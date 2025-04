B24, la primavera arriva anche al ristorante del Cinema Barberini

Il B24, ristorante e cocktail bar situato all'interno del prestigioso Cinema Barberini, ha recentemente inaugurato il suo pranzo sulle terrazze su più livelli che affacciano su piazza Barberini e via Veneto. Queste terrazze offrono una prospettiva inedita della città, con una vista privilegiata su monumenti storici come la fontana del Tritone e Palazzo Barberini, dando agli ospiti la possibilità di scoprire angoli nascosti di Roma. Il locale è pensato per offrire un'esperienza che va dal pranzo alla cena, passando per gli aperitivi, in uno spazio all'aperto che sorprende per la sua tranquillità.

Il B24 è situato all‘interno del Cinema Barberini (foto Monkeys Video Lab)

B24, arriva la primavera

Le terrazze, raggiungibili salendo all'ultimo piano dello storico palazzo, offrono due scorci distinti: il primo e il secondo livello si affacciano sulla fontana del Tritone e sulle vie della Dolce Vita, mentre un viale tra le siepi porta nella parte più riservata, che regala una vista privilegiata su Palazzo Barberini e la sua piazzetta di via delle Quattro Fontane. Con l'arrivo della primavera, il B24 presenta un nuovo menu che arricchisce la sua offerta gastronomica. Il locale si propone come una destinazione versatile, adatta per un pranzo al sole, protetti dai grandi ombrelloni bianchi e seduti su poltrone e divanetti comodi. L'atmosfera rilassata e accogliente, unita a un servizio attento, contribuisce a rendere la pausa pranzo un momento particolarmente piacevole.

Le ampie terrazze di B24 sono il luogo ideale per godersi un aperitivo (foto A. Micarelli)

Anche durante le pause della cucina, il menu dedicato agli aperitivi è sempre disponibile, con sfiziose proposte che si accompagnano a una drink list che include sia grandi classici della mixology che cocktail originali ispirati al mondo del cinema. Le ampie terrazze sono il luogo ideale per godersi un aperitivo al tramonto, mentre la giornata si estende fino alla cena, quando le luci soffuse e l'illuminazione calda dei palazzi circostanti creano un'atmosfera elegante.

B24, la storia

Il B24 è concepito come uno spazio polifunzionale, adatto a diverse occasioni: dal pranzo alla cena elegante, passando per gli aperitivi al tramonto e per eventi speciali. Inoltre, il locale offre un menu cinema, pensato per gli spettatori che desiderano un pasto prima o dopo la proiezione di un film. La proposta gastronomica dello chef Andrea Gallo è uno degli elementi distintivi del ristorante, e accompagna i clienti alla scoperta di piatti curati con ingredienti freschi e di qualità.

L‘executive chef e il general manager di B24, Andrea Gallo e Raffaele Castore (foto A. Micarelli)

Il B24 è il risultato di un progetto voluto dalla famiglia Saviotti, che ha scelto di affidare la direzione gastronomica e operativa a professionisti con esperienza internazionale. Andrea Gallo, executive chef del B24, ha una carriera che lo ha visto protagonista in ristoranti di alto livello, come il Baccano, dove ha lavorato per oltre dieci anni. Il general manager Raffaele Castore, che ha affinato le sue competenze sia in cucina che in sala, ha portato la sua esperienza maturata in ristoranti stellati di New York. Il legame tra i due, nato in cucina e consolidato nel tempo, ha dato vita a una sinergia che si riflette in un servizio attento e in un'atmosfera familiare.

B24, la cucina

Sotto la direzione dell'executive chef Andrea Gallo e del general manager Raffaele Castore, il B24 presenta un menu che valorizza la cucina italiana, arricchita dalla creatività e dall'uso di materie prime selezionate. La filosofia del ristorante si fonda sull'impiego di ingredienti freschi e di alta qualità, provenienti da fornitori locali, con un focus particolare sulla stagionalità dei prodotti. La cucina del B24 si caratterizza per una preparazione “ancestrale”, in cui i sapori autentici degli ingredienti sono esaltati dal largo uso del fuoco vivo e della brace, che vengono impiegati in vari modi per arricchire ogni piatto.

B24, il nuovo menu

Il menu del B24 si apre con una sezione dedicata alla brace, suddivisa in tre categorie: “mare”, “terra” e “orto”. Ogni portata è pensata per valorizzare il passaggio sul fuoco, che viene utilizzato con tecniche diverse per conferire un tocco unico a ciascun piatto. Dalla sezione “mare”, il pescato del giorno e le ostriche alla brace con vinaigrette di mostarda sono due proposte che catturano l'attenzione, così come il tonno rosso con pappa al pomodoro e latticello.

