Aspettando il Brodetto: la città di Fano celebra il BrodettoFest 2025

Dal 30 maggio al 2 giugno 2025, Fano (Pu) ospita l’atteso BrodettoFest, l’evento enogastronomico che valorizza il brodetto fanese, simbolo della cucina marinara dell’Adriatico. In preparazione al festival, dal 1° al 25 maggio 2025, l’iniziativa “Aspettando il Brodetto” invita turisti e residenti a degustare il celebre piatto a un prezzo speciale di 25 euro nei migliori ristoranti della città. Il progetto, promosso dalla Federazione dei Ristoratori di Pesaro e Urbino, Confesercenti e Camera di Commercio delle Marche, mira a far conoscere l’autenticità del brodetto alla fanese e a celebrare una tradizione secolare.

Il BrodettoFest torna a Fano dal 30 maggio al 2 giugno, ma prima c'è tempo per Aspettando il Brodetto

La ricetta del brodetto alla fanese: un piatto simbolo della cucina marchigiana

Il brodetto alla fanese nasce come piatto povero dei pescatori che, in mare, cucinavano il pesce meno pregiato direttamente sulle barche. Oggi è una prelibatezza gastronomica, preparata con almeno tredici varietà di pesce e passata di pomodoro. Seppie, triglie, sogliole, palombi, scorfani, rane pescatrici, calamari, canocchie, gallinelle e altre specie locali vengono cotte lentamente fino a ottenere un sapore intenso e armonioso, servito fumante con crostini di pane tostato.

La moretta fanese: l’anima liquida dei pescatori di Fano

Accanto al brodetto, la moretta fanese rappresenta una vera icona della tradizione marinara di Fano. Questa bevanda calda e aromatica, nata sui pescherecci per riscaldare i pescatori nelle fredde giornate invernali, è composta da caffè, liquore all’anice, rum, brandy (o cognac), zucchero e scorza di limone. Nel tempo è diventata un cocktail ufficiale dell’Associazione Italiana Barmen e Sostenitori e un prodotto agroalimentare marchigiano di eccellenza.

Darsena Borghese e i "quader": la Fano marinara

Un itinerario imperdibile alla scoperta di Fano parte dalla storica Darsena Borghese, collegamento antico con il mare, dove ogni mattina il mercato del pesce propone il pescato del giorno. Non lontano si trovano i caratteristici quader (o "bilance"), casotti in legno costruiti lungo i moli già dal 1900. Utilizzati per la pesca anche in condizioni avverse, rappresentano una testimonianza della vita marinara fanese.

Il brodetto alla fanese nasce come piatto povero dei pescatori

El Gugul: il cuore pulsante dei pescatori fanesi

Il percorso prosegue nel quartiere El Gugul, simbolo della cultura marinara di Fano. Qui il tempo sembra essersi fermato: le case dei pescatori e le reti per la pesca delle anguille raccontano storie di mare e tradizioni secolari, conservate con orgoglio dagli abitanti locali.