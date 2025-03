Villa Michelangelo, la lunga storia della villa magica dei Colli Berici

A breve distanza dal centro di Vicenza, la villa sorge ad Arcugnano (Vi), sulle pendici dei Colli Berici, regalando agli ospiti una vista mozzafiato e la sensazione di vivere in un’antica dimora nobiliare. L’edificio, risalente al XVIII secolo e concepito in stile palladiano, fu in origine la sontuosa residenza della famiglia Tomi, per poi passare nelle mani dei Conti Osboli e, nel 1914, della famiglia Zilio, che lo trasformò in albergo nel 1977.

L'hotel Villa Michelangelo di Arcugnano (Vi)

Oggi, dopo un’accurata opera di restauro conservativo, la struttura risplende grazie ai suoi autentici infissi in noce, ai pavimenti in terrazzo veneziano e alle travi a vista, che insieme creano un’atmosfera rustica e raffinata.

Villa Michelangelo e la sua location

Villa Michelangelo si distingue per la sua struttura imponente: un corpo centrale flanqué da due logge laterali ornati da colonne doriche e arricchiti da torrette simmetriche. Il parco, esteso su cinque ettari, è un piccolo scrigno di natura, costellato da alberi secolari e uliveti che evocano le passeggiate di un tempo. I suggestivi vialetti invitano a perdervi in un percorso senza meta, mentre la grande piscina, dotata di porticato e terrazza panoramica, diventa il palcoscenico ideale per momenti di relax, ricevimenti ed eventi esclusivi.

La piscina dell'hotel Villa Michelangelo

Circondata da colline verdeggianti, la villa gode di un parco secolare dove alberi secolari, melograni e cedri fanno da cornice a piacevoli passeggiate. La piscina, immersa in questo scenario naturale, è il luogo ideale per rigenerarsi durante le calde giornate estive: un ingresso giornaliero permette di usufruire di questo angolo di paradiso anche ai non ospiti, completato da un servizio di ristorazione raffinato.

La hall dell‘hotel Villa Michelangelo ad Arcugnano (Vi)

Villa Michelangelo offre ambientazioni perfette per ogni tipo di evento: dal Gran Salone, con i suoi 400 mq e una vista privilegiata sul giardino, alla Sala Michelangelo, ideale per ricevimenti di prestigio. Tra le altre location spiccano la Sala Goldoni, la Sala Tomi e la Sala Teatro, ognuna curata nei minimi dettagli per evocare atmosfere aristocratiche.

La sala Portico dell'hotel Villa Michelangelo di Arcugnano (Vi)

Le sale, dotate di moderne attrezzature audiovisive, si prestano a congressi, meeting, banchetti e cerimonie, mentre il loggiato e la Sala Portico, con ampie vetrate e lampadari in vetro di Murano, offrono scenari incantevoli per cocktail e aperitivi all’aperto.

Camere e suite di Villa Michelangelo

L’albergo accoglie i suoi ospiti in 52 camere, di cui 6 suite, dove ogni ambiente rispecchia la magnificenza del passato con soffitti alti, arredi d’epoca e balconi che si affacciano su un panorama incantevole. Le executive suite, con ampie vetrate e bagno in marmo, offrono spazi generosi e raffinati, perfetti per famiglie o gruppi, mentre le Suite, disposte su due livelli, regalano un’atmosfera ariosa e accogliente.

Le deluxe double e le superior double si contraddistinguono per un design sapiente e per dettagli che ricordano l’architettura dei palazzi nobiliari, mentre la Family Room garantisce un’accoglienza speciale anche per i più piccoli, grazie a servizi dedicati.

Il ristorante di Villa Michelangelo

Affacciato sui Colli Berici, il Ristorante La Loggia incarna la passione per la buona tavola veneta. All’interno di quattro sale eleganti, impreziosite da mobili d’epoca, caminetti e grandi vetrate, lo chef reinterpreta le ricette locali utilizzando prodotti genuini di stagione, come la sopressa vicentina dop, il tartufo nero dei Colli e il broccolo Fiolaro.

Il ristorante La Loggia dell'hotel Villa Michelangelo di Arcugnano (Vi)

In un ambiente che richiama le atmosfere nobiliari dei tempi passati, ogni piatto diventa una scoperta di sapori autentici, dal pane fatto in casa fino ai dolci artigianali, perfetti per concludere un pasto con stile.

Eventi e luoghi di interesse vicino a Villa Michelangelo

La posizione strategica dell’hotel rende semplice esplorare le meraviglie del Veneto. In pochi minuti si può raggiungere Vicenza, culla del genio palladiano e Patrimonio dell’Umanità, oppure intraprendere itinerari verso Venezia, Verona, Padova e altre città ricche di fascino. Per gli amanti dello sport, la zona offre percorsi di golf immersi in scenari mozzafiato, come il Golf Club Colli Berici, il Golf Club Asiago e il Golf Club Vicenza, ideali per una giornata di relax e divertimento.