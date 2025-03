Villa Conrad, la nuova residenza privata dell'Hotel Metropole di Taormina

Nella cornice mozzafiato di Taormina, con una vista spettacolare sul mare, lo storico Hotel Metropole si prepara ad accogliere i suoi ospiti per la stagione 2025, rinnovato nello spirito e nell’offerta grazie alla recente acquisizione da parte del gruppo BZAR Hotels. Fedeli alla filosofia del brand, gli hotel della collezione BZAR ridefiniscono i codici dell’ospitalità classica, trasformando ogni soggiorno in un’esperienza unica e senza tempo.

Hotel Metropole

Per rispondere alle esigenze dei viaggiatori moderni, il Metropole presenta con orgoglio Villa Conrad, il nuovo gioiello della sua ospitalità. Situata a pochi passi dall’hotel, questa dimora storica incarna l’eleganza e il fascino dell’influenza britannica nella Sicilia ottocentesca e riapre le sue porte come esclusiva residenza privata del Metropole.

Camere e suite dell'Hotel Metropole

Il Metropole di Taormina si rinnova con un elegante restyling degli spazi indoor & outdoor, che valorizza il fascino del palazzo storico di corso Umberto, risalente al XIII secolo. Le sue 25 camere e suite, insieme alla lobby e alle ampie terrazze, accolgono gli ospiti in un’atmosfera sofisticata e contemporanea, dai toni delicati, studiata per esaltare la bellezza del panorama mozzafiato sulla Baia di Naxos.

Il design, curato nei minimi dettagli, vanta arredi firmati Molteni, B&B, Flos, Poltrona Frau ed Ethimo, con un raffinato equilibrio tra modernità e tradizione. A rendere unico ogni ambiente, il tocco artistico locale di Alessandro Florio, le cui opere adornano le pareti degli spazi comuni, donando carattere e autenticità.

La cucina dell'Hotel Metropole

Per la nuova stagione, anche l’esperienza gastronomica si rinnova, affidandosi al talento dell’Executive Chef Gaetano Procopio. Di origini siciliane e con esperienze nelle cucine di grandi Chef stellati - tra cui La Pergola di Heinz Beck - porta a Taormina la sua visione personale della cucina tradizionale mediterranea. Protagoniste di questo viaggio culinario sono le due terrazze affacciate sulla Baia di Naxos, che ospitano il Ristorante gourmet La Terrazza e il Bellevue, con il suo raffinato menu all day dining.

Hotel Metropole al tramonto

Infinity Pool e non solo: le attività dell'Hotel Metropole

Dopo un pomeriggio di relax nella infinity pool vista mare o al suo esclusivo MET Pool Bar, gli ospiti possono godere di un panorama mozzafiato, che si apre a 360° sull’Etna e sulla Baia di Naxos. Al tramonto, il Bellevue si trasforma in una cornice perfetta per sorseggiare cocktail inediti, accompagnati da DJ set e musica dal vivo, regalando un’esperienza sensoriale indimenticabile. Lo storico Hotel Metropole è il punto di partenza ideale per immergersi nell’autentica vita taorminese, anche durante la primavera. Perfetto per chi desidera concedersi qualche giorno di relax in occasione di ponti e festività, l’hotel propone, nel mese di aprile, un’esperienza speciale per la Pasqua.

Hotel Metropole - Infinity Pool

Un percorso di tre giorni pensato per il benessere degli ospiti, tra la scoperta degli angoli più suggestivi della città – esplorando antichi monumenti, piazze storiche e giardini panoramici – e un viaggio nei sapori della cucina tradizionale taorminese, con il raffinato brunch di Pasquetta. Per un completo relax, il programma si conclude con una yoga class vista mare, un momento rigenerante immersi nella natura e nella bellezza senza tempo di Taormina.