Hotel degli Aranci: una villa Liberty con giardino nel cuore di Roma

Un’architettura affascinante e un’ambientazione esclusiva: l’Hotel degli Aranci è una raffinata villa in stile Liberty di inizio ‘900 situata nel prestigioso quartiere Parioli di Roma, immersa in un rigoglioso giardino di agrumi che dona un’atmosfera di pace e relax. Questo albergo a quattro stelle offre un’esperienza di soggiorno unica, combinando il fascino dell’architettura del 19° secolo con i comfort moderni, rendendolo una scelta ideale per chi cerca un soggiorno elegante nella capitale.

L'Hotel degli Aranci a Roma

Hotel degli Aranci, un contesto esclusivo

L’albergo si distingue per la sua struttura affascinante e il contesto esclusivo in cui è inserito. Il quartiere Parioli è noto per la sua tranquillità e l’eleganza delle sue strade alberate: è una delle zone residenziali più ambite di Roma. Circondato da splendide ville storiche, si trova a pochi passi da importanti aree verdi come Villa Borghese e Villa Ada e offre agli ospiti l’opportunità di passeggiare in ambienti suggestivi lontani dal traffico frenetico del centro storico.

Hotel degli Aranci: un'atmosfera rilassante

Sebbene nascosto in una zona residenziale tranquilla, l’hotel è ben collegato con il centro storico di Roma: a pochi minuti di distanza a piedi si trovano fermate d’autobus e la stazione Euclide, utile per raggiungere il centro di Roma senza traffico. Si può da qui raggiungere rapidamente Piazza del Popolo, la linea A della metropolitana e tutte le principali attrazioni del centro storico della città. Con una passeggiata di una ventina di minuti a piedi o con poche fermate d’autobus si può raggiungere Villa Borghese e al suo interno la celebre Galleria Borghese, uno dei musei più importanti di Roma, la cui collezione fu iniziata dal cardinale Scipione Borghese nel XVII secolo. È una delle collezioni d'arte più significative di Roma e d'Italia. con capolavori di Caravaggio, Bernini e Raffaello.

Come è l’Hotel degli Aranci

L’Hotel degli Aranci, con la sua facciata ornata da dettagli in stile Liberty e splendidamente illuminata di sera, richiama l’epoca d’oro dell’architettura italiana. Gli interni mantengono un’aria di sofisticatezza grazie agli arredi classici, ai pavimenti in legno e ai lampadari e le appliques che decorano le aree comuni. Ogni angolo dell’hotel è pensato per creare un’atmosfera di lusso e comfort non ostentato.

L’albergo dispone di 58 camere elegantemente arredate, che dai piani più alti offrono una vista panoramica sulla città e sulla maestosa cupola di San Pietro. Ogni stanza è progettata per garantire un soggiorno rilassante, con arredi raffinati e una gamma di servizi sia per i turisti che per i viaggiatori d’affari: aria condizionata regolabile individualmente, connessione wi-fi gratuita ad alta velocità, TV a schermo piatto con canali satellitari, minibar, cassaforte elettronica, bagni privati con doccia o vasca idromassaggio, set di cortesia di alta qualità. Alcune camere vantano anche balconi privati, piccoli terrazzini appartati da cui si può ammirare senza stancarsi il panorama inimitabile di Roma. La combinazione tra il comfort moderno e il fascino classico delle stanze rende è all’altezza delle aspettative più esigenti.

Hotel degli Aranci, come si mangia

All’interno dell’hotel, gli ospiti possono deliziarsi con l’ottima cucina dell’"Ozio ai Parioli". Questo raffinato ristorante propone un’ampia selezione di piatti della tradizione italiana e internazionale, preparati con ingredienti scelti di qualità preparati dal giovane chef marchigiano Gianluca Guidi e dalla sua brigata di cucina.

Hotel degli Aranci: la sala ristorante

Il menu varia stagionalmente per garantire sempre il massimo della freschezza e include specialità romane rivisitate con un pizzico di innovazione. Nella bella stagione i tavoli si spostano all’aperto nel giardino, per cenare immersi nel profumo degli agrumi, rendendo così l’esperienza gastronomica ancora più suggestiva.La sala del ristorante, adibita anche alla prima colazione, sulle tonalità riposanti del verde-acqua è caratterizzata da un design raffinato in stile tropical-chic con influenze Art Decò.

Hotel degli Aranci: il bar

La colazione, servita ogni mattina, è un ricco buffet che include dolci fatti in casa, con alcuni tocchi tipici romani, prodotti da forno, frutta fresca, yogurt, cereali, oltre a opzioni salate come salumi e formaggi. La caffetteria è servita al tavolo dal personale premuroso e gentile, e l'offerta si estende all’esterno con tavolini all’aperto in terrazza, gradevolissimi nella bella stagione che a Roma va da primavera ad autunno inoltrato.

Hotel degli Aranci, i servizi

I servizi dell’albergo sono pensati per garantire un’esperienza impeccabile agli ospiti. Tra questi la reception aperta 24 ore su 24 con personale multilingue pronto a soddisfare ogni richiesta, il centro fitness dotato di moderne attrezzature Technogym per chi desidera mantenersi in forma anche in viaggio, il centro benessere con sauna e area relax, il ristorante Ozio, il servizio in camera per chi preferisce invece gustare i pasti nella propria stanza.

C’è inoltre la possibilità di raggiungere l’albergo e parcheggiare la propria macchina senza problemi, che fa la differenza con le grandi difficoltà di traffico e di parcheggio del centro storico. Per cerimonie private, feste, meeting ed eventi ci sono alcune sale ben attrezzate e configurabili.

Hotel degli Aranci, attenzione al dettaglio

La posizione, l’attenzione al dettaglio e la qualità del servizio sono i punti di forza dell’Hotel degli Aranci costantemente apprezzati sia dai turisti che dai viaggiatori business anche nelle recensioni sui social media. L’albergo è il capostipite della 4L Collection Hotels, un piccolo gruppo indipendente e in crescita con diversi indirizzi di qualità nel panorama dell’hotellerie romana.