Dormire in un ex convento a Nizza si può: scopri l’Hotel du Couvent

Nel cuore dell’antica Nizza, immerso nella parte nord-italiana della Provenza, sorge un convento avvolto da un’atmosfera di luce e semplicità. Superato il portico, un sentiero di pietra provenzale conduce i visitatori nel cuore di questo luogo carico di storia, dove i pavimenti in calce e i muri a secco raccontano silenziosamente il passato. Il giardino si apre in una profusione di colori e profumi: glicini e tigli si intrecciano con gli aranci del cortile, mentre l’aria si riempie dell’aroma del caffè e del calore avvolgente delle madeleine appena sfornate. Il suono dell’acqua che scorre dalla collina del castello accompagna ogni passo, rendendo l’esperienza ancora più suggestiva.

L'Hotel du Couvent

All’Hotel du Couvent, il tempo scorre con dolcezza. Ci si può abbandonare alla lettura all’ombra di un fico, lasciarsi cullare dal silenzio tra una nuotata in piscina e una conversazione al caffè Guinguette. Lo Studio del Movimento invita alla meditazione, mentre nel chiostro l’erborista dispensa preziosi consigli sulle virtù delle piante. Le terme romane offrono un’oasi di benessere, un rituale di cura prima di immergersi nel dinamismo di Nizza, dove il Mediterraneo invita a un tuffo, le strade brulicano di vita e la sera si accende tra cene gourmet e spettacoli all’opera.

Gli alloggi dell’Hotel du Couvent

Il convento offre diverse soluzioni di alloggio, dalle intime celle monastiche alle camere con balcone affacciato sul giardino, sulla città o sul Mediterraneo. Alcune dispongono di giardino privato, mentre gli appartamenti, fino a 166 m², vantano ampie cucine La Cornue e eleganti sale da pranzo. Con un totale di 88 camere, dalla media di 45 m², la struttura è pensata per soddisfare ogni esigenza con comfort e raffinatezza.

Suite Le Chapitre

Con una superficie di 1237 metri quadrati, la suite Le Chapitre può ospitare fino a tre persone. Situata nel convento, la suite offre una vista sul chiostro, un'ampia zona giorno e una zona pranzo ed è decorata con mobili su misura, oggetti d'antiquariato, sculture e dipinti antichi. Può essere aperta per collegarsi con la Suite Santuario e con una terza camera da letto. Servizio di maggiordomo su richiesta.

La suite Chapitre dell'Hotel du Couvent

La Très Grande Suite

Con una superficie di 1786 metri quadrati, La Très Grande Suite può ospitare fino a quattro persone. Situata nel convento, offre un'ampia zona giorno con divano convertibile, una cucina molto ampia e una grande zona pranzo per sei-otto persone. Arredata con mobili su misura, oggetti d'antiquariato e vecchie opere d'arte, la suite offre una vista sulla città e sul Mediterraneo. Può essere aperta per collegarsi alla Chapter House Suite e/o a un'ulteriore grande camera da letto. Servizio di maggiordomo su richiesta.

La Tres Grande Suite dell'Hotel du Couvent

Suite Le Séchoir

Situata all'ultimo piano del convento e accessibile tramite un ascensore privato, la suite Le Séchoir ha una superficie di 882 metri quadrati e può ospitare due persone. La suite offre una vista sul chiostro e sul Mediterraneo, una zona giorno e una scrivania, ed è decorata con pezzi d'antiquariato e opere d'arte antiche. Servizio di maggiordomo su richiesta.

La suite Sechoirs dell'Hotel du Couvent

Suites du Noviciat

Con una superficie media di 731 metri quadrati, le Suites du Noviciat possono ospitare fino a tre persone. Dispongono di un'ampia zona giorno e sono arredate con oggetti su misura, pezzi d'antiquariato, sculture e dipinti antichi. Offrono una vista sul chiostro o sulla città vecchia.

La Suite du Noviciat dell'Hotel du Couvent

Suite Le Jardin Marguerite

Con una superficie di 1560 metri quadrati, una zona giorno e due spaziose camere da letto, la suite Le Jardin Marguerite può ospitare fino a cinque persone. Arredata con mobili su misura, oggetti d'antiquariato e vecchie opere d'arte, offre un'ampia zona pranzo per sei persone, una grande cucina con fornello La Cornue e un giardino privato con cucina estiva e zona pranzo esterna. Situata nell'edificio Rossetti, questa suite dispone anche di un'ampia terrazza privata con vista sul cortile degli aranci. Servizio di maggiordomo su richiesta.

La suite Jardine Marguerite dell'Hotel du Couvent

Terrasses du Cloître

Con una superficie media di 753 metri quadrati, le Terrasses du Cloître possono ospitare fino a due persone. Offrono una zona giorno, una terrazza con vista sul chiostro e sul cortile degli aranci. Queste suite sono arredate con mobili su misura, oggetti d'antiquariato, sculture e dipinti antichi.

Terrazzo del chiostro dell'Hotel du Couvent

Visitandines con balcone

Con una superficie media di 419 metri quadrati, le camere Visitandines offrono un balcone e un'area salotto e possono ospitare fino a tre persone. Sono decorate con pezzi d'antiquariato e opere d'arte antiche e offrono una vista sul chiostro, sul centro storico, sul giardino o sulle colline. Alcune camere sono comunicanti tra loro.

