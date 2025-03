Ceccato Garden Bar: un'oasi dedicata alla mixology sul lago di Como

Il Ceccato Garden Bar riapre con ambienti completamente rinnovati che esaltano la splendida vista sul lago e il pittoresco panorama cittadino. Ogni angolo del locale diventa un palcoscenico per momenti speciali, perfetto per ospitare eventi significativi, feste private o semplicemente per godersi un momento di relax immersi in un’atmosfera curata e raffinata.

L'esterno del Ceccato Garden Bar

Sunday Brunch: il rituale di Ceccato Garden Bar

Il celebre Sunday Brunch segna i weekend con una proposta gastronomica studiata per un’esperienza di slow living. Il menu, servito nel suggestivo giardino all’italiana o sulla terrazza vista lago, è attivo dalle 12:00 alle 14:30. Tra le proposte, spiccano l’Avocado Toast, con pane di segale, avocado, uova poché e salmone affumicato; il Croque-Madame, preparato con pane tostato, prosciutto cotto, formaggio e uovo fritto; il Ceccato Club Sandwich, un perfetto mix di pollo, lattuga, pomodoro, uova, maionese, bacon e avocado; e per chi preferisce il dolce, dei Pancake con frutti di bosco e panna montata.

Lo smush burger di Ceccato Garden Bar

Ad accompagnare il brunch, una selezione di cocktail studiata per esaltare ogni piatto, tra cui il Bloody Mary, con Vodka Altamura ai funghi porcini, salsa di pomodoro datterino rosso, limone ed erbe mediterranee, e l’Americano Comasco, un intrigante blend di sherbet di agrumi, Strucchi Vermouth rosso e Campari.

La nuova cocktail list di Ceccato Garden Bar

Firmata da Geanfranco Chavez, Head Mixologist, la nuova drink list del Ceccato Garden Bar offre un viaggio sensoriale attraverso 8 mestieri dell’immaginario collettivo. Ogni cocktail interpreta l’essenza di una professione, ad esempio:

Pugile: un mix energico a base di Vermouth Rosato, Campari, distillato umami Club Culture e soda ai fichi, simbolo di forza e resistenza.

una composizione raffinata con gin, cordiale alla mela, liquore Zenzerello, tè Bancha fiorito e sorbetto al limone, che rende omaggio all'arte della parola.

una composizione raffinata con gin, cordiale alla mela, liquore Zenzerello, tè Bancha fiorito e sorbetto al limone, che rende omaggio all’arte della parola. Inventore: un cocktail audace che unisce cordiale al caffè, caramello salato, liquore all’arancia e Ron Brugal 1888, incarnando il genio creativo.

Oltre a queste creazioni, la carta include classici intramontabili come Negroni, Sbagliato, Bellini, e proposte internazionali quali Espresso Martini, Paloma e John Collins.

Il menu food di Michele Zambanini a Ceccato Garden Bar

Guidato da Michele Zambanini, Group executive chef di Villa d’Este, il menu del Ceccato Garden Bar si rinnova con piatti che celebrano la freschezza e l’equilibrio delle nuove stagioni. Tra le novità, spicca il Ceccato Signature: un bun con doppio smashed burger, casera, cavolo rosso, cipolla e salsa al bacon.

L'insalata coi gamberi di Ceccato Garden Bar

La rinomata pizza del locale si aggiorna con ingredienti stagionali, mentre tra le altre proposte troviamo il polpo in chimichurri con hummus di ceci e misticanza, il sandwich a base di pane cristal con roast beef di fassona, maionese al rafano e cavolo cappuccio, e la focaccia alla curcuma con gamberi rossi, ricotta e limone. Per chiudere in dolcezza, il tradizionale gelato del Ceccato viene servito con un Paciugo (coppa di gelato fiordilatte e ciliegie sciroppate) o con una delicata Crème brûlée all’arancia.

La filosofia di Ceccato Garden Bar

Nel cuore di Como, il Ceccato Garden Bar si distingue come un’oasi di eleganza discreta, dove ogni momento invita a dire “è finalmente domenica!”. Che si tratti di un brunch rilassato, di un cocktail raffinato o di un evento speciale, questo locale promette esperienze indimenticabili in un’atmosfera dove il tempo sembra fermarsi per permettere a ogni ospite di godere appieno di ogni istante.

Il servizio di Ceccato Garden Bar