenze di budget e gusti dei clienti. Un'iniziativa che mira non solo ad agevolare il consumatore, ma anche a sostenere il settore in un periodo strategico per la programmazione delle vacanze.

A supporto della campagna, Gattinoni ha realizzato un kit di materiali di comunicazione per le agenzie del network, con locandine, dem, post social e stories, strumenti che mirano a massimizzare la visibilità delle promozioni e a intercettare il pubblico interessato. Inoltre, è stata creata una pagina dedicata sul sito gattinonitravel.it, riportata anche su tutti i minisiti B2B2C delle agenzie affiliate, per garantire un accesso rapido e semplice a tutte le informazioni utili.