B24: la sala

La sezione “terra” propone piatti come lo spiedino di animelle con yuzu e patate ratte, la succulenta quaglia al miso con salsa royale e insalatina di campo, e il riso arrosto alla cacciatora di animelle e robiola, una reinterpretazione della paella che richiama la tradizione romana e mediterranea. La proposta gastronomica prosegue con piatti leggeri e freschi, perfetti per il pranzo, come i sandwich homemade (tra cui il pastrami fatto in casa, il lobster roll e il royal burger), le insalate e le pietanze più leggere come la tartare di manzo con maionese al cipollotto e cialda ai semi o il carpaccio di pescato maturo con olio al finocchietto, arancia e bottarga. La tradizione gioca un ruolo fondamentale nel menu dello chef Andrea Gallo, che non manca di proporre grandi classici della cucina italiana. Tra le proposte più iconiche, ci sono le chitarra Mancini al pomodoro del piennolo e basilico e i cannelloni con ragù alle tre carni, così come i piatti che celebrano la cucina romana, come le tre magnifiche: cacio e pepe, carbonara e amatriciana.

B24: Bottoni di pizzaiola, burro di crostacei e gamberi rossi (foto A. Micarelli)
B24: Carpaccio di pescato maturo, olio al finocchietto, arancia e bottarga (foto A. Micarelli)
B24: Spiedino di animelle, yuzu e patate ratte (foto A. Micarelli)
B24: Tagliolino alle vongole con cocco e lime (foto A. Micarelli)
B24: Quaglia al miso con salsa royale ed insalatina di campo (foto A. Micarelli)

Inoltre, uno dei piatti più sorprendenti è il bottone di pizzaiola, con burro di crostacei e gamberi rossi. Questo piatto, che unisce il sapore del mare e il pomodoro fresco della pizzaiola, rappresenta un perfetto equilibrio tra tradizione e innovazione, grazie alla pasta ripiena fresca fatta in casa. Il menu del B24 si conclude con una selezione di dessert che accompagnano gli ospiti verso la fine del pasto in un tripudio di golosità. Tra le proposte, spiccano le ciambelline zucchero e cannella con dulce de leche, il carpaccio di ananas con namelaka di cocco e meringa, l'immancabile tiramisù e il gelato di capra e datteri con brioche siciliana. Ogni dolce è pensato per offrire un finale fresco e appagante, perfetto per concludere un pasto ricco e variegato.

B24, il menu cinema

Il B24 ha previsto un menu cinema dedicato a chi desidera cenare prima o dopo la proiezione di un film, ottimizzando i tempi senza rinunciare alla qualità. Si tratta di piatti selezionati per essere preparati e serviti rapidamente, in modo da rispettare gli orari delle sale del Cinema Barberini. Tra le portate presenti in questa formula, si trovano piatti come il tagliolino alle vongole con cocco e lime, la tartare di manzo con maionese al cipollotto e cialda ai semi, il lobster roll, il royal burger, e diverse insalate. A completare il pasto, la proposta dolce include opzioni come il creme caramel e il gelato artigianale.

B24, una drink list d'autore

Il cocktail bar del B24, situato sulle terrazze panoramiche del Cinema Barberini, propone una formula aperitivo che unisce drink d'autore a finger food curati e pensati per anticipare in modo coerente lo stile della cucina del ristorante. Tra le proposte gastronomiche, si segnalano piatti come l'aletta di pollo al BBQ con salsa yogurt, il mini pastrami fatto in casa, e la crocchetta di pollo con besciamella, preparata utilizzando pollo italiano cotto a bassa temperatura nel latte. Non mancano alternative a base di pesce, come la mini tataki di tonno con pappa al pomodoro e latticello, o il pan brioche fatto in casa con burro allo champagne e alici del Cantabrico.

B24, un aperitivo d'autore

L'offerta beverage si articola in diverse sezioni. Accanto ai classici dell'aperitivo italiano - tra cui l'Americano Highball e il Bitterissimo Spritz - è disponibile una selezione di Martini declinati in varianti differenti e una proposta di mocktails, pensata per chi desidera un'alternativa analcolica. Particolarmente rilevante la sezione Drink's Movie, una drink list ispirata al mondo del cinema. I cocktail, ognuno intitolato come una pellicola, includono miscelazioni come L'Inganno (amaro Formidabile, lime, ginger ale e float di vino rosso), Eterno (Vermouth al fieno, Cassis, cordiale ai datteri) e Santa Sangre (Del Maguey Vida Mezcal, pomodoro, Verjus e spezie).