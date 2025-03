Aperitivo tra i tetti di Roma al Divinity Restaurant & Lounge Bar

Cocktail evocativi e tapas dal sapore mediterraneo per un aperitivo dal fascino artistico, e prelibatezze di mare con vista mozzafiato per il pranzo domenicale nel cuore di Roma. Il Divinity Restaurant & Lounge Bar celebra Picasso con un aperitivo esclusivo in occasione della mostra dedicata al maestro del Cubismo e porta i sapori del mare sulla terrazza per un pranzo della domenica all’insegna dell’eleganza e della tradizione.

La terrazza al tramonto del Divinity Restaurant & Lounge Bar

A partire da fine febbraio, il rooftop del The Pantheon Iconic Rome Hotel si è trasformato nello scenario perfetto per “Picasso - a Divinity Experience”, un aperitivo ispirato alla primavera romana vissuta dal celebre artista nel 1917. Affascinato dalla Roma antica e rinascimentale, qui conobbe anche la sua futura moglie, lasciando che la città influenzasse la sua arte e la sua vita.

Cocktail e tapas: l'aperitico del Divinity Restaurant & Lounge Bar

Per omaggiare questa fase creativa di Picasso, il Divinity Restaurant & Lounge Bar propone tre signature cocktail, accompagnati da tapas che fondono i sapori di Italia e Spagna: Lo Straniero: un twist sul classico Americano che racconta lo sguardo di Picasso sulla città eterna, con vermouth chinato infuso al caffè, bitter. Fusetti al cacao, sherbet agli agrumi e soda al pompelmo.

Aperitivo di mare del Divinity Restaurant & Lounge Bar sui tetti di Roma

Un connubio di note agrumate e amare che evocano la Roma dei caffè storici. Parade: ispirato all’omonimo balletto per cui Picasso curò la scenografia, questo cocktail unisce gin infuso allo zafferano, cordiale al kumquat, succo di lime e mirtillo rosso. Il suo colore richiama il sipario del teatro e il calore del sole romano. Olga: un drink raffinato dedicato alla ballerina Olga Khokhlova, musa e compagna dell’artista, che unisce due mondi in un sorso elegante e armonioso.

Vista dalla terrazza del Divinity Restaurant & Lounge Bar nel cuore di Roma

Ad accompagnare i drink, tre tapas dal gusto intenso. Pulpo Parade: polpo piastrato, peperoni, patate e paprika. Mozzarella 38°: Pan y Tomate: mozzarella di bufala, pane di semola, pomodoro e basilico. Manzo y Mar: tartare di manzo con salsa aioli all’aglio, alici del Mar Cantabrico, insalata e cipolla rossa.

“Mare sui tetti”: il pranzo della domenica del Divinity Restaurant & Lounge Bar

Ma l’arte non è solo nell’aperitivo. Ogni domenica di marzo, a partire dal 9, il ristorante con terrazza Divinity propone “Mare sui Tetti”, un viaggio tra i sapori del mare in uno dei luoghi più scenografici di Roma. Il pranzo domenicale si sviluppa in tre portate, i “Giri di Boa”, che celebrano la freschezza e l’eleganza della cucina di mare. Primo Giro di Boa: focaccia alle erbe mediterranee e bottarga, impepata di cozze, carpacci e fritto di alici. Secondo Giro di Boa: spaghetti alle vongole e friggitelli, fregola e triglie. Terzo Giro di Boa: seppia con piselli e patate, bocconcini di dentice alla mugnaia di limone selvatico. Per chi desidera un’esperienza completa, il menu può essere gustato interamente con il Gran Giro di Boa.

Il The Pantheon Iconic Rome Hotel

Situato nel cuore di Roma, tra le vie storiche della città, il Divinity Restaurant & Lounge Bar, all’ultimo piano del The Pantheon Iconic Rome Hotel - parte del Pacini Group - è un luogo esclusivo che combina la visione dello chef Francesco Apreda con la guida del resident chef Luca Decembrino. Un angolo segreto con vista mozzafiato, perfetto per un pranzo al sole, un aperitivo raffinato o una serata indimenticabile.