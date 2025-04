Grand Palladium Resort: una vacanza all-inclusive tra mare e showcooking

Con l’arrivo della primavera, Grand Palladium Sicilia Resort & Spa si prepara ad accogliere gli ospiti con la sua formula all-inclusive in una delle cornici più suggestive dell’isola, sul tratto di costa settentrionale tra Capo Zafferano e Cefalù, a pochi chilometri da Palermo.

Palermo, da pochi chilometri da Grand Palladium Sicilia Resort & Spa

Un resort cinque stelle che sa coniugare perfettamente il relax da spiaggia privata con i servizi tailor-made per ogni tipo di viaggiatore: dalle famiglie con bambini agli appassionati di fitness, passando per chi cerca intrattenimento, cucina di qualità e un'immersione profonda nella cultura siciliana.

Sport, show e spa: la Sicilia in versione active

Al Grand Palladium Sicilia il tempo non si spreca, si vive. Ogni giornata si anima con un programma ricchissimo di attività: yoga, pilates, acquagym, beach volley, stretching e danze caraibiche si alternano per permettere a tutti di tenersi in forma in riva al mare, sempre sotto la guida di istruttori professionisti.

Relax e tramonti da Grand Palladium Sicilia Resort & Spa

Non mancano i laboratori creativi, dal disegno alla danza fino all’artigianato locale, e la sera lo spettacolo continua con concerti dal vivo — anche di band siciliane —, pièce teatrali sempre diverse e una discoteca che accende la notte per adulti e bambini.

Gli spazi di Grand Palladium Sicilia Resort & Spa

Chi desidera rigenerare corpo e mente può rifugiarsi nella Zentropia Palladium Spa & Wellness, tempio del benessere che propone trattamenti e rituali da provare in coppia o da soli. Tra le esperienze da non perdere c’è Mediterranean Drain, un trattamento linfodrenante ispirato ai profumi del territorio, a base di argilla verde e oli essenziali d’arancia, ideale per restituire tonicità e luminosità alla pelle.

La spa di Grand Palladium Sicilia Resort & Spa

Ristoranti, showcooking e tramonti da bere al Grand Palladium Sicilia Resort & Spa

La proposta gastronomica è ampia e pensata per soddisfare ogni palato. Il ristorante Sicania omaggia la cucina siciliana con piatti regionali preparati sotto gli occhi degli ospiti grazie allo showcooking. Per chi non rinuncia a una buona pizza, c’è il forno a pietra del ristorante Portofino, mentre Chang Tai porta in tavola l’Oriente con sapori asiatici e El Dorado propone piatti alla griglia per un’esperienza più rustica.

Il ristorante Chang Tai di Grand Palladium Sicilia Resort & Spa

Al calar del sole, è impossibile resistere al richiamo degli aperitivi fronte mare: sia il Shake it! Pool Bar che il Beach Bar sono il posto perfetto per godersi drink e piccoli assaggi accompagnati da uno dei tramonti più memorabili della Sicilia.

I piccoli in vacanza (e i grandi più rilassati)

Il resort è un vero paradiso anche per i più piccoli, grazie a una varietà di servizi pensati per ogni fascia d’età. Si comincia con il Baby Club, accessibile già dai sei mesi, dove i bambini possono divertirsi in tutta sicurezza sotto la supervisione dello staff POP – People of Palladium.

Per i più grandicelli c’è il Mini Club, con aree gioco all’aperto, piscina dedicata e attività a tema — ecologia, arte, sport, supereroi, avventura e persino mini Olimpiadi — che stimolano la creatività e la voglia di imparare.

La lobby di Grand Palladium Sicilia Resort & Spa

Gli adolescenti fino ai 16 anni possono invece rifugiarsi nel Junior Club, dove biliardino, Xbox One e strumenti musicali creano un ambiente perfetto per socializzare e rilassarsi.

The Signature Level al Grand Palladium Sicilia Resort & Spa

Per chi desidera vivere l’esperienza al massimo, The Signature Level è la chiave d’accesso a una dimensione ancora più esclusiva. Tra i vantaggi: check-in privato, drink di benvenuto, piscina e zona sdraio riservate, accesso prioritario alla spa e ai ristoranti, minibar sempre rifornito e colazione a buffet (e à la carte) servita ogni mattina al ristorante Chang Thai.

La piscina di Grand Palladium Sicilia Resort & Spa

Anche il pranzo può diventare un’esperienza gourmet presso Portofino, con buffet e menu personalizzati. E per le famiglie, il programma include anche la priorità nella prenotazione del Mini Club e un servizio personalizzato di guest service che accompagna ogni momento della vacanza.

Un punto di partenza ideale per esplorare la Sicilia

La posizione strategica del resort permette di andare alla scoperta di alcune tra le meraviglie più affascinanti dell’isola. A partire da Palermo, con il suo mix unico di stili architettonici e la vivacità del centro storico, passando per borghi come Bagheria, Termini Imerese e Monreale.

Una camera di Grand Palladium Sicilia Resort & Spa 1/3 Una Deluxe di Grand Palladium Sicilia Resort & Spa 2/3 Una camera matrimoniale di Grand Palladium Sicilia Resort & Spa 3/3 Previous Next

A poca distanza si trova Cefalù, con la sua cattedrale normanna e il museo Mandralisca, senza dimenticare le aree naturali di Serra Guarneri, le spiagge di Mazzaforno e Settefrati, o le escursioni più avventurose sull’Etna, a Taormina, nella Valle dei Templi o tra le isole di Panarea e Stromboli.