Hotel Signum riapre a Salina tra tradizione, evoluzione e talento al femminile

L’Hotel Signum di Salina ha riaperto le sue porte ad inizio aprile 2025, segnando l’inizio di una nuova stagione che affonda le radici nella bellezza autentica dell’isola. Più che un semplice hotel, il Signum è un’estensione naturale di Salina: ne incarna l’anima vulcanica, la vegetazione rigogliosa, i profumi intensi e lo spirito fiero della sua gente. A renderlo ancora più speciale è la famiglia Caruso, custode di un’identità profondamente legata al territorio, che attraverso il Signum racconta l’isola come se fosse un elemento stesso del paesaggio, tra scogli, distese verdi e vento salmastro. Oggi sono Martina e Luca Caruso a guidare con passione questa realtà, dando vita a una stagione 2025 che parla di evoluzione e contemporaneità. La brigata di cucina, quasi tutta al femminile, e i pacchetti speciali pensati per accogliere gli ospiti con calore e autenticità, raccontano la volontà di rinnovarsi restando fedeli a un’idea di ospitalità che è prima di tutto casa.

Hotel Signum

Il Signum è un hotel diffuso gestito dalla famiglia Caruso, con trenta camere in stile eoliano immerse tra bouganville e panorami mozzafiato. La struttura include una piscina, una spa e un ristorante stellato guidato dalla chef Martina Caruso, affiancato da un bistrot e un mixology bar su splendide terrazze. A rendere ogni soggiorno al Signum un’esperienza memorabile è Luca Caruso, anima accogliente e mente organizzativa dell’hotel.

Luca e Martina Caruso, le guide dell'Hotel Signum

È lui a orchestrare con discrezione e passione ogni dettaglio, affinché ogni ospite si senta davvero a casa, accolto con autenticità e accompagnato lungo un percorso di benessere unico, fatto di piccole attenzioni e grande cura. Il suo senso innato dell’ospitalità si intreccia con una visione manageriale moderna, capace di coniugare l’eccellenza dei servizi con il calore umano che contraddistingue la struttura.

Spa esterna dell'hotel Signum

Camere e Suite del Signum Hotel

Spaziose e luminose, le camere e suite del Signum Hotel accolgono gli ospiti in un’atmosfera intima e sofisticata. Arredate con mobili d’epoca, oggetti di design selezionati con cura e tessuti pregiati, ognuna è caratterizzata da uno stile unico che invita al relax e al benessere. Dai balconi e dalle ampie finestre si intravedono scorci del rigoglioso giardino o del mare, i cui profumi si diffondono nella stanza portati dalla brezza leggera, contribuendo a creare un ambiente armonioso e rilassante.

Stanza con vista dell'hotel Signum

I nomi delle camere si ispirano alle piante che compongono la flora lussureggiante dell’isola - Acanto, Malva, Ginestra, Assenzio - e si articolano in diverse categorie: Superior, Deluxe, Executive, Suite e Suite in Villa. Ogni sistemazione è dotata di tutti i comfort moderni: aria condizionata, ventilatore a soffitto, TV satellitare, Wi-Fi, telefono, frigobar, cassaforte e servizio in camera, per garantire un soggiorno all’insegna del massimo comfort e dell’eleganza discreta.

Camere Superior

La camera Superior rappresenta la scelta perfetta per chi cerca un rifugio intimo, dove vivere momenti di autentico relax immersi nel comfort e nell’atmosfera unica dello spirito Signum. Circondate dal verde rigoglioso della tenuta, queste camere offrono terrazzini arredati che invitano a godere dei profumi e delle essenze del giardino.

La camera superior dell'Hotel Signum

Ogni Superior regala una prospettiva diversa sul paesaggio: alcune si affacciano sul suggestivo limoneto che circonda l’edificio principale, altre dominano la piscina panoramica, mentre altre ancora si aprono sul giardino d’ingresso dell’hotel, offrendo un’esperienza di soggiorno immersiva e armoniosa con la natura circostante.

Suite

Le Suite rappresentano il cuore raffinato dell’Hotel Signum, autentici gioielli d’ospitalità che coniugano eleganza e sobrietà. Ogni dettaglio, curato con gusto e sensibilità, evoca atmosfere suggestive e senza tempo, arricchendo l’esperienza dell’ospite con un fascino discreto ma avvolgente.

Suite dell'hotel Signum

Corbezzolo, Acanto, Erica e Fitolacca: quattro suite, ciascuna con uno stile unico e una posizione privilegiata all'interno della tenuta. Gli interni sono un’armoniosa combinazione di pezzi d’antiquariato e dettagli vintage, scelti con cura per raccontare una storia. Gli esterni offrono scorci incantevoli sui paesaggi eoliani, regalando agli ospiti momenti di quiete e bellezza sospesi tra cielo e mare.

