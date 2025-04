Capovaticano Resort Thalasso Spa: benessere e natura sulla Costa degli Dei

Capovaticano Resort Thalasso Spa, a San Nicolò in provincia di Vibo Valentia, offre un’esperienza immersiva e rigenerante, in cui natura e benessere si fondono armoniosamente. Ogni aspetto del soggiorno è pensato per favorire un equilibrio totale, dall’alimentazione alla qualità del sonno, passando per il movimento e il relax. Grazie alle straordinarie proprietà benefiche dell’ambiente marino, gli ospiti possono ritrovare energia e serenità in un luogo dove la forza della natura diventa parte integrante del percorso di benessere.

Il Capovaticano Resort Thalasso Sp

L’esperienza sensoriale si sviluppa attraverso il legame profondo con i quattro elementi naturali: la terra, con il suggestivo promontorio di Capo Vaticano e la vegetazione della gariga; l’acqua, rappresentata dal mare cristallino che circonda il resort; il fuoco, evocato dalla presenza imponente del vulcano Stromboli; e l’aria, che soffia sulla costa modellandone i profili e diffondendo i profumi mediterranei.

La Spa di Capovaticano Resort

Il cuore pulsante del resort è la Spa, un’oasi di 2000 m² dedicata al benessere e alla rigenerazione. Qui, gli ospiti possono immergersi in piscine di acqua marina riscaldata, rilassarsi tra sauna e bagno turco, passeggiare nei giardini e scegliere tra un’ampia gamma di trattamenti personalizzati. I percorsi Thalasso, che spaziano da due a sette giorni, e i rituali ispirati agli elementi del territorio esaltano le proprietà benefiche degli agrumi e delle erbe aromatiche locali, trasformando ogni esperienza in un viaggio sensoriale.

Spa con piscina di Capovaticano Resort

Per la stagione 2025, la SPA introduce il prestigioso Silk Ritual, un trattamento esclusivo che sfrutta le straordinarie proprietà della sericina, la proteina della seta calabrese. Attraverso un massaggio eseguito con guanti e bozzoli di seta pura, la pelle viene coccolata da movimenti lenti e avvolgenti, che favoriscono un’idratazione profonda e un effetto anti-age naturale. La sensazione di morbidezza e luminosità che ne deriva esalta la bellezza autentica, lasciando il corpo e il viso rigenerati.

La spa di Capovaticano Resort

Tra le proposte più esclusive della stagione, spiccano il trattamento alle Erbe del territorio, le esperienze Thalasso Armonia basate sui benefici del mare e il Mediterranean Essence, un rituale che combina uno scrub con polvere di sale marino a un trattamento viso alla vitamina C, regalando alla pelle una nuova vitalità. Il massaggio all’aperto Brezza Mediterranea unisce il potere rilassante dell’acqua e dell’aria, mentre il Thalasso Body Capovaticano Experience utilizza alghe giganti disidratate, abbinate a uno scrub ai cristalli di sale e a un massaggio rigenerante.

La spiaggia di Capovaticano Resort

Per chi desidera un’immediata sferzata di energia, i programmi Thalasso Energy, della durata di tre giorni, offrono una combinazione di trattamenti mirati: scrub ai cristalli di sale, pioggia marina, impacchi con alghe micronizzate, trattamenti viso alla vitamina C e massaggi rilassanti, per un completo rinnovamento del corpo e della mente.

Tre ristoranti e un bar: la cucina del Capovaticano Resort Thalasso Spa

Al Capovaticano Resort Thalasso Spa, la cucina è un vero viaggio nei sapori della Calabria, dove la tradizione contadina incontra l’alta cucina contemporanea. Ogni momento della giornata, dalla colazione allo spuntino di mezzanotte, diventa un’occasione per scoprire la genuinità delle prelibatezze locali, preparate con ingredienti selezionati provenienti da piccoli produttori del territorio. Varietà, semplicità e sostenibilità guidano la proposta gastronomica, con il 96% delle materie prime approvvigionate localmente e molte delle quali appartenenti ai presidi Slow Food.

Capovaticano Resort Thalasso Spa: il ristorante Maninteo

Nel verde dei giardini, il ristorante Mantineo racconta la cucina “povera” calabrese, quella delle origini contadine, esaltata con eleganza e cura. Le sue proposte, stagionali e adatte a ogni esigenza alimentare, sono un vero inno ai sapori autentici. Aperto anche al pubblico esterno, su prenotazione, accoglie gli ospiti in un’atmosfera rilassata e familiare. Affacciato sull’isola-vulcano da cui prende il nome, il ristorante Stromboli celebra la freschezza del mare e la tradizione mediterranea con piatti a base di pescato del giorno e ingredienti del territorio. Perfetto per uno spuntino veloce o un pranzo con vista mozzafiato, è aperto anche agli ospiti esterni, offrendo una pausa gustosa "con un piede nell’acqua".

Capovaticano Resort Thalasso Spa: il ristorante Strombolicchio

Per una cena romantica a bordo piscina, Strombolicchio è il luogo ideale: elegante e suggestivo, regala tramonti spettacolari sulla Costa degli Dei. Il menu è una celebrazione del pescato locale, tra crudité e piatti creativi a base di pesce fresco del Mediterraneo, con un’attenzione speciale alla qualità biologica e all’estetica dei piatti. Anche questo ristorante è aperto al pubblico, su prenotazione. Infine, il Belvedere Bar con la sua vista a 360° sul mare, è il punto d’incontro perfetto per un pasto leggero o un cocktail al tramonto. Qui, la proposta “fusion med” fonde tradizioni mediterranee e prodotti locali, da gustare al bancone, in terrazza o seduti al social table.

