Il Festival dei Vini e Sapori della Lombardia approda a Brescia

Domenica 4 maggio, la città di Brescia ospiterà la terza edizione del Festival dei Vini e Sapori di Lombardia, nella cornice di Piazza del Mercato. Dopo le tappe di Broni (Pv) e Mantova, l’iniziativa approda nel capoluogo che Giosuè Carducci definì "la forte, la ferrea, la leonessa d’Italia". Il Festival, nato per valorizzare i territori attraverso il turismo enogastronomico, vedrà protagoniste le 11 Strade dei Vini e dei Sapori della Lombardia. I visitatori potranno esplorare percorsi regionali attraverso degustazioni, attività didattiche per bambini, seminari sul vino e momenti di approfondimento culturale.

Festival dei Vini e Sapori di Lombardia, il programma

Il programma prevede l’apertura degli stand dalle 11:00 alle 19:00, con un biglietto di ingresso di € 5,00 che consentirà l’accesso alle degustazioni di prodotti tipici come formaggi, salumi, dolci artigianali, confetture, risotti e naturalmente vini provenienti dalle principali aree produttive lombarde.

La giornata si aprirà alle 10:00 con la celebrazione della Santa Messa nella Basilica dei Santi Faustino e Giovita. Alle 11:30, presso la Sala Piamarta (via San Faustino n. 70), si svolgerà il convegno dal titolo «Turismo, Territorio e Tradizione: il domani delle Strade del Vino e dei Sapori», seguito alle 12:15 dal tradizionale taglio del nastro con la presenza delle autorità locali. Nel pomeriggio, spazio alle attività per i più piccoli con laboratori curati dalla Pinacoteca Internazionale dell’età evolutiva. Alle 15:00 inizierà la masterclass «Alla scoperta dei formaggi e salumi lombardi», seguita alle 16:30 dal taglio della torta istituzionale. Alle 17:00, una seconda masterclass sarà dedicata a «Il Metodo Classico in Lombardia», con chiusura degli stand prevista per le 19:00.

Festival dei Vini e Sapori di Lombardia, l’esperienza continua nei ristoranti bresciani

Nei giorni successivi all’evento, mercoledì 7 e giovedì 8 maggio, l’esperienza proseguirà nei ristoranti aderenti all’Associazione Ristoranti, Trattorie e Hosterie Bresciane (Arthob). Le cene, a prezzo concordato, saranno accompagnate da vini selezionati delle Strade lombarde.

Sono 11 le Strade dei Vini e dei Sapori presenti

Secondo Gianni Boselli, presidente della Federazione, il Festival rappresenta «un’opportunità per valorizzare le eccellenze enogastronomiche della Lombardia e, in particolare, le attività delle undici Strade che costituiscono la Federazione». Flavio Bonardi, Presidente della Colli Longobardi Strada del Vino e dei Sapori e Vicepresidente della Federazione, ha aggiunto: «Sono molto contento che quest'anno il Festival si svolga a Brescia. Durante l'evento, gli ospiti potranno partecipare a visite guidate, degustazioni e masterclass per scoprire i segreti della vinificazione e assaporare i vini lombardi, accompagnati dai nostri risotti e prodotti tipici».

Le undici Strade del Vino presenti

Durante il Festival saranno rappresentate: