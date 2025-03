Salotto Valadier, cucina ittica tra calore casalingo e stile vintage

A Fiumicino, lungo via della Torre Clementina, sorge un luogo dove il fascino del passato si fonde con una raffinata esperienza culinaria: Salotto Valadier. Ideato da Francesca Carli, Matteo Camodeca e Andrea Ragno (già noti per il successo di Azul), questo locale dal gusto vintage conquista con il suo stile unico e una proposta gastronomica interamente dedicata al mare.

Francesca Carli, Matteo Camodeca e Andrea Ragno

Ciò che per molti resta un sogno nel cassetto - aprire un chiosco sul mare - per Francesca Carli è diventato realtà. Insieme al fratello Matteo Camodeca e ad Andrea Ragno, ha dato vita a un progetto che unisce tradizione e ricercatezza, dando forma a un ambiente accogliente e curato nei minimi dettagli. Oggi Salotto Valadier è più di un semplice ristorante: è un viaggio nel tempo, un omaggio alla bellezza e ai sapori autentici del mare.

La cucina ittica di Salotto Valadier

L’atmosfera di Salotto Valadier è quella di casa, calda e accogliente, un luogo dove la tradizione incontra l’innovazione. Questa filosofia si riflette anche in cucina, con un menu firmato dallo chef Simone Chindamo, affiancato ai fornelli da Davide Leone. Insieme, propongono piatti essenziali e raffinati, con grande attenzione alla qualità delle materie prime e un tocco di creatività nei fuori menu. Il percorso gastronomico si apre con antipasti come polpo su vellutata grezza di ceci al lime e rosmarino, pescato locale panato con crema di cavolo romanesco, taralli e mandorle tostate, e una selezione di crudi e ostriche.

Simone Chindamo e Davide Leone

Tra i primi, spiccano piatti iconici come lo spaghetto alle vongole, la fettuccina al nero di seppia e il risotto con assoluto di gambero rosso, salsa di datterino arrosto e crumble al cacao. Nei secondi, protagonista è il pescato fresco del giorno, rispettando la stagionalità e i "capricci" del mare, con la possibilità di gustarlo nella Grigliata del Salotto.

Risotto all‘assoluto di gambero rosso di Salotto Valadier 1/5 Seppia e carciofi croccanti di Salotto Valadier 2/5 Ombrina, vellutata di zucca delica e funghi di Salotto Valadier 3/5 Mazzancolla, patate in due consistenze, tartufo e guanciale di Salotto Valadier 4/5 Fettucce alla boscaiola di mare di Salotto Valadier 5/5 Previous Next

Il viaggio si conclude con le creazioni dolci dello chef Chindamo, come la tartelletta con crema pasticciera al fondente, nocciola tostata, namelaka al cioccolato bianco e gelé al lampone, la cheesecake al caramello salato cremoso e l’immancabile tiramisù. Il tutto è accompagnato da un'accurata selezione enologica curata da Francesca Carli, sommelier esperta, che propone un’ampia cantina con bottiglie “must have” e referenze meno note, tutte da scoprire.

Lo stile e gli interni di Salotto Valadier

A dicembre 2023 è nato Salotto Valadier, un luogo che rende omaggio all’architetto Giuseppe Valadier, progettista del palazzo e dell’intera strada, storicamente nota come Borgo Valadier. Il concept del locale è chiaro: ricreare l’intimità e il calore di un vero salotto di casa. Il ristorante si sviluppa attraverso due ingressi, uno su via di Torre Clementina e l’altro su via degli Orti, introducendo gli ospiti in un’accogliente area esterna che accompagna alla scoperta degli spazi interni. Le tre sale, arredate con gusto vintage e raffinato, offrono un’atmosfera unica e possono ospitare fino a 60 coperti.

La sala interna di Salotto Valadier

Ogni sala ha la sua anima distintiva: la suggestiva Sala delle Rocce conserva l’originale struttura muraria di fine Ottocento, mentre la terza sala, dominata dall’elegante bancone del bar, è perfetta per un piacevole dopocena. Un ambiente più riservato è invece pensato per eventi privati, con un ingresso esclusivo. L’attenzione ai dettagli è ovunque: la mise en place richiama il fascino di epoche passate, con candele sui tavoli, lampadari dal design ricercato e complementi d’arredo che esaltano il carattere di ogni spazio.

La storia di Salotto Valadier

Fin da bambina, Francesca Carli respirava l’atmosfera della ristorazione: «I miei genitori avevano un ristorante di carne e mia madre racconta che, non appena ho iniziato a camminare, giravo tra i tavoli prendendo le ordinazioni», ricorda sorridendo. Eppure, la sua famiglia la incoraggiava a seguire un percorso diverso: «Mi spingevano a studiare, viaggiare, andare all’estero». Dopo tre anni di università, però, Francesca si rende conto che la sua vera passione è un’altra: aprire un chiosco al mare. È in questo periodo che conosce Andrea Ragno, con cui trascorre una stagione lavorando insieme al padre, affiancata anche dal fratello Matteo Camodeca.

L'esterno di Salotto Valadier

Dopo un’esperienza a Le Brocchette (storico locale di proprietà del padre di Francesca), il trio decide di lanciarsi in un’avventura tutta loro: nasce così Azul, un chiosco dallo spirito giovane e innovativo, capace di reinventare l’esperienza della ristorazione sulla spiaggia con una proposta semplice, ma originale e fuori dagli schemi. Il successo è immediato e, dopo appena due anni, nasce l’ambizione di un nuovo grande progetto: Salotto Valadier.