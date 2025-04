Cinquanta con Vista: il rooftop bar protagonista dell’estate amalfitana

Aprile segna l’inizio di una nuova stagione per l’Hotel Club Due Torri di Maiori, che riapre le sue porte con una novità esclusiva: il rooftop bar si trasforma in “Cinquanta con Vista”. Frutto della collaborazione con il team di Cinquanta Spirito Italiano, questo nuovo spazio porta sulla Costiera Amalfitana una miscelazione di alta qualità, ispirata alla tradizione italiana e ai sapori dell’estate mediterranea.

Il team di Cinquanta con Vista

Situato in una posizione mozzafiato a picco sul Golfo, il bar interpreta l’aperitivo come un vero e proprio rituale, offrendo un’esperienza raffinata ed esclusiva. Tra cocktail d’autore e atmosfere suggestive, il rooftop diventa una meta irrinunciabile per chi desidera vivere l’equilibrio perfetto tra lusso e autenticità mediterranea.

Margarita al Bergamotto di Cinquanta con Vista

L’Hotel Club Due Torri, già apprezzato per il suo stile elegante e il panorama unico, accoglie gli ospiti in camere affacciate sul mare, impreziosite dalle iconiche ceramiche di Vietri. Le suite, dotate di Jacuzzi, regalano momenti di puro relax, mentre il ristorante gastronomico Oltremare, guidato dallo chef Alfonso Crisci, promette un viaggio tra sapori ricercati e ingredienti d’eccellenza. Accanto al bistrot, il rooftop con piscina a sfioro offre uno degli scenari più spettacolari della Costiera, dove tramonti infuocati e drink d’autore creano un’atmosfera magica, perfetta per accogliere l’estate con stile e raffinatezza.

Cinquanta con Vista: incontro tra eccellenze nella Costiera Amalfitana

Un connubio straordinario tra la raffinata evoluzione del bar all’italiana e l’ospitalità d’eccellenza dell’Hotel Club Due Torri nasce dall’incontro tra il team di Cinquanta Spirito Italiano e le sorelle Anna e Nadia Citarella. Anno dopo anno, hanno trasformato la loro struttura in un autentico gioiello incastonato tra i Monti Lattari, dando vita a un’esperienza unica tra lusso e tradizione. Uno degli investimenti più significativi nella continua evoluzione dell’hotel è stato il restyling del rooftop all’ottavo piano, avvenuto nel 2016. Con una vista impareggiabile sul golfo, una piscina a sfioro - l’unica a Maiori - e il bistrot “Donna Emilia”, che esalta le radici gastronomiche del territorio, questo spazio è diventato il palcoscenico perfetto per un’estate da sogno.

Emanuele Primavera e Marzio Bifulco preparano i cocktail da Cinquanta con Vista

Il team di Cinquanta ha fatto il giro del mondo, lasciando il segno nei migliori cocktail bar internazionali, da New York ad Atene, da Londra a Bangkok fino a Hong Kong. Questo percorso li ha portati a conquistare riconoscimenti di grande prestigio: tra i 10 migliori bar team d’Europa agli “Spirited Awards” di Tales of the Cocktails a New Orleans nel 2024, miglior bar team dell’anno in Italia nel 2023 secondo Bargiornale e, quest’anno, al 92° posto nella classifica “Top 500” dei migliori cocktail bar del mondo.

Dietro questo successo ci sono Alfonso Califano e Natale Palmieri, founders di Cinquanta Spirito Italiano, che hanno scelto Pagani come sede del loro progetto per mantenere un legame profondo con la loro terra. La collaborazione con agricoltori e produttori locali è al centro della loro filosofia, puntando su una filiera corta e sostenibile che valorizza le materie prime campane.

Lo chef Alfonso Crisci

Un approccio che si riflette anche nella cucina dello chef Alfonso Crisci, il cui percorso gastronomico celebra il territorio e crea un legame perfetto tra cocktail e cucina, nel segno della qualità e dell’autenticità. Una visione condivisa che rende “Cinquanta con Vista” non solo un cocktail bar d’eccezione, ma un’esperienza che fonde sapori, tradizione e innovazione in una delle location più affascinanti della Costiera Amalfitana.

Cinquanta con Vista: un’esperienza di miscelazione raffinata

A guidare la proposta beverage di Cinquanta con Vista è Emanuele Primavera, premiato nel 2023 come Best Bartender Under 35 ai Food & Wine Awards e supervisor di Cinquanta Spirito Italiano. Il concept è chiaro: un cocktail bar che torna a essere punto di aggregazione, dove l’aperitivo diventa un rito imprescindibile. L’elegante cornice dell’Hotel Club Due Torri fa da sfondo a una drink-list che reinterpreta i classici con ingredienti della tradizione italiana, offrendo un’esperienza sofisticata e autentica.

Due le anime della drink-list: la prima dedicata ai grandi classici dei bar d’hotel, reinterpretati con lo stile inconfondibile di Cinquanta, tra cui il Cocktail Martini e il Red Snapper. La seconda, Taste of Italian Summer, celebra i profumi e i sapori dell’estate italiana con ingredienti come pesca, caffè, anguria e bergamotto. Tra le creazioni più intriganti, il Negroni Nazionale, che unisce le note del caffè dell’Amaro Nazionale e del Savoia Orancio, e il Bergamot Margarita, una reinterpretazione del classico cocktail con Tequila Italicus, Rosolio di bergamotto ed erbe mediterranee.

Negroni internazionale di Cinquanta con Vista

L’atmosfera esclusiva di Cinquanta con Vista si accende ogni venerdì con musica dal vivo, mentre la domenica - da giugno a fine agosto - i dj set al tramonto trasformano il rooftop in un vero e proprio tempio del divertimento e del relax. Tra cocktail d’autore, gastronomia d’eccellenza e panorami spettacolari, il rooftop dell’Hotel Club Due Torri di Maiori si conferma il place to be dell’estate 2025, per gli amanti della miscelazione di qualità e delle esperienze sensoriali uniche, con una vista che toglie il fiato e un’anima tutta italiana.