Viesca Toscana: nuove esperienze di soggiorno, gusto e benessere

Immersa tra i dolci rilievi di Reggello, a due passi da Firenze, Viesca Toscana ha riaperto le sue porte. Non si tratta di una semplice tenuta di lusso, ma di un luogo carico di storia familiare, affetti e memoria, che porta con sé l’impronta viva di Wanda Ferragamo.

Viesca Toscana

Fu lei, insieme al marito Salvatore, a scegliere questo angolo di Toscana come rifugio estivo a partire dal 1952. Oggi, la sua anima continua a vibrare tra le suite che portano i nomi delle iconiche creazioni del "calzolaio delle star", nei giardini dove sbocciano le sue rose preferite, tra le api delle arnie che lei tanto amava, e persino nei piatti ispirati alle sue ricette di casa.

Un salone di Viesca Toscana 1/7 Una camera di Viesca Toscana 2/7 La Villa Due torri di Viesca Toscana 3/7 Una sala di Viesca Toscana 4/7 Il Borro di Viesca Toscana 5/7 Una deluxe di Viesca Toscana 6/7 Un bagno di una villa di Viesca Toscana 7/7 Previous Next

L’atmosfera che si respira a Viesca è quella di un’accoglienza autentica, elegante e senza tempo, costruita pezzo dopo pezzo da una donna che ha saputo trasformare una dimora privata in un’oasi di ospitalità raffinata, oggi parte del circuito Small Luxury Hotels e dell’ospitalità de Il Borro.

Ville, suite e una nuova esperienza di soggiorno da Viesca

Con un’estensione di 70 ettari nel cuore della Toscana, Viesca propone un soggiorno su misura che si articola tra la storica Villa Viesca - residenza padronale cinquecentesca - sei ville indipendenti con piscina privata, eleganti suite immerse nel verde e il suggestivo Family Cottage Due Torri, per un totale di 20 suite.

Villa Gelso

La novità della stagione 2025 è l’introduzione di una maggiore flessibilità a Villa Gelso: sarà possibile prenotare l’intera villa o singole suite. Con otto camere e una piscina nuova di zecca, la villa conserva l’anima rustica delle case coloniche toscane, offrendo un rifugio ideale per chi cerca pace, privacy e autenticità.

Il gusto secondo Wanda Ferragamo

Il cuore gastronomico di Viesca batte al Il Borro Tuscan Bistro, guidato dall’executive chef Andrea Campani. Il ristorante, aperto anche agli ospiti esterni, propone una cucina toscana di qualità, con un approccio Farm to Table che valorizza i prodotti freschi dell’Orto del Borro.

Il ristorante di Viesca Toscana

Un viaggio nei sapori della tradizione, con un tocco affettivo in più: molte ricette sono ispirate proprio ai piatti che Wanda Ferragamo preparava nella grande cucina di Villa Viesca. Come il Formatino di melanzane grigliate ripieno di polpettine al sugo di pomodoro, protagonista anche delle cooking class proposte agli ospiti. Le sue ricette entrano anche nel menu degustazione per gruppi, per offrire un’esperienza che è un vero tuffo nei ricordi di famiglia.

Ogni giovedì e domenica, l’appuntamento è con la Pizza Night: pizze gourmet create con ingredienti freschissimi e impasti da farine selezionate, verdure dell’orto, ricotta, pomodoro e olio extravergine. E da quest’anno debutta anche il Brunch della domenica, dalle 11:30 alle 15:00, con uova, farine e prodotti a km zero firmati Il Borro: una coccola internazionale con radici ben piantate nella terra toscana.

Il benessere secondo Viesca

Chi cerca relax e rigenerazione trova nella Spa La Corte Viesca un vero rifugio per il corpo e per lo spirito. I trattamenti firmati Bakel si affiancano a quelli Sensoriali creati in esclusiva da Il Borro, in un ambiente elegante e ovattato. A completare l’esperienza, ci sono le sessioni di yoga e meditazione condotte ogni mattina alle 8:00 da Debra Kochanczyk, esperta di benessere olistico e anima del progetto The Omage. Chi desidera orari diversi, può contare su sessioni private personalizzate.

La sauna di Spa La Corte Viesca

Grande successo anche per i suggestivi “Bagni di suono”, meditazioni accompagnate dalle vibrazioni delle campane di cristallo: un viaggio tra frequenze e respiro, con un calendario di appuntamenti speciali che scandisce l’anno. Dall’Immersione sonora dell’equinozio di primavera al rituale del Samhain di Halloween, fino al Solstizio d’inverno, ogni evento è un’occasione per riconnettersi con sé stessi.

La piscina esterna di una delle ville di Viesca Toscana

Per i più appassionati, è disponibile anche un programma speciale di tre giorni con meditazioni tematiche: radice, cuore, corona. Un percorso completo di riequilibrio interiore, scandito dalla musica delle campane e dalla quiete del paesaggio.

Sport, natura e mongolfiere

Il verde che circonda Viesca invita al movimento e all’avventura. Ci sono due campi da tennis, sentieri per jogging e trekking, mountain bike ed e-bike con pedalata assistita. Poco distante si può cavalcare tra colline mozzafiato o partecipare a una vera caccia al tartufo, scoprendo i sapori del territorio con itinerari enogastronomici su misura.

I due campi da tennis di Viesca Toscana

E per chi sogna di toccare il cielo con un dito, arriva la novità più romantica della stagione: il volo in mongolfiera. Per due persone o per piccoli gruppi, l’esperienza permette di sorvolare le colline del Chianti o, per i più audaci, Firenze stessa. Un viaggio sospeso tra le nuvole che regala prospettive uniche sulla cupola del Brunelleschi, il Ponte Vecchio e i tetti di una delle città più belle al mondo.

Eventi, celebrazioni e amici a quattro zampe

Viesca è anche una location ideale per matrimoni, feste ed eventi aziendali. I saloni, recentemente ristrutturati, combinano raffinatezza e funzionalità, creando spazi flessibili ma sempre eleganti. Ogni dettaglio è studiato per rendere speciale ogni occasione, con la bellezza della campagna fiorentina a fare da cornice.

I giardini di Viesca Toscana

E per chi viaggia in compagnia del proprio cane? Nessun problema: molte ville sono pet-friendly, con spazi recintati e servizi dedicati. All’arrivo, ogni ospite a quattro zampe riceverà un morbido cuscino in lana di pecora de Il Borro, una ciotolina per l’acqua fresca e un biscotto artigianale. Perché il lusso, a Viesca, è davvero per tutti.