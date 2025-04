Cene stellate e vini d'autore: a Roma torna “Chef sotto le stelle”

Torna “Chef sotto le stelle” al DoubleTree by Hilton Rome Monti, il format gastronomico che propone un ciclo di quattro serate dedicate all'alta cucina. La terza stagione prenderà il via il 26 maggio con il primo dei quattro appuntamenti che vedranno protagonisti grandi chef stellati italiani, ospitati tra il Mùn Rooftop Cocktail Bar e il ristorante Mamalia, nel cuore del quartiere Monti a Roma. Il calendario prevede, oltre a Paolo Gramaglia, anche Salvatore Tassa, Moreno Cedroni e Luca Abbruzzino, per un viaggio culinario attraverso i sapori di quattro territori italiani, ognuno con la propria storia e le proprie eccellenze.

Chef sotto le stelle: quattro cene stellate nel cuore di Roma

Il programma di "Chef sotto le stelle"

Il primo appuntamento di "Chef sotto le stelle", come detto, sarà lunedì 26 maggio, quando Paolo Gramaglia del ristorante President di Pompei porterà a Roma i sapori della sua terra, tra mare e Vesuvio. A giugno sarà la volta di Salvatore Tassa, chef una stella Michelin del Colline Ciociare di Acuto, noto per la sua cucina vegetale e per l'utilizzo delle tecniche di estrazione a freddo. Dopo la pausa estiva, a settembre arriverà Moreno Cedroni, bistellato de La Madonnina del Pescatore di Senigallia, interprete di una cucina di mare contemporanea e attenta alla sostenibilità. Chiuderà il ciclo, a ottobre, il giovane Luca Abbruzzino, talento della cucina calabrese con il suo nuovo ristorante Oltre a Lamezia Terme, recente novità premiata con una stella Michelin, a fianco della storica insegna di famiglia a Catanzaro.

Il filo conduttore di questa edizione sarà la diversità stilistica dei protagonisti: quattro chef che, pur provenendo da territori diversi, condividono l'idea di una gastronomia che sperimenta, valorizza le materie prime locali e ripensa la tradizione senza timore di metterla in discussione. Le serate si preannunciano così come un viaggio non solo nel gusto, ma anche nella scoperta di storie e territori d'Italia, grazie a percorsi di degustazione ideati appositamente dagli chef ospiti e realizzati insieme al resident chef Giuseppe Fiorella e alla sua brigata di cucina. Ogni cena sarà accompagnata da un wine pairing pensato ad hoc, in collaborazione con cantine del territorio, per esaltare i piatti e omaggiare sia lo chef ospite sia le eccellenze enologiche italiane.

Chef sotto le stelle: un'istantanea della scorsa edizione

A sottolineare l'importanza dell'iniziativa è Elena Prandelli, direttrice del DoubleTree by Hilton Rome Monti, che ha commentato: «Con "Chef sotto le stelle", continuiamo a creare esperienze culinarie uniche, portando l'eccellenza della ristorazione stellata nel cuore di Roma. Siamo entusiasti di ospitare grandi nomi della cucina italiana come Cedroni, Gramaglia, Tassa e Abbruzzino, ambasciatori di quattro differenti regioni e interpreti di una cucina d'avanguardia. Per questa terza stagione abbiamo scelto di esplorare territori ricchi di tradizione e sapore molto particolari come la Ciociaria, il Vesuvio e la Calabria. Prevedo delle esperienze intense sotto molti punti di vista. Come per ogni edizione ci teniamo particolarmente alla presenza del nostro resident chef Giuseppe Fiorella, che vuole essere un punto d'incontro tra il nostro mondo, le atmosfere del Mùn e del Mamalia, con quello degli chef ospiti che sono certa sapranno regalarci grandi emozioni e creatività».

La cornice di "Chef sotto le stelle": il DoubleTree by Hilton Rome Monti

La location scelta per "Chef sotto le stelle" racconta perfettamente lo spirito dell'iniziativa: il DoubleTree by Hilton Rome Monti si trova a pochi passi dalla Basilica di Santa Maria Maggiore, nel cuore pulsante di uno dei rioni più autentici della capitale. Con un affaccio su Piazza dell'Esquilino, l'hotel combina glamour contemporaneo e stile industriale, proponendo una ristorazione aperta anche al pubblico esterno attraverso il vivace MiT Food & Coffee Brewery con patio sulla piazza, il Mamalia con cucina a vista e reinterpretazioni moderne della tradizione italiana, e infine il Mùn Rooftop Cocktail Bar, all'ottavo piano, con la sua vista suggestiva sulla cupola e un'atmosfera rilassata che offre una parentesi di tranquillità sopra il caos romano.