OlivitalyMed 2025: il Cilento torna ad accogliere l'extravergine d'eccellenza

Il Castello di Rocca Cilento, nel comune di Lustra (Sa), ospita la seconda edizione di OlivitalyMed, manifestazione ideata e curata dall'architetto Stefano Sgueglia, che si terrà dal 26 al 28 aprile. Dopo il debutto dello scorso anno, l'evento conferma la sua vocazione: mettere al centro il patrimonio olivicolo del Mediterraneo con un approccio culturale, tecnico e territoriale. L'iniziativa prevede tre giornate di incontri, degustazioni e masterclass dedicate all'olio extravergine di oliva, coinvolgendo oltre 75 aziende del settore e numerosi esperti. Il contesto è quello del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, area riconosciuta come culla della dieta mediterranea e punto di riferimento per produzioni agroalimentari di qualità.

L'obiettivo della manifestazione è valorizzare la cultura e l'economia legata all'EVO, evidenziando il ruolo dell'olio non solo come alimento, ma anche come elemento identitario. Come spiegano gli organizzatori: «Con questa seconda edizione prosegue la nostra missione: valorizzare le migliori produzioni EVO del nostro Paese proprio in Cilento, culla della dieta Mediterranea: non solo un modello alimentare, ma un modo di pensare e di vivere». OlivitalyMed si propone così come occasione di incontro tra produttori, tecnici, appassionati e rappresentanti istituzionali, favorendo lo scambio di conoscenze e buone pratiche. Il programma include momenti dedicati a temi specifici come l'oleoturismo, gli abbinamenti gastronomici e il ruolo dell'olio evo nello sviluppo locale.

L'edizione 2025 registra una significativa partecipazione da parte di Regione Basilicata e Regione Calabria, quest'ultima presente con l'Elaioteca regionale e il Consorzio Igp Calabria, che porteranno una selezione complessiva di circa 20 etichette. Il respiro internazionale della manifestazione è sottolineato dalla presenza delle comunità emblematiche legate alla dieta mediterranea, con delegazioni provenienti da Croazia (due rappresentanze), Grecia, Spagna, Marocco e Portogallo. Un dato che conferma il posizionamento crescente dell'evento all'interno del panorama olivicolo mediterraneo. «OlivitalyMed è già riconosciuto come momento di riferimento per associazioni, produttori e operatori del settore» affermano i promotori. «Un'occasione per confrontarsi sulle sfide attuali e sul futuro dell'Extravergine».

Il cuore della manifestazione resta l'esperienza diretta dell'olio EVO: i visitatori avranno accesso a banchi d'assaggio, incontri tematici e attività di formazione curate da esperti assaggiatori, agronomi e tecnologi alimentari. Gli appuntamenti si svolgeranno all'interno e all'esterno del Castello di Rocca Cilento, con una vista che spazia dal paesaggio collinare del parco naturale alle acque del golfo di Salerno. Il programma è pensato per un pubblico variegato, che include professionisti del settore, operatori turistici e consumatori consapevoli. Al centro, l'idea che l'olio possa essere strumento di promozione del territorio, educazione alimentare e connessione tra culture.

OlivitalyMed è realizzato con il supporto dell'Assessorato all'Agricoltura della Regione Campania, ed è inserito nel circuito Campania Artecard grazie alla collaborazione con Scabec Spa. L'evento gode inoltre del patrocinio di Provincia di Salerno, Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano, Comune di Lustra, Associazione Nazionale Città dell'Olio, Slow Food Campania, e del sostegno delle principali organizzazioni di categoria: Coldiretti, Confagricoltura, Copagri, Cia, ANFO e Oleum. L'iniziativa, pur giovane, si conferma così come un punto d'incontro per riflettere sul ruolo dell'olio EVO nella transizione ecologica, nella valorizzazione dei paesaggi rurali e nella costruzione di una filiera sostenibile e competitiva.

Sabato 26 aprile

10:00 Apertura marketplace

10:30 Degustazione "Olio e Pizza tra cultura, tradizione e innovazione " a cura di Associazione Pizzaiuoli Napoletani

" a cura di Associazione Pizzaiuoli Napoletani 10:45 Saluti Famiglia Sgueglia, Luigi Guerra - Sindaco di Lustra, saluti istituzionali Regione Calabria, Istituzioni e Organizzazioni Professionali

Luigi Guerra - Sindaco di Lustra, saluti istituzionali Regione Calabria, Istituzioni e Organizzazioni Professionali 11:30 Convegno "Oleoturismo, sviluppo locale, tutela del paesaggio, accoglienza e turismo"

Tommaso Pellegrino - Consigliere Regionale, Michele Sonnessa - Presidente Città dell'Olio, Luca Martuscelli - Vicepresidente Università dei Sapori, Maurizio Bartolini - Giardiniere Parco Archeologico di Pompei, Salvatore Ciardiello - Presidente Copagri Campania, Flora Della Valle - Promozione e Valorizzazione Regione Campania. Conclusione: Nicola Caputo Assessore Agricoltura Regione Campania .Modera: Marianna Ferri - Ufficio Stampa Regione Campania

