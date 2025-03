The Hoxton: l’hotel che ridefinisce l’ospitalità nel cuore di Firenze

The Hoxton, Florence è molto più di un hotel: è un concept che fonde storia, design, e comfort in un ambiente vibrante e ricco di dettagli curati. Con la sua offerta che spazia dal raffinato ristorante Alassio all'accogliente Enoteca Violetta, passando per spazi eventi esclusivi e la novità House, questo nuovo indirizzo diventa la destinazione ideale per chi cerca un soggiorno ricco di esperienze, nel cuore pulsante di una Firenze che sa sorprendere ad ogni angolo.

La lobby del The Hoxton, Florence (foto: Heiko Prigge)

Gli spazi e gli arredi di The Hoxton, Florence

Da una parte, un palazzo tardo-rinascimentale del XVI secolo, che ha conservato la storica facciata e una suggestiva loggia che si affaccia sul cortile interno, regalando un'atmosfera intrisa di storia. Dall'altra, un edificio moderno, progettato negli anni '80 dall'architetto Andrea Branzi, con una facciata in legno a doghe che sottolinea un’architettura modernista, essenziale e lineare. Il contrasto tra i due edifici esalta il fascino storico di Firenze, reinterpretato in chiave contemporanea.

La hall di The Hoxton, Florence (foto: Heiko Prigge)

Gli interni sono stati curati da Aime Studios, il dinamico creative studio del Gruppo Ennismore, che ha sapientemente trasformato l'antica residenza nobiliare, originariamente costruita dalla famiglia Ricasoli. Elementi caratteristici del Rinascimento - come l'arcata esterna che abbraccia il cortile, le pareti con finitura a calce e gli affreschi originali del 1611 - si fondono con scelte di design audaci: colori vivaci, pattern decisi e finiture opulente. Arredi su misura e pezzi vintage accuratamente selezionati celebrano l'artigianato italiano, aggiungendo un tocco di comfort domestico agli ambienti.

Le camere di The Hoxton, Florence

Le camere, ripartite tra i due edifici e collegate da un rigoglioso cortile verde, offrono diverse esperienze di soggiorno. Nel palazzo principale, il design reinterpreta il Rinascimento in chiave moderna, richiamando geometrie e motivi dell'architettura classica fiorentina, accostati a influenze italiane del mezzo Novecento.

Una camera di The Hoxton, Florence (foto: Heiko Prigge) 1/4 Un dettaglio dei una camera di The Hoxton, Florence (foto: Julius Hirtzberger) 2/4 un dettaglio di una camera di The Hoxton, Florence (foto: Julius Hirtzberger) 3/4 Il bagno di una delle camere The Hoxton, Florence (foto: Julius Hirtzberger) 4/4 Previous Next

Alcune camere vantano una vista sul Duomo, altre dispongono di ampie terrazze con vasche da bagno all'aperto, mentre altre ancora si sviluppano su due livelli con un'accogliente area lounge e una scala a chiocciola. La palette cromatica, ispirata ai marmi policromi del Duomo, e i motivi tessili "fiammati" - omaggio alla famiglia Medici - decorano tende e tappeti, conferendo agli spazi un fascino unico. Nel building realizzato da Andrea Branzi, lo stile audace si manifesta con colori brillanti, stampe a contrasto e materiali esotici, impreziositi da armadi asimmetrici e lampade da tavolo a righe monocromatiche.

L'esperienza a The Hoxton, Florence

Una novità assoluta per The Hoxton è la categoria House, un appartamento indipendente con tre camere da letto, quattro bagni, una cucina all'avanguardia, area pranzo, soggiorno accogliente e terrazza privata. Ideale per famiglie o gruppi di amici in cerca di un'esperienza esclusiva, House offre vantaggi speciali: prelibatezze di benvenuto selezionate dai migliori produttori locali e un House Manager dedicato, disponibile su WhatsApp per organizzare ogni dettaglio del soggiorno, dai pasti preparati da uno chef privato ai biglietti per mostre ed eventi.