Le camere del Capovaticano Resort Thalasso Spa

Luminose, accoglienti e ricche di charme, le camere del Capovaticano Resort Thalasso Spa sono pensate per offrire un soggiorno all’insegna del relax più autentico. Che si scelga una vista sul mare cristallino o sul rigoglioso giardino mediterraneo, ogni dettaglio è studiato per garantire comfort e tranquillità. Tra le diverse soluzioni, spiccano le quattro junior suite, ideali per chi desidera più spazio e un tocco di esclusività. Dopo una giornata dedicata al benessere e alla rigenerazione, queste camere diventano un rifugio naturale, dove lasciarsi avvolgere dal silenzio e dalla bellezza del paesaggio calabrese. Tra le varie opzioni è possibile trovare:

Camera Verde Risveglio

Ogni dettaglio della camera Verde Risveglio è stato curato per offrire un’esperienza di comfort totale e un relax senza compromessi. Situate al piano terra dell’edificio principale e del corpo secondario, queste camere si affacciano su un patio privato con vista sul giardino, creando un legame diretto con la natura circostante. All’interno, un ambiente accogliente con letto matrimoniale o due letti singoli, e un ampio bagno dotato di doccia walk-in. Perfette per ospitare fino a due adulti, offrono anche la possibilità - su disponibilità - di essere prenotate in versione comunicante, ideali per famiglie o piccoli gruppi. La loro accessibilità le rende particolarmente adatte anche a chi ha mobilità ridotta, garantendo a tutti un soggiorno sereno e inclusivo.

Camera Brezza Marina

Un rifugio luminoso e accogliente, con un romantico affaccio sulla baia: le camere Brezza Marina, situate al piano terra o al primo piano, offrono un terrazzo o un patio con vista laterale sul mare, perfetto per momenti di quiete e contemplazione. All'interno, un comodo letto matrimoniale e un ampio bagno con doccia walk-in completano un ambiente pensato per il relax. Ideali per due persone, regalano un soggiorno intimo e rigenerante immerso nella bellezza del paesaggio.

Camera Deluxe vista mare “Mare dentro”

Tutti dovrebbero svegliarsi almeno una volta con una vista così: il blu del mare che si fonde con l’orizzonte. Le camere Deluxe vista mare “Mare dentro”, al piano terra o al primo piano, sono ampie e confortevoli, dotate di letto matrimoniale o due singoli, un comodo divano letto che all’occorrenza si trasforma in secondo letto, e un ampio bagno con doccia walk-in. Il terrazzo arredato regala un angolo di pace all’aria aperta, perfetto per lasciarsi avvolgere dalla bellezza del panorama. Ideali per soggiorni in coppia o in famiglia, possono accogliere da 2 a 4 persone.

Junior Suite

Le Junior Suite regalano una vista impareggiabile sui tramonti infuocati dietro Stromboli, per emozioni che restano impresse nella memoria. Ogni suite offre tutto il comfort desiderato, con letto matrimoniale, area soggiorno dotata di sofa bed trasformabile in secondo letto, e un ampio bagno con doccia walk-in e vasca con vista mozzafiato. Due suite si trovano al piano terra, con grandi vetrate che si aprono su un patio arredato immerso nel giardino, mentre le altre due sono al primo piano e dispongono di un terrazzo attrezzato con lettini, perfetto per godere in totale intimità della magia eoliana. Le sistemazioni possono ospitare da 2 a 4 persone.

Relax, ma non solo. Tutti i servizi di Capovaticano Resort

L’esperienza di benessere continua anche a tavola, nei ristoranti Mantineo, Stromboli e Strombolicchio, dove la tradizione culinaria calabrese incontra l’innovazione in un perfetto equilibrio di sapori. Le materie prime, selezionate con cura da piccoli produttori locali, danno vita a una cucina autentica e raffinata, capace di coinvolgere tutti i sensi.

Relax vista mare da Capovaticano Resort

Mantineo celebra la tradizione agropastorale del territorio, mentre Strombolicchio esalta la ricchezza del Mar Mediterraneo con piatti creativi ispirati alla flora e alla fauna marine. In ogni ristorante, la filosofia della cucina circolare guida la proposta gastronomica, valorizzando il recupero degli ingredienti e l’autoproduzione. Grazie al talento degli chef, anche i piatti più intensi e saporiti della tradizione calabrese vengono reinterpretati in chiave leggera e salutare, mantenendo intatta la loro autenticità.

A rendere il soggiorno ancora più magico è l’opportunità di assistere al suggestivo Tramonto di Ulisse, un fenomeno naturale visibile due volte l’anno dalla costa tirrenica della Calabria. Per pochi giorni ad aprile e ad agosto, il sole al tramonto si allinea perfettamente con il cratere dello Stromboli, creando uno spettacolo di rara bellezza. Secondo la leggenda, fu proprio questo tramonto a incantare Ulisse durante il suo viaggio, spingendolo a cambiare rotta e a dirigersi verso le Isole Eolie.

Il suggestivo tramonto sullo Stromboli

Dalla terrazza del Capovaticano Resort Thalasso Spa, questo straordinario evento diventa un’occasione unica per immergersi nella storia e nella magia di un luogo dove natura, mito e benessere si incontrano in perfetta armonia.