The Unexpected Ibiza Hotel: il nuovo volto del lusso trasgressivo firmato Palladium

Ha debuttato a metà aprile a Ibiza il primo hotel del nuovo brand The Unexpected Hotels di Palladium Hotel Group, con una proposta di ospitalità che unisce lusso esperienziale, design audace e intrattenimento fuori dagli schemi. Il nuovo The Unexpected Ibiza Hotel sarà anche la prima sede europea dell’iconico Hell's Kitchen di Gordon Ramsay, in arrivo a giugno, affiancato da un’offerta gastronomica che conta ben sei ristoranti e bar.

The Unexpected Ibiza Hotel

Tra le novità, spicca anche The Body Hub, una palestra di nuova generazione con programmi personalizzati pensati per il benessere a 360 gradi. Il brand punta a diventare un riferimento internazionale: dopo Ibiza, The Unexpected Hotels arriverà nel 2027 negli Emirati Arabi con The Unexpected Al Marjan Island Hotel & Residences. The Unexpected Ibiza Hotel è una destinazione pensata per chi desidera vivere momenti fuori dall’ordinario, in un contesto esclusivo dove il design d’avanguardia, l’intrattenimento di alto livello, i servizi personalizzati e la gastronomia d’autore si fondono in un’esperienza multisensoriale. Ogni dettaglio è concepito per sorprendere, accendere i desideri e guidare gli ospiti in un viaggio che rompe gli schemi, tra comfort estremo e libertà espressiva. Un rifugio di stile e trasgressione, dedicato ai viaggiatori più esigenti in cerca di emozioni indimenticabili.

Camere e suite del The Unexpected Ibiza Hotel

Le camere del The Unexpected Ibiza Hotel permettono di iniziare la giornata in modo unico, senza sveglia ma con un comfort praticamente surreale. Le suite di alto livello con vista privilegiata sull'oceano creano un'esperienza senza precedenti a Ibiza. Qui, servizi VIP e comfort assoluto si combinano per rendere il soggiorno perfetto. Le camere offrono tutto ciò di cui si può avere bisogno per godere appieno di ogni momento.

Camera “Fashion Victim”

Sexy e audace, questa suite di alto livello è un rifugio per chi ama l'inaspettato. Progettata per coloro che rifuggono dalle convenzioni, il suo letto rotondo promette notti memorabili. Dalla doccia in camera agli specchi sul soffitto, non chiudete gli occhi per non perdervi nulla. Questa camera fronte oceano offre una vasca idromassaggio all'aperto dove l'orizzonte e l'oceano si incontrano. A pochi passi, la spiaggia vi invita ad andare in esplorazione.

Camera Fashion Victim di The Unexpected Ibiza Hotels

Suite “Anything can happen”

Un letto king size su cui stendersi e una vasca idromassaggio sulla terrazza scateneranno l’invidia dei vostri amici. Rilassate il corpo e la mente mentre vi preparate per una notte piena di sorprese in questa camera unica nel suo genere. E, naturalmente, brindate a Ibiza, ai suoi piaceri e alla vista mozzafiato sul mare dalla vostra camera. Non ci sono scuse. In questa suite di lusso dalla posizione imbattibile, tutto può accadere.

Suite Anything can appena di The Unexpected Hotels

Suite “I’m on top of the world”

La suite più ambita di Ibiza. Il sogno di ogni VIP. Con una posizione privilegiata, in un ambiente con viste mozzafiato sul mare e sull'iconico scenario dell'Ushuaïa Ibiza. Così vicina da poter vivere il ritmo della musica dalla propria camera. Con 214 m² ricchi di dettagli di alta gamma: cabina armadio, vasca idromassaggio sulla terrazza e nel soggiorno, due bagni, soggiorno con schermo piatto da 52'' e tavolo da mixaggio Mixer DJM 2000. Ogni dettaglio è studiato per far sentire l’ospite in cima al mondo.

Suite Top of the world di The Unexpected Ibiza Hotels

L'Hells Kitchen Ibiza di The Unexpected Ibiza Hotel

Uno dei punti di forza di The Unexpected Ibiza Hotel è la sua proposta gastronomica di alta qualità. A partire da giugno, l'hotel accoglierà una grande novità: Hell's Kitchen Ibiza. Questo ristorante, firmato dal celebre chef internazionale Gordon Ramsay, segna l'ingresso del marchio Hell's Kitchen in Spagna e in Europa. Con l’ambizione di diventare un punto di riferimento globale, Hell’s Kitchen Ibiza offrirà l'iconico stile della serie televisiva di successo, un servizio impeccabile e una selezione dei piatti più celebri dei Gordon Ramsay Restaurants in tutto il mondo.

Hell's Kitchen restaurant di The Unexpected Ibiza Hotels

Oltre a Hell's Kitchen, l'hotel vanta altri cinque ristoranti e bar che sono già diventati delle vere istituzioni sull’isola di Ibiza: The Oyster & Caviar Bar, che non solo è il cuore pulsante dell’hotel, ma rappresenta anche il luogo perfetto per gustare le migliori ostriche di Ibiza; The Beach, Unexpected Ibiza, specializzato in cucina mediterranea e piatti a base di riso, che di giorno si trasforma in "The Unexpected Breakfast", offrendo una colazione che stimola i sensi di chi la prova; Minami Japanese Restaurant, che propone una selezione esclusiva di sushi, sashimi e altre specialità asiatiche, oltre a un menù teppanyaki con spettacolare show cooking. Il percorso gastronomico dell’hotel prosegue con Up Ibiza Sky Society, un rooftop panoramico con vista mare dove assaporare cocktail creativi, drink premium e hamburger gourmet, il tutto in un’atmosfera unica. Infine, c’è Antïdote Recharge Station, un angolo perfetto per rigenerarsi con piatti e bevande healthy, tra cui i Protein Shakes, ideali per chi vuole integrare gli allenamenti nel nuovo centro fitness dell'hotel, The Body Hub.

