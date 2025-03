Al Velò: il bistrot sportivo dove bere la birra più antica d'Italia

Dentro al Motovelodromo Torino "Fausto Coppi", un luogo intriso di storia e di passione sportiva, Al Velò, concepito negli anni Venti per accogliere gli sportivi, è rinato ed è pronto a diventare il punto di riferimento per chi ama condividere momenti di convivialità in un ambiente vivace e accogliente.

Il ristorante Al Velò

Al Velò: location immersa nel verde

Inserito negli spazi del Motovelodromo, progettato dall’architetto Vittorio Ballatore di Rosana, l’unica testimonianza sportiva di quegli anni ancora esistente in città, Al Velò si presenta come un locale storico, aperto sette giorni su sette dalle 8 del mattino a mezzanotte. Ideale per atleti professionisti e amatoriali, ma anche per chi semplicemente desidera godersi una colazione, un pranzo, un caffè, un aperitivo o una cena in un contesto colorato, inclusivo e ricco di vitalità.

La sala interna di Al Velò

Il menu di Al Velò

Il menu di Al Velò è studiato per soddisfare ogni palato, proponendo piatti golosi che si adattano a ogni momento della giornata e che raccontano la storia dello sport di oltre un secolo. Tra le proposte si trovano i piatti para compartir, come il classico pane e salame, gustosi primi come i rigatoni alla carbonara e sostanziosi secondi quali lo stinco e il galletto. Non mancano hamburger, anche nella versione smashed, lievitati quali pinsa e pizza, bowls, insalate per chi ama uno stile alimentare più salutare e, naturalmente, dolci irresistibili come l’immancabile tiramisù.

Un primo piatto di Al Velò 1/4 Pollo con patate di Al Velò 2/4 Un hamburgher di Al Velò 3/4 La pizza di Al Velò 4/4

A pranzo, è possibile optare per le formule giornaliere con prezzi vantaggiosi (primo a scelta a 11 euro, secondo a scelta a 14 euro, menu completo a 15 euro, con acqua e caffè inclusi) oppure per il “piatto dello sportivo”, studiato per chi segue diete bilanciate. La proposta serale, fuori carta e a rotazione, permette di fare un vero e proprio tour attraverso le diverse regioni italiane, con piatti tipici come la carbonada valdostana, il coniglio alla ligure, gli arrosticini abruzzesi o le orecchiette con le cime di rapa, offrendo così un’esperienza culinaria che sa sorprendere ad ogni tappa.

Eventi e serate speciali da Al Velò

Al Velò non è solo un bistrot: è anche il palcoscenico di serate pensate per il divertimento. Il martedì si celebra lo speciale “All you Can Ribs”, dedicato alle irresistibili costolette Bbq, mentre il mercoledì il locale si trasforma nel Giro Pizza, con ospiti che propongono le ricette della storica pizzeria torinese Flegrea. E per gli amanti della pasta, il giovedì scoppia il Pasta Lovers, realizzato in collaborazione con il Pastificio Bolognese di Torino.

L'aperitivo di Al Velò

Particolare menzione va riservata alla selezione di birre curata dal birrificio artigianale piemontese Soralama'. In esclusiva per Al Velò, viene offerta la storica Bosio Caratsch, la birra più antica d’Italia e celebre nei primi anni del Novecento come la birra più venduta e apprezzata del Paese. Disponibile in quattro varianti - Pils, Marzen, Blanche e IPA - la Bosio Caratsch è l’abbinamento ideale per esaltare ogni piatto del menu.