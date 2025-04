Mirabella Restaurant, fine dining con vista sul lago

Un’eccellenza culinaria torna a brillare nel cuore della Franciacorta: il Mirabella Restaurant ha riaperto all’interno del prestigioso Romantik Hotel Relais Mirabella. A guidare la nuova proposta gastronomica sarà lo chef Cristian Spagnoli, che torna alla guida del ristorante dopo una brillante carriera internazionale, pronto a firmare un’esperienza culinaria unica e raffinata.

La sala con vista del Mirabella Restaurant

Originario della zona, Spagnoli vanta un brillante percorso internazionale che lo ha portato nei templi dell’alta cucina francese e italiana, con esperienze in ristoranti stellati e sotto la guida di maestri del calibro di Joël Robuchon e Iginio Massari. Dopo sette anni, torna nella sua terra d’origine per dare nuova vita al ristorante dove aveva mosso i primi passi.

Cristian Spagnoli, nuovo chef di Mirabella Restaurant

«Tornare nella mia terra è un'emozione unica. La cucina è sempre stata la mia passione e, oggi più che mai, sono felice di poterla condividere con tutti in un luogo che conosco e che ha un significato speciale per me. Il Mirabella Restaurant rappresenta il luogo ideale per realizzare la mia visione gastronomica, dove eleganza e creatività si incontrano in perfetta armonia», racconta lo chef.

Il nuovo menu di Mirabella Restaurant firmato Cristian Spagnoli

Con il ritorno di Cristian Spagnoli, il Mirabella Restaurant inaugura un nuovo, entusiasmante capitolo gastronomico. Lo chef ha ideato una proposta culinaria che fonde tradizione, creatività e innovazione, dando vita a menu degustazione capaci di raccontare storie di emozioni e sapori, legati alla terra, al mare e alla cultura gastronomica della Franciacorta - sempre reinterpretati con uno stile personale e contemporaneo.

Insalata tiepida di granchio, guancia di vitello e zabaione al caffè

Il menu “Emozione” è un viaggio sensoriale sorprendente: si apre con l'originale “Al cinema mangio ostriche”, dove l’ostrica si accompagna a salsa al popcorn e gelato alla Coca-Cola, per poi proseguire con creazioni come il Tortello di gambero rosso di Mazara con ristretto di gambero e kimchi, il Carnaroli mantecato al Franciacorta e il delicato Granchio al banco. Il finale dolce è affidato a “Desiderio”, un cioccolato Ivoire Valrhona con mango e passion fruit, fresco e avvolgente.

Spaghetto con riccio di mare, grué di cioccolato e burro affumicato

Il menu “Nel territorio… nulla è come sembra” rende omaggio alla Franciacorta con piatti radicati nella tradizione, ma rivisitati con eleganza: Filetto di trota salmonata del lago con zabaione alla ’nduja e Carnaroli allo zafferano del Sebino, fino alla classica Torta di rose, simbolo del legame col territorio.

La carta propone inoltre piatti freschi e leggeri, come la Lasagnetta di asparagi e cicorino, accanto a proposte più strutturate come lo Spaghetto monograno con ricci di mare e burro affumicato. Ogni portata riflette l’impegno dello chef nella selezione di ingredienti eccellenti e nell’equilibrio perfetto tra gusto, estetica e identità locale.

Mirabella Restaurant, location da sogno con l'affaccio sul Lago d'Iseo

Situato all’interno del prestigioso Romantik Hotel Relais Mirabella, il Mirabella Restaurant è immerso nel verde delle colline e si affaccia sul suggestivo scenario del Lago d’Iseo. Un luogo esclusivo dove eleganza, natura e quiete si fondono armoniosamente. L’ambiente raffinato e accogliente del ristorante valorizza ogni momento, regalando agli ospiti una vista mozzafiato e un’atmosfera di autentico benessere.

La splendida location del Mirabella Restaurant

Grazie al ritorno dello chef Cristian Spagnoli, il Mirabella Restaurant si riafferma come una delle destinazioni gastronomiche più affascinanti della Franciacorta. Qui ogni piatto è una narrazione di passione, territorio e innovazione. Che si scelga un menu degustazione o una cena alla carta, ogni esperienza al Mirabella è un viaggio nei sapori, dove la cucina italiana si reinventa attraverso il linguaggio moderno dell’alta ristorazione.