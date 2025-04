Vigilius Mountain Resort: un rifugio nella natura a Bolzano

Immerso nella quiete delle montagne e avvolto dal profumo del bosco, il Vigilius Mountain Resort offre un rifugio senza tempo, raggiungibile esclusivamente con la funivia. Situato a 1500 metri sul Monte San Vigilio sopra Lana (BZ), questo eco-design hotel a 5 stelle è il luogo ideale per fuggire dalla routine e rigenerarsi.

La natura che circonda Vigilius Mountain Resort

A contatto con la natura al Vigilius Mountain Resort

Ogni dettaglio è studiato per favorire il benessere: dal forest bathing alle escursioni tra i larici, fino ai trattamenti nella SPA che utilizzano essenze alpine. Le camere, dotate di ampie vetrate che si aprono sul paesaggio montano, offrono un invito costante a lasciarsi cullare dal silenzio e dalla bellezza del paesaggio circostante.

La vista di una suite di Vigilius Mountain Resort 1/3 Una camera di Vigilius Mountain Resort 2/3 Zona relax in una camera di Vigilius Mountain Resort 3/3

L’architettura del resort si integra perfettamente con il contesto alpino grazie all’impiego di materiali naturali e a un design minimalista, che incoraggia la contemplazione e il distacco dalla frenesia quotidiana. In questo luogo, il vero lusso si misura nella capacità di ritrovare il proprio equilibrio interiore, lontano dallo stress e dalle distrazioni.

L'esterno di Vigilius Mountain Resort

Il resort è anche il punto di partenza ideale per esplorare la natura circostante. I sentieri che si snodano tra i boschi del Monte San Vigilio offrono infinite possibilità per gli amanti del trekking, della mountain bike e dello yoga immersi nel verde, regalando un’opportunità unica per riconnettersi con la natura.

L’Aquiléia Spa al Vigilius Mountain Resort

Il cuore pulsante del Vigilius è la sua Aquiléia Spa, uno spazio dedicato al relax e alla rigenerazione. Ingredienti locali come il cirmolo e l’arnica vengono impiegati nei trattamenti per favorire il rilassamento, mentre la piscina panoramica, con vista mozzafiato sulle cime circostanti, insieme a sauna e bagno turco, completano un percorso studiato per riequilibrare corpo e mente.

La Aquilèia Spa di Vigilius Mountain Resort 1/3 Una delle piscine della Spa di Vigilius Mountain Resort 2/3 La sauna del centro benessere da Vigilius Mountain Resort 3/3

L’esperienza gastronomica da Vigilius Mountain Resort

Non solo benessere: il Vigilius offre anche un’importante esperienza culinaria.

Il Ristorante 1500 di Vigilius Mountain Resort

Il Ristorante 1500 propone piatti che esaltano i sapori del territorio, realizzati con ingredienti locali e serviti in un ambiente elegante e raffinato. Per un’esperienza più informale, la Stube Ida accoglie ospiti esterni con piatti tradizionali, da gustare in un contesto autentico e immerso in panorami che tolgono il fiato.