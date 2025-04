Villa Prato: benessere tra le colline del Monferrato

Ad aprile, con il risveglio della natura, cresce il desiderio di rallentare, respirare a pieni polmoni e regalarsi momenti di autentico relax. A Mombaruzzo, nel cuore del Monferrato, Villa Prato è la destinazione ideale per una pausa rigenerante: un elegante relais con 11 suite, un ristorante gourmet e una spa di 800 metri quadri, immerso tra i vigneti Unesco e a pochi passi dalle distillerie Berta. Qui, il benessere incontra la tradizione con percorsi sensoriali, massaggi e trattamenti a base di grappa, riscoprendo antichi rituali in un’atmosfera di autentica quiete e armonia.

Villa Prato

Villa Prato, elegante dimora storica del Monferrato risalente tra il Seicento e il Settecento, è oggi un raffinato relais con vista sui vigneti Unesco, piscina all’aperto, terrazze panoramiche e un ristorante gourmet con cantina da oltre mille etichette. Acquisita dalla famiglia Berta nel 2006 e aperta nel 2016 dopo un decennio di restauro, è il luogo ideale per chi cerca benessere, buon cibo e relax.

Area massaggi nella Spa di Villa Prato

Dormire nella storia, svegliarsi nella meraviglia: le suites di Villa Prato

Villa Prato è molto più di un relais: è una casa nobile che custodisce sette secoli di storia. Dal 1222, il borgo di Mombaruzzo ha ospitato la famiglia Prato, e per oltre 700 anni questa dimora è stata la loro casa. Oggi, grazie a un lungo e rispettoso restauro iniziato nel 2006 dalla famiglia Berta, ogni ambiente conserva intatto il fascino di un tempo, offrendo agli ospiti un'esperienza autentica nel cuore del Monferrato.

Una delle suite di Villa Prato

Passeggiare tra le stanze della villa durante un fine settimana di relax significa entrare in punta di piedi nella memoria di chi vi ha vissuto. Ogni suite racconta una storia, ogni dettaglio è un omaggio a un passato che continua a vivere con eleganza. Dormire qui è lasciarsi avvolgere da un’atmosfera sospesa tra storia, quiete e bellezza, dove ogni risveglio è una meraviglia.

Una delle suite di Villa Prato

Spa di Villa Prato: massaggi, relax e grappaterapia

Il cuore pulsante della struttura è la sua esclusiva spa ipogea, un susseguirsi di nicchie, cunicoli e volte dove trovano spazio piscine calde e fredde, idromassaggio, bagno turco, sauna, percorso Kneipp, docce emozionali e piscina alle essenze. A completare l’esperienza, ci sono anche l’area relax, la palestra e la sala Easy dedicata agli ospiti della spa, dove gustare pranzi leggeri o sorseggiare un calice di bollicine.

La Spa di Villa Prato 1/3 Spa con piscina interna da Villa Prato 2/3 Lettini relax nella Spa di Villa Prato 3/3 Previous Next

L’offertawellness si arricchisce con una varietà di trattamenti estetici e massaggi, tra cui la particolarissima grappaterapia: rituali a base di vinaccia e olio di vinacciolo, ricchi di antiossidanti naturali, che nutrono la pelle in profondità, favoriscono la circolazione e rilassano corpo e mente. Tutti i trattamenti utilizzano la linea cosmetica esclusiva di Villa Prato, realizzata con le vinacce provenienti dalle Distillerie Berta. Un rifugio intimo e rigenerante dove il tempo sembra fermarsi.

Un palcoscenico di sapori ed emozioni: la cucina dell’Officina di Villa Prato

All’Officina di Villa Prato, la cucina è un atto d’amore tra materia prima e tradizione. Ingredienti d’eccellenza - dalla profumata Fontina della Val d’Aosta al pregiato Gambero di Mazara - si incontrano in un dialogo creativo che esalta sapori autentici e sinceri. Nessun compromesso, nessun filtro: solo verità nel piatto, raccontata con passione e maestria.

Il ristorante di Villa Prato

Ogni servizio è una messa in scena curata in ogni dettaglio. Il Piano delle Feste, un tempo cuore pulsante dell’accoglienza della famiglia Prato, regala un’atmosfera sontuosa tra saloni ottocenteschi, soffitti affrescati e tovaglie immacolate. Nei mesi più miti, la Terrazza dell’Olivo offre una vista incantevole sulle colline del Monferrato, creando un connubio perfetto tra paesaggio e piacere della tavola. Ad accompagnare ogni portata, oltre mille etichette riposano nelle tre cantine della villa. Dai rossi intensi argentini ai bianchi eleganti tedeschi, fino al cuore pulsante dell’Italia vitivinicola: ogni bottiglia è frutto di una ricerca attenta tra produttori selezionati, una scoperta continua pensata per emozionare e sorprendere.