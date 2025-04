La Foresteria: ospitalità e buona cucina firmati Planeta tra natura e vino

Menfi non è solo una destinazione, è un’idea di Sicilia che si respira nei campi coltivati, nei venti che arrivano dal mare, nei profumi dell’orto e nei silenzi delle colline. In questo angolo della provincia di Agrigento, la famiglia Planeta Estate ha dato vita a un progetto che va oltre il turismo tradizionale: Planeta Estate, un resort diffuso costruito attorno a vino, natura e cultura del territorio.

La vista di di Planeta Estate

Non un hotel, non un agriturismo, ma un ecosistema di ospitalità che si sviluppa tra la Foresteria immersa nei vigneti, le case nei borghi marinari e le esperienze, pensate per far scoprire - senza filtri - l’anima più autentica della Sicilia.

La Foresteria: il cuore dell’ospitalità di Planeta Estate

La Foresteria Planeta Estate è il punto di partenza. Un relais immerso nel paesaggio, a pochi chilometri da Porto Palo, affacciato su un mosaico di vigneti che si estende fino al mare. L’edificio, progettato per integrarsi nel contesto naturale, accoglie 14 camere, una piscina panoramica e spazi comuni dove ogni dettaglio - dai tessuti alle ceramiche - parla la lingua del territorio.

Qui si può partecipare a corsi di cucina, degustazioni guidate, escursioni in vigna o semplicemente godere del ritmo lento della campagna siciliana. Un’accoglienza discreta ma calda, pensata per far sentire ogni ospite parte della casa.

Cucina d’autore tra orto e memoria a Planeta Estate

Al centro dell’esperienza, c’è la cucina dello chef Angelo Pumilia. Una proposta gastronomica che intreccia tecnica contemporanea e radici contadine, restituendo nei piatti la verità dei prodotti locali. L’orto biologico fornisce gran parte degli ingredienti, mentre olio e vino arrivano dalle tenute di famiglia.

La cucina tradizionale di Planeta Estate

I sapori sono netti, identitari: dai tortelli di ricotta e brodo di pesce al pollo con salsa di mandorle e capperi, ogni portata è un piccolo racconto. Il tutto accompagnato, naturalmente, da una selezione di etichette Planeta Estate che spaziano dai bianchi freschi delle colline ai rossi intensi dell’entroterra.

I tavoli del ristorante La Foresteria di Planeta Estate

Ospitalità diffusa: le case nel borgo e tra i vigneti

Ma il progetto non si esaurisce alla Foresteria. Planeta Estate include oggi anche una serie di case ristrutturate nel borgo di Porto Palo e nella campagna tra Menfi e Sambuca. Dimore indipendenti, curate nei dettagli, perfette per chi desidera vivere la Sicilia in modo più intimo e personale.

Alcune si affacciano sul mare, altre sono immerse tra gli ulivi. Tutte offrono la possibilità di esplorare il territorio con lentezza: dalla spesa al mercato alla cena cucinata in casa, passando per passeggiate tra le vigne o visite alle cantine storiche. Una forma di turismo consapevole, che mette al centro la relazione tra ospite e luogo.

Un modello di sostenibilità radicato nella terra

Planeta Estate non è solo un progetto di charme. È una visione del futuro del turismo in Sicilia: sostenibile, rispettosa, partecipata. Le pratiche agricole rigenerative, l’uso di energie rinnovabili, la valorizzazione delle risorse locali sono parte integrante del modello.

La Foresteria di Planeta Estate

È una forma di ospitalità che non consuma il territorio, ma lo rigenera. Che non invade, ma si integra. Che non promette esperienze artificiali, ma costruisce legami reali. In un tempo in cui il viaggio rischia di diventare consumo, Planeta Estate a Menfi propone un’alternativa: tornare a viaggiare come forma di conoscenza. Qui, la Sicilia non si guarda da fuori. Si vive da dentro.