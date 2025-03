Torna l'appuntamento con il Constance Festival Culinaire 2025 alle Mauritius

Dal 20 al 29 marzo il sipario si alzerà sulla 18ª edizione del Constance Festival Culinaire, la kermesse gastronomica più attesa dell'Oceano Indiano, che da anni riunisce al Constance Belle Mare Plage e al Constance Prince Maurice le stelle della cucina internazionale e gli appassionati di gastronomia provenienti da ogni angolo del mondo. Anche quest'anno, al centro della manifestazione firmata Constance Hotels & Resorts ci sarà uno spirito di condivisione, creatività e valorizzazione dei prodotti locali, che rendono il festival un punto di riferimento nel panorama culinario mondiale.

Il Constance Festival Culinaire è la kermesse gastronomica più attesa dell’Oceano Indiano

I partecipanti e gli ospiti Constance, infatti, potranno vivere un'esperienza sensoriale unica: sapori avvolgenti, accostamenti sorprendenti e profumi che stimolano i cinque sensi sapranno conquistare anche i food lovers più esigenti. L'edizione del 2025 si preannuncia già ricca di eventi imperdibili, sfide avvincenti e competizioni culinarie, promuovendo come di consueto lo scambio di esperienze tra professionisti del settore e appassionati.

I concorsi del Constance Festival Culinaire 2025

Anche quest'anno, il programma prevede una serie di concorsi divisi per categorie con lo scopo di far emergere il talento e il know-how di professionisti stellari:

Il programma del Constance Festival Culinaire prevede una serie di concorsi che permetteranno ai migliori chef e pasticceri di sfidarsi in varie categorie

Régis Marcon Trophy : una ricercata selezione di 6 chef stellati Michelin lavorerà in coppia con i talentuosi chef delle proprietà Constance a Mauritius, alle Maldive e alle Seychelles in uno spirito di amicizia e condivisione di creatività e savoir-faire, per creare un piatto originale e delizioso. I partecipanti stellari di questa prossima edizione sono: lo chef Roberto Di Pinto dall'Italia, Markus Dalen dalla Svezia, Joshua Cutress dal Regno Unito, Lukas Kapeller dall'Austria e gli chef Louis Gachet e Fabien Lefebvre dalla Francia;

: una ricercata selezione di 6 chef stellati Michelin lavorerà in coppia con i talentuosi chef delle proprietà Constance a Mauritius, alle Maldive e alle Seychelles in uno spirito di amicizia e condivisione di creatività e savoir-faire, per creare un piatto originale e delizioso. I partecipanti stellari di questa prossima edizione sono: lo chef dall'Italia, dalla Svezia, dal Regno Unito, dall'Austria e gli chef e dalla Francia; Deutz Trophy : questi 6 chef stellati Michelin si cimenteranno anche nella creazione di piatti che meglio si abbinano allo Champagne Deutz;

: questi 6 chef stellati Michelin si cimenteranno anche nella creazione di piatti che meglio si abbinano allo Champagne Deutz; Pierre Hermé Trophy o Constance Pastry Competition : 6 squadre di pasticceri composte da un pastry chef internazionale e uno Constance si sfideranno per creare dolci irresistibili. Tra questi spiccano i Pastry chef francesi Marc Rivière (World Pastry Champion 2017) e Alain Chartier (Champion du Monde Glacier 2003). L'edizione dello scorso anno si può definire storica per questo concorso: per la prima volta la Constance Pastry Competition ha visto la partecipazione di coach internazionali e non più solamente francesi, tra cui il Maestro AMPI (Accademia Maestri Pasticceri Italiani) Fabrizio Fiorani a rappresentare l'eccellenza dolciaria italiana;

: 6 squadre di pasticceri composte da un pastry chef internazionale e uno Constance si sfideranno per creare dolci irresistibili. Tra questi spiccano i Pastry chef francesi (World Pastry Champion 2017) e (Champion du Monde Glacier 2003). L'edizione dello scorso anno si può definire storica per questo concorso: per la prima volta la Constance Pastry Competition ha visto la partecipazione di coach internazionali e non più solamente francesi, tra cui il Maestro AMPI (Accademia Maestri Pasticceri Italiani) a rappresentare l'eccellenza dolciaria italiana; Jars Art of the Table Trophy: in questa sfida, camerieri e chef de rang dei Constance Hotels & Resorts competeranno per il miglior servizio e la miglior presentazione.

Collaborazioni stellari e novità per il 2025

Come anticipato, a rappresentare l'Italia nei concorsi Régis Marcon Trophy e Deutz Trophy quest'anno ci sarà lo chef Roberto Di Pinto, 1 stella Michelin al ristorante SINE di Milano. Originario di Napoli, Roberto entra nel mondo della ristorazione di lusso con prestigiose esperienze in tutto il mondo fino al 2018, quando apre il ristorante SINE, il manifesto di una cucina libera da schemi e convenzioni, dove la tradizione è servita insieme alla contemporaneità.

E fioccheranno le stelle Michelin anche in giuria. Anche quest'anno il Constance Festival Culinaire sarà arricchito dalla presenza dello chef Régis Marcon del ristorante Maison Marcon a Saint-Bonnet-Le-Froid in Francia, 3 stelle Michelin. Il celebre cuoco tornerà a prendere parte alla giuria del concorso principale, non a caso intitolato proprio Régis Marcon Trophy. Tra gli altri, con lui in giuria anche Emmanuel Renaut (3 stelle Michelin), Patrick Bertron e Frédéric Morel (entrambi 2 stelle Michelin).

Durante la settimana gastronomica, poi, i raffinati ristoranti del Constance Belle Mare Plage e del Constance Prince Maurice ospiteranno una serie di cene stellate Michelin, tra cui quelle con Ørjan Johannessen (vincitore del Bocuse d'Or 2015) e Patrick Bertron. Non mancheranno anche cene gourmet a 12 mani con la partecipazione di tre chef 3 stelle Michelin che delizieranno i fortunati ospiti delle proprietà mauriziane del gruppo Constance, e Masterclass guidate da cuochi di livello mondiale aperte ai visitatori, che potranno così vivere intensamente l'atmosfera unica dell'evento.

Le location da sogno del Constance Belle Mare Plage

Il Constance Belle Mare Plage sorge sulla spiaggia bianca di Belle Mare, sulla costa est di Mauritius, ed è una delle destinazioni ideali per una fuga all'insegna della bellezza autentica, del relax rigenerante e della buona cucina.

Il Constance Belle Mare Plage 1/5 La spiaggia bianca di Belle Mare 2/5 Il ristorante Lakaze del Constance Belle Mare Plage 3/5 Il ristorante La Spiaggia del Constance Belle Mare Plage 4/5 La Blue Penny Cellar del Constance Belle Mare Plage 5/5 Previous Next

I ristoranti della struttura, tra cui la suggestiva Blue Penny Cellar per degustazioni esclusive e La Spiaggia per gustare prelibatezze coi piedi nella sabbia, propongono un'esperienza culinaria unica che combina la cucina internazionale con i sapori esotici dell'Oceano Indiano, creando la magia perfetta per ogni occasione.

Constance Prince Maurice: un angolo di lusso e raffinatezza

Il Constance Prince Maurice offre il massimo dell'esclusività e del lusso, con una posizione privilegiata che esprime a pieno tutta l'essenza di Mauritius. Tra le esperienze gastronomiche più emozionanti offerte dal resort spicca la cena a lume di candela tra le mangrovie presso Le Barachois, l'unico ristorante galleggiante dell'isola che serve piatti a base di pesce sempre fresco. L'altro ristorante di spicco è L'Archipel, che offre un'esperienza gastronomica indimenticabile con piatti della tradizione mauriziana e cene buffet a tema.

Constance Prince Maurice 1/5 Il giardino del Constance Prince Maurice 2/5 Barachois Floating Restaurant del Constance Prince Maurice 3/5 La cantina con tavolo in uno dei ristoranti del Constance Prince Maurice 4/5 Un massaggio nella spa all‘aperto del Constance Prince Maurice 5/5 Previous Next

Il resort recentemente ha anche festeggiato la vittoria del Bocuse d'Or Africa 2022 grazie al team guidato dallo chef Kritesh Halkory, insieme al commis Brady Ning Fuk Chong. Questo traguardo ha segnato un successo storico per l'isola delle spezie, portando per la prima volta Mauritius alla finale del Bocuse d'Or di Lione, una delle competizioni più prestigiose nel panorama gastronomico internazionale.