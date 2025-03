Jackie O': icona delle notti romane tra cucina d'autore e glamour

A Roma c'è un locale che da oltre 50 anni è un indiscutibile punto di riferimento delle notti capitoline: si tratta del Jackie O’, che non è solo un punto di riferimento per il divertimento, ma anche un simbolo di qualità: una cucina elegantemente tradizionale, un servizio impeccabile e una cantina d’eccellenza. Cinque decenni di storia e non sentirli. Pochi locali possono vantare un percorso così longevo e di successo, un successo che ha reso il Jackie O’ una meta irrinunciabile per star internazionali fin dalla sua apertura. Nato grazie all’intuizione di Gilberto Iannozzi, il locale è diventato il salotto di Roma, un angolo di eleganza e mondanità a due passi da via Veneto. Il nome? Un omaggio a Jackie Onassis, icona assoluta di stile e fascino, suggerito dal celebre make-up artist Gil Cagnè.

Tavolo a lume di candela del Jackie O‘ di Roma (foto: Emanuela Rizzo)

Ma la vera magia del Jackie O’ sta nei volti che hanno varcato la sua porta: Alain Delon, Gina Lollobrigida, Mick Jagger, la principessa Margaret d’Inghilterra, Liza Minnelli, Andy Warhol e grandi nomi del cinema italiano come Stefania Sandrelli, Paolo Villaggio, Vittorio Gassman e Marcello Mastroianni. Il locale ha persino lasciato il segno sul grande schermo, con citazioni in celebri film di Alberto Sordi che ne hanno consolidato la fama. Un luogo senza tempo, dove il passato e il presente si incontrano tra eleganza, storia e fascino intramontabile.

La cucina anni '70 e '80 del Jackie O'

Le serate al ristorante si animano con musica live e piano bar, ma il vero protagonista resta sempre il cibo. Lo chef Federico Sparaco delizia gli ospiti con una cucina autenticamente italiana, dal sapore nostalgico, che richiama l'inconfondibile stile degli anni ’70 e ’80.

Federico Sparaco chef del Jackie O‘ di Roma

Il menu propone piatti iconici come il vitello tonnato, il riso al salto, reinterpretato con pistilli di zafferano, fondo d’osso buco e parmigiano, e il raffinato risotto Carnaroli con provola, oro e Champagne. Non mancano grandi classici della cucina internazionale, come le crepes suzette alla lampada, il leggendario cocktail di gamberi, la tartare di manzo preparata al tavolo dal maître e il filetto flambato direttamente in sala, per un’esperienza scenografica.

Vitello tonnato di Jackie O‘ 1/7 Spaghetti con tartare di gambero di Jackie O‘ 2/7 Roastbeef di Jackie O‘ 3/7 Prosciutto crudo San Daniele Dop di Jackie O‘ 4/7 Tartelletta con crema con chantilly di Jackie O‘ 5/7 Crudite di Jackie O‘ 6/7 Raviolo carciofi e guanciale di Jackie O‘ 7/7 Previous Next

La proposta gastronomica spazia tra terra e mare: dai carpacci freschi alla linguina all’astice, fino allo spaghettone cacio, pepe e gambero. Tra i secondi spiccano il filetto Sashi al pepe verde e i gamberi al curry flambati alla lampada. La griglia ha un ruolo centrale, con selezionati tagli di carne come la Tomahawk e lo Chateaubriand, oltre al pescato del giorno cucinato al momento. A guidare il servizio c’è l’esperto Gianni Caddeu, punto di riferimento per clienti storici e nuovi, capace di trasformare ogni cena in un’esperienza indimenticabile. Grazie alla sua abilità, la preparazione dei piatti alla lampada diventa un vero spettacolo, eseguito direttamente in sala.

La carta dei vini ed il Wine Club del Jackie O'

La carta dei vini del Jackie O' rappresenta un vero viaggio attraverso la cultura enologica mondiale, con oltre 600 etichette selezionate con cura, privilegiando i grandi vini italiani. Il giovane ma esperto sommelier Manuel Pompili ha scelto ogni bottiglia con l’intento di offrire un’esperienza sensoriale unica, esaltando il territorio, la tradizione e il lavoro dei vignaioli. Il cuore della selezione è dedicato ai terroir italiani più prestigiosi, con denominazioni iconiche come il Brunello di Montalcino, simbolo di potenza ed eleganza toscana, le Langhe, patria del Barolo e del Barbaresco, e l’Etna, con i suoi terreni vulcanici che donano ai vini mineralità e complessità aromatica. Oltre ai nomi più celebri, la cantina si distingue per l’ampia disponibilità di annate, consentendo di degustare vini nel loro momento ottimale di maturazione o di scoprire bottiglie rare e introvabili. L’obiettivo è soddisfare ogni tipo di appassionato, dal conoscitore alla ricerca di un’etichetta d’eccezione fino al neofita desideroso di esplorare nuovi orizzonti enologici.

Carlo Borruso, barman del Jackie O‘ di Roma

La selezione si completa con referenze internazionali di prestigio, spaziando dai grandi vini francesi - dalle raffinate bollicine della Champagne alle leggendarie bottiglie di Bordeaux e Borgogna - fino alle eccellenze del Nuovo Mondo, con le migliori espressioni di Napa Valley, Mendoza e delle regioni vinicole emergenti. Il vino è inoltre protagonista del Wine Club del Jackie O’, un’iniziativa pensata per gli appassionati, che offre la possibilità di scoprire e approfondire nuove etichette a ogni appuntamento. Accanto alla prestigiosa selezione enologica, il bar manager Carlo Borruso ha creato una raffinata drink list, che combina classici intramontabili e signature cocktail originali.

Pianobar e discoteca: atmosfera unica al Jackie O'

Da oltre cinquant’anni, il Jackie O’ è un’icona della nightlife romana, unendo il fascino del pianobar (attivo dal martedì al sabato) e l’energia della discoteca. Qui si canta e si balla fino all’alba, accompagnati dalla musica dei pianisti resident e dai Dj Guest, che propongono un repertorio di successi italiani e internazionali, capaci di coinvolgere diverse generazioni. In perfetta sintonia con il ristorante, la serata inizia con il pianobar dalle 22:00, per poi trasformarsi, dopo la mezzanotte, nell’atmosfera vibrante della discoteca.

La discoteca del Jackie O‘ di Roma (foto: Emanuela Rizzo) 1/4 La pista da ballo del Jackie O‘ di Roma 2/4 Divanetti del Jackie O‘ di Roma (foto: Emanuela Rizzo) 3/4 Un tavolo del Jackie O‘ di Roma 4/4 Previous Next

Ogni angolo del Jackie O’ racconta una storia di stile e glamour. Il recente restyling, curato dallo studio di Fabrizia Frezza, ha esaltato l’eleganza del locale con dettagli raffinati: un sofisticato gioco di contrasti tra nero e oro, che impreziosisce le sedute in pelle e le poltroncine in velluto. Tra specchi e vetrine, avvolti da luci soffuse, gli ospiti possono ammirare la tappezzeria esclusiva, disegnata su misura, e le eleganti boiserie in legno. Scendendo l’iconica scalinata, ci si immerge in un corridoio dove fotografie di personaggi storici, che hanno frequentato il locale nel corso degli anni, accompagnano il cliente in un viaggio affascinante attraverso la memoria e il mito del Jackie O’.