Iter Milano: il bistrot che fa viaggiare, senza uscire dai Navigli

Nato nel 2017 come “aeroporto gastronomico”, oggi il locale si ripresenta al pubblico in una veste rinnovata: un bistrot dal respiro internazionale, ma con solide radici italiane. Il nuovo format, battezzato From Italy to the World, conserva il DNA originale del locale, fatto di viaggi e scoperte culinarie, ma lo riformula in chiave più intima e conviviale. Al centro, l’idea di una tavola condivisa, dove ogni piatto racconta una tappa del percorso.

La tavolata condivisa da Iter Milano

Iter, un menu a trittici per viaggiatori curiosi

Il nuovo menu è costruito come un itinerario sensoriale inedito: cinque regioni italiane (Emilia, Piemonte, Trentino, Puglia e Sicilia) e cinque Paesi stranieri (Francia, Spagna, Polonia, Giappone e Irlanda) diventano protagonisti assoluti, ciascuno rappresentato da una combinazione unica composta da un piatto, un cocktail e un vino.

Sherry & Tonic da Iter Milano

Non si tratta di un semplice abbinamento tra cibo e bevande, bensì di una narrazione gastronomica. L’ospite è libero di disegnare il proprio percorso, scegliendo le tappe che più lo incuriosiscono. E se la propria terra del cuore non è in carta? Basta attendere: le proposte cambieranno con regolarità, promettendo viaggi sempre nuovi.

Iter: dalla Sicilia all’Irlanda, con bicchiere alla mano

Si parte dal Sud, con le Sarde a beccafico, accompagnate da Fico l’Americano, un cocktail che reinventa il classico Americano con un mix di Bitter Fusetti, Marsala, soda al mandarino e fico d’India. La Puglia risponde con un grande classico della cucina casalinga, Riso, patate e cozze, mentre il Trentino si racconta in un sorso di Vecchio Strudel, drink profumato alla mela e cannella.

Il croquemonsieur da Iter Milano 1/3 La cacio e pepe da Iter Milano 2/3 Il risotto patate e cozze da Iter Milano 3/3 Previous Next

La Francia porta in tavola il croque monsieur, mentre dalla Spagna arriva l’immancabile tortilla. L’Europa dell’Est fa capolino con Oliwka Martini, rivisitazione in chiave milanese del celebre cocktail, a base di vodka, distillato oleato Tripstillery, martini e salamoia. Per gli amanti delle suggestioni nordiche, Irish Espresso è una vera sorpresa: un mix di whiskey, Fusetti Cacao, birra stout, caffè e arachidi. Un brindisi audace e vellutato alla tradizione irlandese, pensato per chi ama i gusti intensi e avvolgenti.

Il Radlerino da Iter Milano

Iter, vini naturali e una carta che diverte

La carta dei vini non fa eccezione: interamente dedicata a etichette naturali e biodinamiche, è stata selezionata con cura per sorprendere e divertire, senza mai risultare banale. È l’accompagnamento ideale a un’offerta gastronomica che punta tutto su qualità e semplicità.

Iter, dalla pausa pranzo al dopocena

Iter è uno di quei luoghi dove si entra per un pranzo veloce e si finisce col restare fino al digestivo.

Gli interni da Iter Milano

Merito di un servizio informale ma attento, che mette al centro il piacere della convivialità. Aperto tutti i giorni, dalla domenica al giovedì fino a mezzanotte e mezza, e nei weekend fino all’1:30, è il rifugio perfetto per chi ha fame di sapori e di racconti.