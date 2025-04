Carosello: la nuova terrazza di Roma che riporta in vita il glamour anni '60

Nel cuore di Roma, con una vista spettacolare su San Pietro e Castel Sant’Angelo, apre Carosello, un nuovo cocktail bar che rievoca l’eleganza spensierata degli anni ’60. Situato sulla terrazza dell’aparthotel Trianon Borgo Pio, storicamente gestito da una famiglia romana, questo luogo fino ad oggi riservato agli ospiti dell'hotel si apre finalmente al pubblico. Carosello promette un’esperienza dal gusto autentico, tra drink curati nei dettagli e un’atmosfera dal fascino vintage, pensata per conquistare romani e viaggiatori in cerca di emozioni senza tempo.

L'interno di Carosello

In questa fase iniziale, Carosello si propone come luogo d’elezione per l’aperitivo, offrendo cocktail curati da sorseggiare con una vista mozzafiato su Roma. Presto, l’offerta si amplierà includendo anche cena e dopocena, per serate all’insegna del gusto, della convivialità e dello stile. Intanto, è già attiva la possibilità di organizzare eventi privati e feste esclusive, con menù e drink su misura, sempre ispirati all’inconfondibile spirito anni ’60 che caratterizza il locale.

La terrazza di Carosello

A firmare questo ambizioso progetto è un team di professionisti con competenze complementari e una visione condivisa. La proprietà ha scelto di collaborare con “Basilico - out of the food”, la società di consulenza F&B fondata da Bruno Settimi e Davide Del Duca, che ha curato con attenzione l’ideazione del concept e la definizione delle proposte gastronomiche. La gestione operativa della cucina e del bar è invece affidata a T&G Group, realtà con oltre trent’anni di esperienza nel mondo della ristorazione.

La vista su Roma di Carosello

Specializzata in catering, banqueting, servizi per l’hotellerie e nella gestione di locali di successo nella Capitale, l’azienda garantisce standard elevati e un servizio impeccabile, contribuendo a fare di Carosello un nuovo punto di riferimento per l’ospitalità romana.

La proposta enogastronomica di Carosello

La proposta enogastronomica di Carosello è un vero tuffo nel passato, un viaggio nei sapori iconici degli anni ’60 rivisitati con creatività e tecniche contemporanee. I piatti, dai grandi classici come le Fettuccine Alfredo, il Cocktail di gamberi, l’Insalata russa fino alla mitica Simmenthal, vengono ripensati in chiave moderna, offrendo un’esperienza gustativa dal sapore nostalgico ma sorprendentemente attuale. Per chi desidera un percorso completo, è disponibile una degustazione in versione finger food abbinata a un drink, ma ogni proposta può anche essere ordinata in porzione intera.

Aperitivo con pizza bianca e salumi da Carosello
Aperitivo da Carosello
Drink con vista su Roma da Carosello
I drink di Carosello

I veri protagonisti della serata sono però i signature drink, creati ispirandosi alle icone indimenticabili dell’epoca. Ogni cocktail è un omaggio a personaggi che hanno fatto la storia del cinema, della musica e della televisione: brindare con un “Marilyn” o un “Frank”, lasciarsi affascinare da “Sophia” e “Marcello”, o sorridere con i più amati volti pubblicitari come “Calimero” e “Carmencita” diventa parte integrante di un’esperienza immersiva, divertente e dal fascino retrò.