Sina Astor Viareggio: eleganza sul lungomare tra comfort, benessere e gastronomia

Affacciato sull'elegante lungomare con tanti edifici liberty, il Sina Astor Viareggio rappresenta una delle eccellenze dell'ospitalità nella categoria quattro stelle della stazione di villeggiatura balneare toscana, che in realtà è una città di 60 mila abitanti, viva e vitale tutto l'anno anche per la presenza di un'importante industria cantieristica che costruisce barche da diporto e lussuosi yacht. Viareggio ha conquistato da tempo una reputazione internazionale come meta prediletta dell'alta società toscana e fiorentina. Nell'immaginario collettivo, questa località incarna bene il connubio tra divertimento, turismo e spensieratezza, senza rinunciare a elementi di cultura, natura e mondanità ed è notissima anche per il suo Carnevale che va in scena con sfilate di grandi carri nei fine settimana di febbraio.

In questo contesto di fascino e tradizione turistica si inserisce il Sina Astor Viareggio, un edificio bianco e slanciato, alto sei piani, che si erge fiero in una posizione privilegiata, proprio sulla celebre passeggiata e davanti alla candida spiaggia versiliana: già dalle finestre del suo primo piano si può ammirare una vista aperta sul Mar Tirreno, godendo tra l'altro tramonti indimenticabili. La posizione inoltre è comoda perché è nel cuore della vita mondana viareggina, in uno dei punti più belli del centro cittadino e a pochi passi dai negozi più eleganti e dalle principali attrazioni della città. Il Sina Astor fa parte della collezione Sina Hotels, catena alberghiera con 11 lussuose strutture a 4 e 5 stelle situate nelle principali città d'arte e località turistiche italiane. La storia di questo gruppo alberghiero tutto italiano presieduto da Barnabò Bocca, imprenditore per tradizione di famiglia e presidente nazionale di Federalberghi, cominciò negli anni ‘60 grazie all'intuizione del Conte Ernesto Bocca, industriale torinese, che intuì e anticipò l'imminente sviluppo del settore alberghiero in Italia. L'indirizzo di Viareggio fu il terzo a entrare in Sina Hotels nel 1981 e da allora ha sempre mantenuto un posto privilegiato.

Diretto con maestria da Roberto Ramenghi, il Sina Astor offre 76 camere e suite, suddivise in ben 11 categorie diverse, tutte caratterizzate da luminosità e arredi in stile fresco con colori chiari. Molte delle camere dispongono di balcone o terrazza con vista mare, offrendo la possibilità di godere appieno la luminosa atmosfera del lungomare viareggino. Varcata la soglia dell'ingresso principale sul lungomare, gli ospiti vengono accolti da una hall dai toni chiari e luminosi. Sulla sinistra si trova il bianco banco della reception, mentre un'elegante scala in marmo conduce al piano soprastante, dove si apre un'ampia zona bar arredata con numerosi salottini e impreziosita da un pavimento in pregiato marmo di Carrara dalla venatura molto originale, che testimonia l'attenzione per i dettagli che caratterizza l'intera struttura. La dépendance retrostante, raggiungibile in pochi passi dall'edificio principale, ospita alcuni miniappartamenti con angolo cucina particolarmente adatti a soggiorni più lunghi, ampliando così l'offerta delle sistemazioni utili alle famiglie.

Sina Astor Viareggio, benessere e fitness con vista mare

La ricerca del relax e del benessere è uno dei punti di forza del Sina Astor. La struttura dispone di una piscina interna riscaldata, particolarmente apprezzata dagli ospiti soprattutto fuori stagione, e di una sala fitness insolitamente luminosa e panoramica, con vista da un lato sul lungomare, dall'altro sulla piscina, dotata di moderni macchinari Technogym.

Al piano terra, con ingresso indipendente dalla strada, si trova la Spa, aperta anche agli ospiti esterni. Questo spazio dedicato al benessere offre una gamma completa di servizi con sauna, bagno turco, jacuzzi e aree relax. I trattamenti utilizzano i prodotti della SICE, un'azienda di Roma che li formula secondo i principi della cosmesi eubiotica. Questo approccio mira a ripristinare l'equilibrio biologico naturale della pelle attraverso ingredienti biocompatibili e completamente assimilabili.

La Conchiglia: gusto e panorama

Al primo piano dell'albergo si trova la sala per la prima colazione, spaziosa e inondata di luce, che nelle serate si trasforma nel ristorante chiamato non a caso La Conchiglia. Questo ambiente raffinato, con ampie vetrate panoramiche sul lungomare, offre un'esperienza gastronomica di alto livello, che durante la stagione estiva si estende anche sulla terrazza esterna, permettendo di cenare all'aperto e al fresco, un po' alti sull'incessante movimento della passeggiata.

Il menù del ristorante unisce tradizione e creatività, valorizzando ingredienti di qualità con accostamenti ricercati. La proposta gastronomica, disponibile dalle 20 alle 22 e aperta anche agli ospiti esterni, spazia dai grandi classici della cucina toscana e italiana ai piatti a base di pesce fresco, come gli spaghetti allo scoglio o il classico fritto misto. Il menù cambia naturalmente con le stagioni, ma è sempre orientato in prevalenza al pesce e ai frutti di mare, pur offrendo sempre qualche alternativa per chi preferisce la carne o ha esigenze particolari. Ogni piatto può essere accompagnato da un'ampia selezione di vini pregiati, scelti per esaltare le caratteristiche dei diversi sapori proposti dalla cucina.

Sina Astor Viareggio, un albergo per ogni stagione

Aperto 365 giorni all'anno, il Sina Astor Viareggio è una meta interessante non solo per la stagione estiva, ma per ogni periodo dell'anno, anzi fuori stagione è ancora più tranquillo e godibile. La posizione centrale e i servizi offerti lo rendono valido sia per soggiorni di vacanza, sia di lavoro, grazie anche alla presenza di sale meeting multifunzionali dotate di moderne attrezzature tecniche. Un valore aggiunto è rappresentato dal garage privato con capienza per una quindicina di autovetture e pertanto disponibile solo su prenotazione. Chi desidera esplorare la città e i dintorni, trova anche in hotel un servizio di noleggio biciclette elettriche, mentre le convenzioni con alcuni stabilimenti balneari nelle immediate vicinanze permettono di godere appieno della spiaggia e del mare durante la bella stagione.