Intrattenimento senza fine al The Unexpected Ibiza Hotel

The Unexpected Ibiza Hotel si distingue per un'offerta di intrattenimento innovativa e senza precedenti. Realizzata in collaborazione con Pablo Méndez Performances, questa proposta fonde danza, arte e moda, celebrando lo stile audace ed eccentrico del brand, e trasforma ogni angolo dell’hotel in un palcoscenico per esperienze uniche. Una di queste esperienze sarà la facciata dell’hotel, che si trasformerà in un teatro a cielo aperto con "Sky Dance": una spettacolare performance aerea, dove i ballerini eseguiranno coreografie mozzafiato mai viste prima sull'isola. Inoltre, la piscina del The Oyster & Caviar Bar ospiterà eventi emozionanti come "Drum Drops", uno show di percussioni arricchito da effetti acquatici straordinari.

Ingresso di The Unexpected Ibiza Hotels

L'intrattenimento al The Unexpected Ibiza Hotel va oltre le aspettative, trasformando i viaggiatori in protagonisti. In "The Sin Box", una cabina insolita, gli ospiti potranno confessare i propri segreti e rimorsi, e un sistema chiamato AI (Artificial Ignorance) riserverà loro "penitenze" bizzarre in cambio. In "The Unexpected Future", una lettura di tarocchi unica, un'intrepida cartomante prevede profezie ironiche, esagerate e divertenti che, chissà, potrebbero anche avverarsi. Inoltre, l'hotel offre performance di flamenco elettronico con "Flamentronic", elementi eccentrici come marionette giganti, ventagli oversize, cavalli telecomandati a grandezza naturale, e misteriosi personaggi conosciuti come "Who the hell are you?". E non finisce qui: tante altre sorprese garantiranno un’esperienza senza pari, pronta a infrangere ogni aspettativa e a regalare momenti indimenticabili ai suoi ospiti.

The Body Hub, da The Unexpected Ibiza Hotel si va oltre la palestra

Una delle principali novità offerte da The Unexpected Ibiza Hotel è il suo centro fitness, The Body Hub. Gestito da OWN Studio, questo spazio innovativo trasforma l’esperienza di allenamento, superando i tradizionali concetti di palestra. La personalizzazione e la sfida continua ai propri limiti sono i suoi tratti distintivi. Dopo una valutazione iniziale, il team di esperti di OWN crea per ogni ospite un percorso su misura, con programmi personalizzati e sessioni private.

Il centro è equipaggiato con attrezzature all’avanguardia Technogym, che combinano tecnologia, versatilità e funzionalità, perfette sia per l'allenamento individuale che per le lezioni guidate. Con oltre 1.000 sessioni di attività virtuali disponibili, The Body Hub offre una vasta gamma di opzioni. Sono presenti macchine isotoniche, attrezzature per il cardio, un'area dedicata ai pesi liberi, e il nuovo sistema Blazepod, che grazie a luci interattive mette alla prova velocità e riflessi. Inoltre, l'area per la boxe sarà supervisionata dalla campionessa ibizenca Susana Torres, medagliata a livello internazionale. The Body Hub fonde le tendenze fitness più popolari, come HIIT, stretching, ground training e power workout, con l’incantevole scenario naturale dell’isola, proponendo anche sessioni di yoga con vista sul mare, tra le tante altre opzioni.

The body hub di The Unexpected Ibiza Hotels

Per completare l’esperienza benessere, The Unexpected Ibiza Hotel offre l’XPA, un’area dedicata al relax con quattro cabine per massaggi e trattamenti rigeneranti, che possono essere effettuati anche in ambienti riservati come The Beach, Unexpected Ibiza e The Oyster & Caviar Bar. A coronare l’esperienza wellness, un salone di bellezza gestito da Balato Ibiza, con un'ampia scelta di trattamenti per capelli e unghie.

Il design eccentrico di The Unexpected Ibiza Hotel

Anche nel design, The Unexpected Ibiza Hotel si propone come un punto di riferimento per innovazione, architettura e stile. Il progetto di ristrutturazione che ha trasformato The Ushuaïa Tower nel The Unexpected Ibiza Hotel, firmato dallo studio spagnolo U Interior Design, incarna perfettamente l’essenza di Ibiza come destinazione di lusso, intrattenimento e benessere. Il design esalta il DNA del nuovo brand attraverso un’estetica all'avanguardia e audace, con linee geometriche, forme eleganti e materiali di altissima qualità. L’illuminazione tecnologica e un'esperienza centrata sull'ospite creano un equilibrio perfetto tra modernità e raffinatezza.

Il brand The Unexpected Hotels, creato dal Palladium Hotel Group, ha una chiara ambizione di espansione internazionale. L’apertura di The Unexpected Ibiza Hotel segna l'inizio di questo nuovo capitolo, nato come evoluzione dell’Ushuaïa Ibiza Beach Hotel, che introduce un concetto di lusso dirompente. Il primo progetto internazionale del brand è previsto per il 2027, con l’inaugurazione di The Unexpected Al Marjan Island Hotel & Residences sull’isola di Al Marjan a Ras Al Khaimah, negli Emirati Arabi Uniti.