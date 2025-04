Venezia incontra Puglia, Abruzzo e Calabria all’Antinoo’s Lounge & Restaurant

Nel cuore pulsante di Venezia, affacciato sul suggestivo Canal Grande, il Sina Centurion Palace incarna l’eleganza e il lusso a cinque stelle firmato Sina Hotels. In questo scenario di straordinaria bellezza, l’Antinoo’s Lounge & Restaurant si distingue per la sua proposta culinaria di alto livello, curata dallo chef Giancarlo Bellino, che guida la cucina con passione e una visione gastronomica che fonde le tradizioni veneziane con i sapori autentici della sua terra d’origine, la Puglia.

Sina Centurion Palace a Venezia

La cucina di Bellino è un viaggio tra due anime: da una parte Venezia, con le sue eccellenze ortofrutticole come i carciofi di Sant’Erasmo, gli asparagi bianchi di Bassano del Grappa e il radicchio tardivo di Treviso; dall’altra, la Puglia, terra solare e generosa, che si riflette nei formaggi artigianali, nei pomodori maturati al sole e nei peperoni, protagonisti di piatti dai sapori decisi e autentici. Ogni creazione dello chef è un racconto sensoriale che celebra la stagionalità, la materia prima e l’incontro armonico tra due tradizioni mediterranee.

Puglia, Abruzzo Molise, Calabria nel menu dell'Antinoo's Lounge & Restaurant

Con la sua posizione privilegiata accanto alla Basilica di Santa Maria della Salute, il Sina Centurion Palace è una meta d’elezione per una clientela internazionale di alto profilo. Circa il 90% degli ospiti proviene dall’estero, in particolare da Stati Uniti, Europa e Asia. Per rispondere a un pubblico così eterogeneo, lo chef Giancarlo Bellino ha ideato una cucina capace di parlare a culture e gusti diversi, mantenendo sempre salde le radici italiane. I suoi piatti, pur reinterpretando la tradizione, risultano immediati e accessibili, offrendo un’esperienza gastronomica elegante e autentica, pensata per conquistare ogni palato.

Il menu dell’Antinoo’s Lounge & Restaurant si presenta come un affascinante viaggio gastronomico che attraversa l’Italia da Nord a Sud, tra mare e terra, rendendo omaggio alle tradizioni regionali di Abruzzo, Molise, Alto Tavoliere e Calabria. Tra i piatti che meglio esprimono la filosofia culinaria dello chef Giancarlo Bellino spiccano i maccheroni alla chitarra con cicale di mare e peperone crusco, un tributo alla pasta fatta a mano del centro Italia, dove la dolcezza del mare incontra l’intensità aromatica del peperone in un equilibrio perfetto. Il roll vegetale “Stella”, interamente vegano, celebra le verdure autunnali e l’umami naturale degli ortaggi, regalando un piatto visivamente evocativo e sorprendentemente ricco nei sapori.

Lo chef Giancarlo Bellino e Paolo Morra, general manager del Sina Centurion Palace

«Non posso dimenticare quali sono le esigenze degli ospiti dell’hotel, che scelgono Venezia anche per scoprire la sua tradizione a tavola - spiega lo chef - Per questo motivo il menu valorizza piatti tipici locali, come il tradizionale risotto di gò, ricetta tipica della cucina della laguna veneta, oppure il risotto carnaroli del Delta del Po con brodo di Ghiozzo e anguilla affumicata a freddo, esaltando il meglio della cucina lagunare».

La capasanta al burro nocciola con erbe, soffice di cavolfiore e ‘nduja calabrese, invece, incanta con il suo gioco di contrasti, in cui la delicatezza del mollusco si sposa con il profumo avvolgente delle erbe e la vivacità piccante della ‘nduja. La cucina dello chef Bellino è un racconto appassionato dei sapori italiani, dove stagionalità, materia prima di qualità e una raffinata creatività si fondono per offrire agli ospiti del Sina Centurion Palace un’esperienza gastronomica esclusiva e memorabile.

Camere e Suite del Sina Centurion Palace

Il Sina Centurion Palace dispone di 50 camere e suite, di tipologie diverse e varie esigenze, per rendere il soggiorno degli ospiti indimenticabile: sono state realizzate nei minimi dettagli con un gioco di colori alle pareti, tessuti pregiati e un’attenzione particolare agli arredi. Tra le varie proposte è possibile trovare:

Camere Classic

Le camere Classic (17 m²) - matrimoniali, twin e a uso singolo - sono arredate in stile moderno e confortevole e sono dotate di splendidi bagni rivestiti in oro, disponibili sia con doccia che con vasca da bagno.

Una camera classic del Sina Centurion Palace

Camere Superior

Le camere Superior (20 m²) sono ideali per chi punta ad esplorare le meraviglie nascoste di Venezia in totale comfort e relax. Le stanze offrono la possibilità di godere di una vista tipica veneziana sul cortile dello storico Palazzo Genovese, oppure sui deliziosi scorci della città. Disponibili in versione doppia, con letti twin o matrimoniale con letto King-Size. Tutte le camere Superior dispongono di preziosi bagni rivestiti in oro, disponibili con doccia o con vasca da bagno e pavimenti in pregiato parquet.

Una camera superiror del Sina Centurion Palace

Camere Deluxe

Le camere Deluxe (25 m²) offrono un ambiente ricercato e confortevole grazie allo stile moderno che si respira ed alle grandi finestre con gli affacci sul giardino interno o sulla città. L’attenzione ai dettagli, agli arredi ed alla comodità rappresentano i punti di forza di queste stanze. Tutti i bagni sono rivestiti in foglia d’oro con possibilità di scegliere tra vasca o box doccia.

Una camera deluxe del Sina Centurion Palace

Junior Suite Deluxe

Le Junior Suite Deluxe (45 m²) sono comode e spaziose: garantiscono alti standard di qualità con un design moderno e ricercato. Al mattino, un dolce risveglio: si può ammirare tutta la bellezza del Canal Grande dalle ampie finestre con vista.

Una junior suite deluxe del Sina Centurion Palace

Suite Deluxe

Le Suite Deluxe (90 m²) sono un inno alla maestosa Bellezza di Venezia. L’ampio salotto caratterizzato da un alto soffitto e meravigliosa vista sul Canal Grande, rappresenta il fiore all’occhiello di queste suites. Una posizione privilegiata sulla facciata del Palazzo che lascerà gli ospiti senza fiato. Il bagno è rivestito in foglia d’oro ed è dotato sia di vasca che di box doccia.

Una deluxe suite del Sina Centurion Palace

Presidential Suite sul Canal Grande

L’Eccellenza è servita. Due ampie camere matrimoniali (120 m²) con vista sul Canal Grande, arredate elegantemente in stile contemporaneo. Suggestivo affaccio sul bacino di San Marco con vista panoramica a 180° dal balcone neogotico. Il soggiorno è reso perfetto dalla comodità degli spazi e dallo stile degli arredi. Il bagno è rivestito in foglia d’oro ed è dotato sia di vasca che di box doccia.

La Presidential Suite del Sina Centurion Palace