Tivoli Kopke Porto Gaia Hotel: una nuova gemma sul Douro nel segno del vino

Ha aperto le porte il Tivoli Kopke Porto Gaia Hotel, il nuovo indirizzo di charme affacciato sul fiume Douro, nel cuore di Vila Nova de Gaia in Portogallo. Inaugurato a marzo 2025, l’hotel nasce dall’incontro tra l’eleganza senza tempo di Tivoli Hotels & Resorts e il prestigio di Kopke, la più antica cantina di vino Porto al mondo. Un progetto che celebra l’autenticità portoghese, combinando ospitalità di alto livello e cultura del vino in uno scenario incantevole. Un vero gioiello sulla collina di Gaia, pensato per offrire un soggiorno raffinato e profondamente legato alla tradizione.

La piscina esterna del Tivoli Kopke Porto Gaia Hotel

Il nuovo Tivoli Kopke Porto Gaia nasce dal recupero delle antiche cantine Kopke, trasformate in una raffinata struttura alberghiera che si estende su 20.000 metri quadrati di terrazze panoramiche ispirate ai vigneti del Douro. Affacciato sulla città di Porto, sul fiume e sull’iconico Ponte Dom Luís I, l’hotel si suddivide in tre aree tematiche - Vintage, Tawny e White - che ruotano attorno alla cantina storica di vino Porto, cuore pulsante della proprietà. Al suo interno, oltre due milioni di litri di vino maturano in decine di botti: un patrimonio che presto sarà aperto agli ospiti per vivere esperienze immersive, degustazioni d’autore ed eventi esclusivi, nel segno dell’eccellenza e della tradizione enologica portoghese.

L'enorme cantina del Tivoli Kopke Porto Gaia Hotel

Suite e camere del Tivoli Kopke Porto Gaia Hotel

Le 149 camere e suite del Tivoli Kopke Porto Gaia accolgono gli ospiti in un’atmosfera calda e sofisticata, dove lo stile contemporaneo e industriale si fonde con l’identità storica di Kopke. Gli interni, curati nei minimi dettagli, si caratterizzano per le tonalità avvolgenti della terra e del bordeaux, impreziosite da tessuti morbidi come pelle e lana che infondono un senso di comfort e accoglienza. Sulle pareti, fotografie d’epoca evocano la storia della Valle del Douro, i suoi vigneti e la magia della vendemmia, rendendo ogni soggiorno un omaggio elegante e sensoriale alla tradizione del vino Porto.

La camera Deluxe River di Tivoli Kopke Porto Gaia Hotel 1/4 Soggiorno della camera Deluxe River al Tivoli Kopke Porto Gaia Hotel 2/4 Suite Vintage del Tivoli Kopke Porto Gaia Hotel 3/4 Il soggiorno della Suite Vintage al Tivoli Kopke Porto Gaia Hotel 4/4 Previous Next

I ristoranti del Tivoli Kopke Porto Gaia Hotel: la firma è dello chef tristellato Nacho Manzano

L’offerta gastronomica del Tivoli Kopke Porto Gaia porta la firma dello chef spagnolo Nacho Manzano, tre stelle Michelin con il suo celebre ristorante Casa Marcial nelle Asturie. La sua visione culinaria, creativa e ricca di gusto, si esprime attraverso due ristoranti distinti all’interno dell’hotel, ciascuno con una propria identità.

L'area cena del ristorante Boa Vista al Tivoli Kopke Porto Gaia Hotel 1/3 L'area colazione del ristorante Boa Vista al Tivoli Kopke Porto Gaia Hotel 2/3 Il ristorante del Tivoli Kopke Porto Gaia Hotel 3/3 Previous Next

Il 1638 Restaurant & Wine Bar, aperto solo per cena, regala un’esperienza fine dining con una spettacolare vista su Porto e sul fiume Douro. Qui lo chef propone un menù degustazione di undici portate che celebra l’alta cucina in abbinamento a vini selezionati, tra cui i rinomati Porto Kopke e i pregiati Doc del Douro provenienti dalle tenute Quinta de São Luiz e Quinta da Boavista. Tra le creazioni del primo menù: ostrica con salsa d’anatra e frullato di alga codium, filetto di manzo con pesto di alghe e insalata in salamoia. La proposta gastronomica viene rinnovata ogni due mesi, per offrire un’esperienza sempre nuova.

