Al Ruotino: la pizza di una volta torna protagonista nel cuore di Napoli

Al Ruotino è la nuova pizzeria nel cuore di Napoli che riporta in auge una tradizione tanto autentica quanto affettuosamente familiare: quella della pizza cotta nel ruoto. Inaugurata in piazza Carità, a pochi passi dalla vivace via Toledo, questa insegna si distingue non solo per la sua proposta gastronomica, ma anche per l’atmosfera retrò che richiama con affetto l’Italia degli anni Cinquanta e Sessanta.

La pizza Italiana di Al Ruotino

L’idea alla base del progetto è semplice e potente: riscoprire e valorizzare un rito domestico del passato, quando la pizza veniva preparata in casa per tutta la famiglia, utilizzando un piccolo ruoto basso di alluminio nel forno. Una tradizione che ha saputo attraversare il tempo, tornando oggi protagonista in una veste contemporanea e accogliente, che unisce memoria e gusto. Al Ruotino va oltre il concetto di una pizzeria: è un luogo dove la convivialità si intreccia con la nostalgia e dove ogni morso racconta una storia napoletana fatta di casa, calore e semplicità.

Concept e impasto della pizza da Al Ruotino

L’idea di Al Ruotino porta la firma di Luigi Seccia, classe 1998, erede di una storica famiglia napoletana di pasticceri e panificatori. Con alle spalle studi economici e una forte vocazione imprenditoriale, Luigi ha deciso di creare un brand personale, originale e profondamente radicato nella tradizione, ma con uno sguardo fresco e contemporaneo. La pizza nel ruoto affonda le sue origini nei panifici, dove veniva realizzata per recuperare gli avanzi dell’impasto del pane, messi in teglia e conditi semplicemente con olio, pomodoro, sale e origano.

L'insegna di Al Ruotino

Dopo la guerra, questa pratica si trasforma in un vero e proprio rito familiare: il sabato sera la pizza nel ruoto diventa il simbolo della convivialità domestica. Una tradizione che Luigi ha voluto riportare in vita, rendendola protagonista di un progetto che unisce memoria e innovazione.

Pizza salsiccia e patate di Al Ruotino

Al Ruotino rappresenta l’evoluzione autentica della pizza nel ruoto, un ponte tra la memoria di un’Italia familiare e la leggerezza del vivere contemporaneo. Il locale, situato nel cuore di Napoli, si ispira all’estetica e allo spirito degli anni Cinquanta e Sessanta, il periodo del boom economico, delle prime cucine elettriche, della pubblicità colorata e dell’ottimismo collettivo. Tra arredi vintage, oggetti iconici e manifesti pubblicitari d’epoca, si respira un’atmosfera che rievoca la casa dei nonni, un tempo in cui il pasto era un rito di condivisione.

Il locale in stile anni '50 di Al Ruotino

L’esperienza da Al Ruotino è studiata nei minimi dettagli per trasmettere quel senso di appartenenza e accoglienza che trasforma ogni pranzo o cena in un momento speciale. La protagonista è naturalmente la pizza, servita nel classico ruoto basso di alluminio da 30 cm, proprio come da tradizione. L’impasto nasce da un blend di tre farine (tipo 00 e tipo 1), con una lievitazione lenta di 24 ore, seguita da una seconda lavorazione e un ulteriore riposo di quattro ore per raggiungere un’idratazione dell’80%. La doppia cottura, a 300° e 360°, assicura una consistenza fragrante e un gusto deciso.

Pizza Carciofina di Al Ruotino

Il concept di Al Ruotino ruota attorno all’idea di celebrare una delle tradizioni più autentiche della cucina napoletana: la pizza nel ruoto, croccante all’esterno e incredibilmente soffice all’interno. Servita direttamente nel suo stampo di alluminio, la pizza diventa non solo un piatto da gustare, ma un rito di convivialità, capace di evocare i sapori e i gesti della cucina di casa.

Il menu di Al Ruotino

Il menu è un vero e proprio omaggio alla pizza artigianale partenopea. Si parte dalle intramontabili come la Marinara, la Margherita e la Cosacca, per poi lasciarsi conquistare da interpretazioni più golose come la Quasi parmigiana, la signature Al Ruotino con pomodoro, salame piccante, miele artigianale al peperoncino e stracciata, o la Domenica, ricca e avvolgente, condita con il classico ragù napoletano.

Pizza Italiana di Al Ruotino

Accanto alle pizze, la proposta si arricchisce con sfizi della tradizione, pensati per iniziare il pasto o da condividere a centro tavola: crocchè dorati, montanare fragranti e una morbida parmigiana di melanzane. Non mancano, inoltre, quattro varianti di pizza fritta e al forno, che raccontano un altro lato della tradizione napoletana.

Pizza margherita e crocchè da Al Ruotino

Il finale è affidato ai dolci della casa, con protagonisti il babà e un tiramisù che segue una ricetta originale, per concludere l’esperienza con la dolcezza dei grandi classici.

Stile anni '50 e '60: la location di Al Ruotino

Nel cuore pulsante di Napoli, al civico 17 di via Cesare Battisti, all’angolo con Piazza Carità, Al Ruotino accoglie i suoi ospiti in un ambiente che fonde sapientemente nostalgia e modernità. Distribuito su due livelli per un totale di circa 200 metri quadrati, il locale si apre su una luminosa sala fronte strada con ampie vetrate, dove è possibile scegliere tra i tavoli o mangiare al banco, in perfetto stile diner americano anni ’50.

Lo slogan di Al Ruotino

Ogni elemento è stato pensato per ricreare l’atmosfera ottimista e vivace dell’Italia del dopoguerra. Il progetto porta la firma di Costa Group, realizzato seguendo le indicazioni e la visione del fondatore Luigi Seccia, appassionato collezionista di pezzi vintage. Il risultato è uno spazio che racconta una storia fatta di memoria e design, dove le poltrone imbottite in stile capitonné si intrecciano con arredi dalle linee morbide e materiali tipici del periodo, come il metallo cromato.

I tavoli di Al Ruotino

Il pavimento effetto graniglia, le sedie tondeggianti, le grandi specchiere e l’uso di colori vivaci creano un ambiente dinamico e accogliente, arricchito da tocchi decorativi che strizzano l’occhio al boom economico italiano. A completare il quadro, autentici oggetti d’epoca come giradischi, televisioni e macchine fotografiche originali, che aggiungono autenticità e profondità all’esperienza, trasformando ogni visita in un vero e proprio viaggio nel tempo.