12:00 Masterclass premio Extrabio per gli oli 2025 Biologici della Campania

13:00 Lunch Break Olivitalymed Food Experience

14:15 Premio Stefano Sgueglia, consegna del premio OlivitalyMed 2025

14:30 “La visione di Stefano Sgueglia…” a cura del Maestro Peppe Vessicchio “L'indulgenza dell'olivo Evo e l'amarezza dell'olio” a cura del Maestro Peppe Vessicchio e del Prof. Michele Scognamiglio. Convegno Scientifico, Olio Extravergine d'Oliva, la parola alla scienza: Per non perdere la memoria, una suggestiva storia abruzzese, Camillo Zulli - Dottore in Scienza Agraria e Direttore Azienda Olearia e Bio Cantina Orsogna Olio extravergine d'oliva Qualità e Tipicità, Raffaele Sacchi - Scienze e Tecnologie Alimentari Università Federico II Olio extravergine d'oliva in Dermocosmesi, Vincenzo Pellegrino - Dermatologia Università Vanvitelli Break Tasting: Focus on the Topic Olio extravergine d'oliva e patologia oncologica, Gino Leo - Direttore UOC ASL NA3 SUD Olio extravergine d'oliva, l'unico grasso che nutre, protegge e cura, Michele Scognamiglio - Specialista in Scienza dell'Alimentazione, Biochimica e Patologia Clinica. Introduce e modera: Mariarita Grieco - Direttore Rai Offerta Estero

a cura del Maestro Peppe Vessicchio 15:00 Masterclass “Gli Oli del Cilento”

17:00 Masterclass “Gli Oli della Calabria”

18:00 Tavola rotonda “Il Cilento e le filiere olivicole” - Saluti: Fabrizio Marzano - Presidente Confagricoltura Campania, Antonio Costantino - Presidente Confagricoltura Salerno. Interventi: Emilio Conti - Consorzio Olio Dop Cilento, Giovanni Giugliano - Confagriolio, Antonello Di Gregorio - Presidente Coop. Nuovo Cilento. Conclusioni: Franco Picarone - Presidente Commissione Bilancio Regione Campania, Nicola Caputo - Assessore Politiche Agricole Regione Campania. Modera: Dante Stefano Del Vecchio

- Saluti: Fabrizio Marzano - Presidente Confagricoltura Campania, Antonio Costantino - Presidente Confagricoltura Salerno. Interventi: Emilio Conti - Consorzio Olio Dop Cilento, Giovanni Giugliano - Confagriolio, Antonello Di Gregorio - Presidente Coop. Nuovo Cilento. Conclusioni: Franco Picarone - Presidente Commissione Bilancio Regione Campania, Nicola Caputo - Assessore Politiche Agricole Regione Campania. Modera: Dante Stefano Del Vecchio 19:00 Chiusura

Domenica 27 aprile

10:00 Apertura stand

11:00 Convegno “Tendenze e mercato dell'Olio EVO tra innovazione e identità dei territori del mediterraneo” - Marco Oreggia - Curatore Guida "Flos Olei", Giorgio Franci - Olivicoltore, Nicolangelo Marsicani - Associazione “Oleum”. Modera: Stefano Carboni

- Marco Oreggia - Curatore Guida "Flos Olei", Giorgio Franci - Olivicoltore, Nicolangelo Marsicani - Associazione “Oleum”. Modera: Stefano Carboni 11:30 Masterclass “Gli oli extra bio” a cura di Maria Luisa Ambrosino

a cura di Maria Luisa Ambrosino 12:00 "OIL LOC", Brunch sul Rivellino

15:30 Incontro “Le radici della Dieta Mediterranea e le comunità emblematiche nei luoghi dei “centenari”, Stefano Pisani con i rappresentanti delle comunità. Marocco, Portogallo, Grecia, Croazia e Spagna

Stefano Pisani con i rappresentanti delle comunità. Marocco, Portogallo, Grecia, Croazia e Spagna 16:00 Masterclass Franci vs Casa da Hualdo, a cura di Sabrina Pupillo e Michele Siniscalchi Montereale con la partecipazione di Giorgio Franci

a cura di Sabrina Pupillo e Michele Siniscalchi Montereale con la partecipazione di Giorgio Franci 16:30 Convegno “Olio Campania IGP, una denominazione di valore e tracciabilità in blockchain con il Progetto EVOLIO” - Raffaele Amore - presidente Comitato Igp Campania, Guglielmo Pulcini - Responsabile comunicazione Progetto Evoolio, Nicola Ciarleglio - Comitato Sorveglianza Psr Campania, Antonio Coronato - Responsabile tecnico scientifico Evoolio, Pino Coletti - Ceo Authentico. Modera: Dante Stefano Del Vecchio

- Raffaele Amore - presidente Comitato Igp Campania, Guglielmo Pulcini - Responsabile comunicazione Progetto Evoolio, Nicola Ciarleglio - Comitato Sorveglianza Psr Campania, Antonio Coronato - Responsabile tecnico scientifico Evoolio, Pino Coletti - Ceo Authentico. Modera: Dante Stefano Del Vecchio 17:00 Seminario e degustazione “Cucina di mare e olio nella dieta mediterranea”

19:00 Chiusura

Lunedì 28 aprile