Il wine bar del Tivoli Kopke Porto Gaia Hotel

Più informale ma altrettanto curato, il Boa Vista Terrace by Nacho Manzano è aperto sia a pranzo che a cena e affonda le sue radici nei sapori dell’Atlantico. Con un’atmosfera elegante e accogliente, rappresenta il luogo perfetto per un pasto in compagnia o un pranzo di lavoro, accompagnati da piatti come il baccalà confit, le cozze e il riso con vongole. A completare l’esperienza sensoriale, da aprile a ottobre il rooftop Sky Bar Kopke offre cocktail creativi a base di Porto, da gustare in un ambiente rilassato con vista mozzafiato sulla città e sul fiume.

I numerosi vini disponibili nel wine bar del Tivoli Kopke Porto Gaia Hotel

Spa e non solo: i servizi del Tivoli Kopke Gaia Hotel

Il Tivoli Kopke Porto Gaia Hotel offre un'ampia gamma di servizi pensati per il benessere, il tempo libero e l’organizzazione di eventi esclusivi, tutti immersi in un contesto dal fascino unico. Tra i punti di forza, una piscina all’aperto riscaldata, una spa d'eccellenza e un centro fitness Tivoli Shape equipaggiato con attrezzature Technogym di ultima generazione. I 9.000 metri quadrati di giardini ospitano anche un’area con erbe aromatiche utilizzate dallo chef Nacho Manzano, mentre un accesso diretto al restaurato 'Caminho Romântico' permette di raggiungere facilmente la passeggiata sul lungofiume di Gaia e il Ponte Luis I.

Piscina esterna con lettini del Tivoli Kopke Porto Gaia Hotel 1/6 La palestra del Tivoli Kopke Porto Gaia Hotel 2/6 La sauna della Spa del Tivoli Kopke Porto Gaia Hotel 3/6 L'area relax della Spa del Tivoli Kopke Porto Gaia Hotel 4/6 Il bagno turco del Tivoli Kopke Porto Gaia Hotel 5/6 La piscina interna con getti d'acqua del Tivoli Kopke Porto Gaia Hotel 6/6 Previous Next

La Tivoli Spa è un vero tempio del benessere che offre trattamenti personalizzati ispirati alla cultura del territorio. La Reserve Spa Experience fonde le proprietà benefiche del vino Kopke con l’aromaterapia e le qualità rigenerative dell’uva. Il trattamento signature “L’Essenza di Kopke” prevede un rituale sensoriale che utilizza pietre di scisto della valle del Douro, tappi di sughero profumati e una candela al vino. Completano l’offerta le linee skincare di alta gamma Natura Bissé e The Hydrafacial, cinque sale per trattamenti, una sauna, un bagno turco e una piscina idrodinamica con fototerapia, dalla quale è possibile godere di una splendida vista su Porto.

La sala trattamenti della Spa del Tivoli Kopke Porto Gaia Hotel

Per chi è alla ricerca di una location d’eccezione per eventi, l’hotel mette a disposizione 1.750 mq di spazi interni ed esterni panoramici e versatili, ideali per conferenze, matrimoni, cene di gala e presentazioni, anche automotive, grazie all’accesso diretto per le auto. Nacho Manzano firma anche i menù per banchetti e meeting, realizzando creazioni su misura per rendere ogni occasione davvero speciale. La storica cantina Kopke, parte integrante della struttura, si rivela inoltre una location esclusiva per eventi privati e degustazioni indimenticabili.