Suite in Villa

Le Suite in Villa rappresentano l’espressione più autentica del comfort e dello charme eoliano. Ricavate da un antico casale, ne conservano l’identità architettonica grazie a un sapiente restauro conservativo che ha preservato elementi originali come i pavimenti in antiche cementine e i soffitti con travi in legno a vista. Dettagli che raccontano la storia del luogo e ne esaltano il carattere.

Suite in villa dell'hotel Signum

Situate in una zona riservata della proprietà, immersa nella quiete e affacciata su un paesaggio di rara bellezza, queste tre suite offrono un'esperienza esclusiva fatta di intimità, eleganza e autenticità. Ogni ambiente è stato arredato con gusto, fondendo lo stile classico siciliano ed eoliano con preziosi elementi déco, accuratamente selezionati dalla proprietà durante i suoi viaggi in tutta Europa.

Spazi ampi e luminosi, circa 60 mq ciascuna, le Suite in Villa si configurano come veri e propri miniappartamenti: una zona giorno con divano letto, tavolino e poltrone, e una spaziosa camera da letto. La luce naturale, protagonista assoluta, attraversa gli ambienti creando un perfetto equilibrio tra interno ed esterno, per un soggiorno che si fonde armoniosamente con l’anima dell’isola.

La cucina quasi del tutto femminile dell’Hotel Signum

Martina Caruso è profondamente legata alla sua terra, Salina, un legame che definisce il suo modo di essere donna e chef. La sua passione per l’isola, per la famiglia e per la cucina l’ha portata a prendere le redini del ristorante Signum giovanissima, conquistando traguardi importanti come la stella Michelin, ottenuta a soli 26 anni, la stella verde e il premio Michelin Chef Donna 2019 by Veuve Clicquot, tutti confermati nell’edizione 2025.

Il bar bistrot con vista dell'Hotel Signum
Mise en place nei tavoli del ristorante Signum
Terrazza per il fine dining dell'hotel Signum
Il giardino dell'Hotel Signum

Quest’anno riparte con una brigata quasi interamente al femminile, con dieci donne su tredici membri del team, una realtà ancora poco comune nelle cucine professionali. Il numero di candidature femminili ricevute è un chiaro segno della stima verso una chef che ha fatto della sua identità e del suo territorio un valore aggiunto. La sua scelta di rimanere sull’isola, in un luogo isolato ma straordinario, ispira e attrae chi cerca un’esperienza professionale autentica e formativa. Martina Caruso è diventata così un punto di riferimento per molte donne che desiderano costruire una carriera solida e personale nella ristorazione, dimostrando che la determinazione, la passione e il rispetto delle proprie radici possono aprire la strada a risultati eccezionali. Un esempio virtuoso di leadership femminile, capace di ispirare con il suo talento e il suo coraggio.

Bagna cauda e ricci di mare del ristorante Signum
Bieta, patate, porro e zenzero del ristorante Signum
Carpaccio di ricciola del ristorante Signum
Cernia frollata del ristorante Signum
Fagottino polpo e nduja del ristorante Signum

La chef firma una cucina istintiva e personale, che nasce dal profondo legame con la sua terra e si esprime attraverso una valorizzazione audace della materia prima. I suoi piatti raccontano Salina con forza e autenticità, grazie a una creatività che non teme le contaminazioni e a una tecnica raffinata capace di esaltare ogni ingrediente. L’estrazione del sapore diventa il segno distintivo di una cucina che lascia il segno, in cui ogni proposta è un viaggio attraverso il gusto isolano. La sostenibilità è parte integrante di questo racconto: un valore radicato nell’identità del Signum, che si riflette in ogni scelta, dalla selezione delle materie prime al rispetto del ritmo naturale delle stagioni. Per la stagione 2025, Martina propone tre menu degustazione che esprimono al meglio la sua filosofia gastronomica.

Gelato al cappero del ristorante Signum
Maialino nero dei Nebrodi del ristorante Signum
I panificati del ristorante Signum
Pesce spada frollato del ristorante Signum
Tortello con concentrato di seppia del ristorante Signum
Vino Eolia del ristorante Signum

"Sigillo" è il menu più rappresentativo, un percorso tra mare e terra in 9 portate, estendibili a 12, che ripercorre le tappe fondamentali della sua esperienza al Signum. "Oltremare" è invece una dedica al mare, con 8 portate a base di pesce, inclusi alcuni piatti realizzati con pesce frollato, frutto di una sperimentazione iniziata lo scorso anno e molto cara alla chef. Infine, "Radici" è il menu vegetale, composto da 7 portate che celebrano ortaggi, erbe aromatiche e agrumi, emblemi della generosa biodiversità dell’isola. Un invito a scoprire l’anima più verde di Salina, attraverso una cucina che parla di terra, passione e futuro.