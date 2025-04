Fums, profums e salums: a Sutrio torna la festa dei sapori affumicati della Carnia

Domenica 27 aprile 2025 il borgo montano di Sutrio, nel cuore della Carnia (Friuli Venezia Giulia), ospita una nuova edizione di “Fums, profums e salums”, la manifestazione che da anni valorizza le eccellenze della norcineria locale e dell’arte dell’affumicatura.

A Sutrio torna Fums, profums e salums

Fums, profums e salums: l'edizione 2025

Il format dell’evento resta invariato: acquistando un voucher sarà possibile degustare piatti preparati con prodotti del territorio in diversi stand allestiti nel centro del paese. A cambiare, quest’anno, sarà la selezione gastronomica: non più solo maiale, ma affumicati di ogni tipo, dalle trota alle verdure, passando per formaggi come la ricotta e prodotti di selvaggina.

Il percorso di degustazione si articolerà in otto tappe

Il percorso di degustazione si articolerà in otto tappe e coinvolgerà otto ristoranti del territorio, ognuno con una propria proposta a base di prodotti affumicati. Gli chef potranno scegliere se reinterpretare ricette della tradizione o presentare piatti più contemporanei, sempre accompagnati da vini del Friuli Venezia Giulia. Accanto a ciascun stand, saranno presenti i fornitori locali, offrendo ai visitatori la possibilità di acquistare direttamente gli ingredienti utilizzati nei piatti.

Ristoranti partecipanti:

Enoteca Il Marangon

Agriturismo Randis

Ristorante Gardel

Osteria da Alvise

Mister Zoncolan

La Colonia – Braceria e cucina a km 0

Rifugio Tamai

Alla Pace Alpina

Cene a quattro mani e nuovi abbinamenti

Novità dell’edizione 2025 sono le cene speciali a quattro mani, che vedranno la collaborazione tra ristoranti e chef amici.

Tra le proposte:

La Colonia – Braceria e cucina a km 0 cucinerà insieme a Rifugio Tamai

Osteria da Alvise collaborerà con Trattoria Albergo da Nando di Mortegliano

L’obiettivo è proporre menù inediti, combinando esperienze e ingredienti in chiave originale.

Mercatino, musica e concorso per il miglior salame affumicato

Non mancheranno i classici appuntamenti collaterali, tra cui il mercatino agroalimentare con produttori locali, musica dal vivo, e l’intrattenimento per il pubblico. Particolare rilievo avrà il Concorso per il miglior salame affumicato del FVG, intitolato “Salat, fumat e mangjat!”, aperto a macellerie e privati. La giuria di esperti proclamerà il vincitore alle ore 16:00 presso la Sala Polifunzionale di via Roma 35/A. A seguire, sarà possibile degustare i salami in concorso.

Una tradizione che affonda le radici nella storia

L’affumicatura in Carnia è una pratica antica, nata come sistema per conservare i cibi in un territorio montano e isolato. Protagonisti principali sono i salumi, le cui caratteristiche variano da paese a paese in base al tipo di legno usato per l’affumicatura, alla durata del trattamento e al luogo di stagionatura. Le tecniche, tramandate di generazione in generazione, sono custodite come ricette di famiglia. Antichi predecessori di questa arte furono i Celti, che conservavano i cibi con fumo ed erbe aromatiche.

L’affumicatura in Carnia è una pratica antica

In epoca più recente, il lavoro era affidato ai purcitars, i norcini, ognuno con il proprio metodo segreto. Anche oggi, il luogo di conservazione gioca un ruolo determinante nel definire il profilo organolettico del salume. “Fums, profums e salums” è quindi un’occasione per scoprire sapori autentici e conoscere da vicino una tradizione gastronomica che resta viva e in continua evoluzione.