La House Kitchen del The Hoxton, Florence (foto: Heiko Prigge)

Alassio e Enoteca Violetta di The Hoxton, Florence

The Hoxton, Florence non è solo un luogo di riposo, ma anche un epicentro gastronomico. Il ristorante Alassio propone piatti mediterranei e comfort food ispirati ai sapori della costa italiana, con influenze liguri.

Il ristorante Alassio di The Hoxton, Florence (foto: Heiko Prigge) 1/3 Il winter garden del ristorante Alassio di The Hoxton, Florence (foto: Heiko Prigge) 2/3 Il terrazzo di The Hoxton, Florence (foto: Heiko Prigge) 3/3 Previous Next

Il menu spazia da una colazione "lenta", arricchita da accompagnamenti tipici come Necci di castagne e Schiacciata con avocado, a piatti principali come Girella di ravioli alla triglia rossa e Focaccia Alassio con zucchine grigliate e tartare di tonno. Per cena, si possono condividere prelibatezze quali il Tomahawk di maiale e il piatto signature Alassio con delizie di mare, con il Tiramisù che si conferma un dessert imperdibile.

Accanto ad Alassio, l'Enoteca Violetta offre un'atmosfera rilassata e una selezione curata di vini locali e internazionali: Champagne Larmandier Bernier, Sancerre di Pascal Cotat, Pinot Noir di Yarra Yering, oltre a vini naturali come il Franciacorta Brut di Solouva e il Trebbiano d'Abruzzo di Emidio Pepe.

L‘Enoteca Violetta di The Hoxton, Florence (foto: Heiko Prigge)

L'aperitivo, che inizia alle 17:00, propone deliziosi assaggi - da Panisse fritte a Supplì marinari e Millefoglie di patate croccanti - serviti in un ambiente caratterizzato da un lungo bancone di sei metri, opere d'arte originali e vetrine di vini a tutta altezza. Nel piano interrato, La Riserva si trasforma in una taverna nascosta, ideale per cene private, degustazioni e masterclasses.

Collaborazioni e servizi di The Hoxton, Florence

The Hoxton si impegna a supportare la comunità locale collaborando con realtà artigianali e culturali di Firenze. La Hox Gallery, situata nella lobby, ospiterà mostre di artisti emergenti, mentre il "Best Of Shop" in hall offrirà una selezione curata di prodotti esclusivi, dalle t-shirt di Magarchivio all'abbigliamento di Natyf e alle candele di Cereitaliane.

La libreria di The Hoxton, Florence (foto: Heiko Prigge)

Per gli ospiti a quattro zampe, sono disponibili prodotti sostenibili e di design per pet, e gli amanti del fitness potranno usufruire delle biciclette gratuite Sergio Bianchi, tariffe agevolate presso Yoga Garage e Anytime Fitness, e partecipare a corse settimanali con Runners of Florence, seguite da una colazione leggera offerta dall'hotel.

La Riserva di The Hoxton, Florence

L'hotel mette a disposizione due spazi per eventi: La Riserva, una cantina a volte a botte di 90 mq nel seminterrato con due sale comunicanti e un bar, e una terrazza sul tetto di 130 mq con bar e vista panoramica sulla città. Anche il cortile è disponibile per eventi speciali, come sfilate e matrimoni. Inoltre, per incentivare il viaggio sostenibile, The Hoxton offre uno sconto di £20/€20 per ogni soggiorno raggiungibile in treno, con Roma a solo un'ora e mezza di distanza.

Una posizione strategica per esplorare Firenze a The Hoxton, Florence

A pochi passi da gallerie, ateliers, boutiques e pasticcerie, The Hoxton, Florence si trova in posizione strategica, a walking distance dai monumenti simbolo della città come il Duomo, la Galleria degli Uffizi e la Fortezza da Basso, rendendolo il punto d'appoggio ideale per residenti e visitatori che desiderano scoprire il meglio di Firenze.