Camera visitandina con balcone dell'Hotel du Couvent

La storia dell'Hotel du Couvent

Nel cuore di Nizza, il Convento della Visitazione, costruito nel 1604 dalle Clarisse e abitato dai Visitandini fino agli anni Ottanta, è un luogo di pace e condivisione. Qui, viaggiatori e abitanti del posto si incrociano per acquistare pane fresco, ricevere trattamenti erboristici o semplicemente godere di un’atmosfera serena.

L'esterno dell'Hotel du Couvent

Restaurato con cura in un progetto durato dieci anni, l’edificio ha ritrovato il suo splendore originale grazie all’uso di materiali naturali come legno, pietra e calce, preservando la sua anima storica. Pur trasformato in hotel, conserva la sua vocazione di rifugio accogliente, dove ospitalità e tradizione si intrecciano armoniosamente.

La proposta culinaria dell'Hotel du Couvent

All'Hôtel du Couvent, la cucina è un rituale intriso di storia, tramandato nei secoli e celebrato nei suoi tre spazi gastronomici: il ristorante del chiostro, il caffè Guinguette e il bistrot di Rue des Serruriers. Qui, il cibo è protagonista senza ostentazione, con piatti realizzati con ingredienti perfetti e accompagnati da vini naturali, in un’atmosfera accogliente e senza le formalità tipiche dell’alta cucina.

Il menù propone delizie come la ricciola cruda, i Barbajuans de la Roya, gli gnocchi al pistou e la torta al limone, con prodotti freschi provenienti direttamente dalla fattoria dell’hotel a Touët-sur-Var. Il pane è appena sfornato dal panificio interno, le erbe provengono dal giardino e le conserve sono fatte in casa, garantendo un legame autentico con il territorio e un approccio sostenibile che rispetta l’ambiente e la comunità locale.

La visione di Valéry Grégo, proprietario dell'Hotel du Couvent

L’ambizione alla base dell’Hôtel du Couvent è ridefinire il concetto di viaggio, immaginando l’hotel di lusso del futuro attraverso un’ospitalità moderna, consapevole e in sintonia con le aspettative di oggi. Non solo un luogo di soggiorno, ma un’esperienza autentica, migliorata e più significativa: un’arte del viaggiare.

Relax nel giardino dell'Hotel du Couvent

«Immagino luoghi con un forte senso di comunità, in cui fermarsi per un semplice caffè o trascorrere settimane, scegliendo tra momenti di solitudine o di condivisione in un’atmosfera vibrante. Hotel che custodiscono storie e storia, capaci di prendersi cura di me e degli altri: sono questi i luoghi che amo», racconta il proprietario Valéry Grégo. «Oggi il viaggio è fluido, il lavoro si sposta ovunque e le persone creano connessioni in ogni angolo del mondo. C’è una crescente esigenza di ispirazione e meraviglia, ma anche una maggiore consapevolezza dell’impatto ambientale e sociale dei propri spostamenti. Gli hotel devono rispondere a questa nuova sensibilità, offrendo esperienze che rispettino il pianeta e arricchiscano chi vi soggiorna, trasformando il viaggio in un’occasione di crescita e scoperta

L'antica arte del benessere: i bagni romani dell'Hotel du Couvent

Ispirato ai resti delle terme romane di Cimiez, l’Hôtel du Couvent offre un circuito termale che rievoca la tradizione dell’antico rituale balneare. Gli ospiti possono immergersi in un percorso di benessere attraverso tre vasche successive: il tepidarium, con acqua temperata per un primo rilassamento, il caldarium, dove il calore distende corpo e mente, e il frigidarium, ideale per un tonificante contrasto termico.

A completare l’esperienza c’è l’unctuarium, la sala delle unzioni, dove trattamenti naturali e tecniche manuali vengono personalizzati in collaborazione con marchi e specialisti selezionati. Oltre alle vasche termali, il resort dispone di una piscina all’aperto nei bagni, una piscina da 20 metri immersa nel giardino e una più intima, situata accanto al caffè Guinguette. Per chi desidera unire movimento e benessere, il Movement Studio offre uno spazio dedicato a danza, allenamenti funzionali, palestra, yoga e discipline corporee.

Il giardino dell'abbondanza dell'Hotel du Couvent

I 2,5 ettari di questo giardino sono quasi completamente nascosti dal mondo esterno. Al suo interno, crescono ulivi, cachi, albicocchi, limoni, timo, santoreggia e molte altre piante. Oltre 300 specie diffondono il loro profumo nell'aria. Prendetevi un momento per meditare, mentre poco più in là qualcuno si tuffa in piscina. In lontananza, i tetti di Nizza e il Mediterraneo si estendono fino all'orizzonte. La tranquillità di questo giardino lussureggiante è interrotta solo dal suono dell'acqua che scende dalla collina verso le antiche terme romane.

Cinema all'aperto nel grande giardino dell'Hotel du Couvent

Come in passato, il giardino rimane un luogo vitale per l'hotel: uno spazio dove ascoltare, meditare, rilassarsi, un santuario per la cura delle piante medicinali e delle erbe, e persino un luogo di cerimonia. È un posto dove sognare e giocare, un angolo di sostentamento con frutteti e orti che soddisfano le necessità di tutti. Ogni sabato mattina, l'Hôtel du Couvent si trasforma in una piazza di villaggio, aprendo il suo cortile al mercato locale, dove è possibile acquistare prodotti freschi direttamente dai produttori e agricoltori della regione di Nizza.