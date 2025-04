Ermitage Medical Hotel: fanghi e terme per prevenzione e benessere tutto l'anno

Con l'arrivo della primavera, le Terme Euganee tra Abano e Montegrotto nel Padovano diventano una destinazione ideale per chi cerca una pausa di benessere. L'area termale più estesa d'Europa si sviluppa nel contesto dei Colli Euganei, un territorio costellato di borghi storici come Arquà Petrarca e Monselice e immerso in un paesaggio ricco di vigneti e uliveti.

L‘Ermitage Medical Hotel è situato nel cuore dei Colli Euganei

Un patrimonio termale millenario

Le acque delle Terme Euganee sgorgano naturalmente a una temperatura di 87°C, dopo un percorso sotterraneo di quasi 30 anni a oltre 3.000 metri di profondità. Si arricchiscono così di sali minerali fino a diventare acqua salso-bromo-iodica ipertermale, dalle proprietà terapeutiche, antinfiammatorie e antalgiche, scientificamente riconosciute. Queste acque alimentano piscine, bagni e terapie inalatorie negli hotel termali della zona. Vengono inoltre impiegate per la maturazione del fango termale, utilizzato nella tradizionale fango-balneoterapia.

L'Ermitage Medical Hotel rappresenta un esempio di integrazione tra ospitalità alberghiera e servizi sanitari

Ermitage Medical Hotel: salute su misura

Situato ad Abano Terme, l'Ermitage Medical Hotel rappresenta un esempio di integrazione tra ospitalità alberghiera e servizi sanitari. Come spiega la direzione, l'obiettivo è offrire «un percorso di salute altamente qualificato, completamente personalizzabile, che coniughi comfort e prevenzione». Il resort dispone di tre sorgenti termali private e oltre 1.000 mq di piscine calde aperte tutto l'anno. I trattamenti termali sono supportati da un'equipe medica multidisciplinare, con possibilità di accedere anche tramite convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale.

L'Ermitage Medical Hotel offre cinque tipologie di camere

L'hotel è immerso nel verde di un ampio giardino, incorniciato dal Parco Naturale dei Colli Euganei, offrendo un contesto ideale per il relax e il benessere. Le sue cinque tipologie di camere, tutte recentemente rinnovate, sono dotate di TV satellitare, climatizzazione, terrazzo privato e cassetta di sicurezza.

Le ampie piscine termali, dotate di circuito relax, garantiscono comfort e tranquillità durante tutto l’anno

Grazie a un'estensione di 45.000 mq, situato in una zona particolarmente tranquilla a 1 km dal centro di Abano Terme, il Parco di Ermitage Bel Air offre agli ospiti spazi ideali per momenti di serenità, con panorami che variano tra le fioriture stagionali, l'azzurro delle grandi piscine e il verde delle colline circostanti. Le aree bar, le terrazze arredate e il giardino permettono a ciascun ospite di scegliere se vivere momenti di convivialità o se ritirarsi in uno spazio di privacy e quiete. Le ampie piscine termali, dotate di circuito relax, garantiscono comfort e tranquillità durante tutto l'anno.

Ermitage Medical Hotel: il ristorante

Scegliere consapevolmente cosa mangiare è parte integrante dell'esperienza di soggiorno all'Ermitage Medical Hotel. La cucina valorizza i prodotti del territorio, selezionati con cura da piccoli produttori locali. La collaborazione tra chef e consulenti scientifici consente di proporre piatti che uniscono salute e piacere, in linea con le più attuali conoscenze nutrizionali.

La sala ristorante dell'Ermitage Medical Hotel

Il Menu Enjoy è pensato esclusivamente per il gusto. Non prevede restrizioni caloriche ed è ispirato alla tradizione gastronomica locale. Si rivolge in particolare a chi conduce uno stile di vita attivo e non sedentario, come i più giovani o chi pratica regolare attività fisica. Il Menu Balanced propone un'alimentazione equilibrata e salutare. È adatto a tutte le fasce d'età e rispetta le indicazioni più aggiornate in materia di medicina preventiva e nutrizione funzionale. Prevede un apporto calorico moderato di circa 1600 calorie al giorno, escludendo pane e condimenti extra. Il consumo di carni rosse, grassi animali, zuccheri e farine raffinate è limitato. L'equilibrio tra grassi, carboidrati, proteine e fibre è calibrato per supportare il benessere quotidiano. Il Menu Veggie nasce per soddisfare sia scelte etiche sia esigenze nutrizionali specifiche. È privo di qualsiasi derivato di origine animale, ma offre un'alimentazione gustosa, basata su legumi, cereali e ortaggi spesso dimenticati. Il recupero di questi ingredienti antichi rende questo menu interessante anche per chi non segue un regime vegetariano o vegano.

La collaborazione tra chef e consulenti scientifici consente di proporre piatti che uniscono salute e piacere

Il Menu Basil Plus è accessibile solo previa visita specialistica (costo: 100 euro a settimana). Si tratta di un piano nutrizionale personalizzato che adatta le proposte delle linee Balanced e Veggie alle condizioni cliniche del singolo ospite. Il regime calorico e il carico proteico sono modulati su base individuale, distribuiti su sei pasti giornalieri per garantire stabilità glicemica. È dedicato in particolare a chi ha esigenze legate all'età, a condizioni di obesità, a patologie di tipo ortopedico, neurologico o linfologico. La consulenza scientifica è affidata al prof. Fulvio Ursini, biochimico dell'Università degli Studi di Padova, che guida il team nella definizione di percorsi alimentari coerenti con le esigenze della salute.

Ermitage Medical Hotel: salute e movimento nei Colli Euganei

L'ambiente naturale del Parco dei Colli Euganei, Patrimonio Unesco, rafforza i benefici delle cure termali. Trekking, ciclismo e camminate tra salite e sentieri offrono un'integrazione attiva al percorso di benessere. Il resort mette a disposizione bike e e-bike, anche a pedalata assistita, per esplorare l'anello ciclabile di 64 km che tocca siti storici come Villa dei Vescovi, il Castello del Catajo e l'Abbazia di Praglia.

Ermitage Medical Hotel: accessibilità e ricerca scientifica

L'Ermitage è riconosciuto per la sua accessibilità senza barriere ed è stato premiato più volte ai Village For All Awards. Offre servizi pensati per persone con disabilità motorie e per ospiti senior. In collaborazione con l'Università di Padova, l'hotel è coinvolto in progetti di ricerca scientifica in ambito termale. Tra i partner scientifici figurano studiosi di rilievo come il prof. Fulvio Ursini (Biochimica e Nutrizione) e il prof. Domenico Corrado (Cardiologia sportiva).

Il Parco di Ermitage Bel Air offre agli ospiti spazi ideali per momenti di serenità

L'hotel ospita anche il progetto solidale Il Sogno di Eleonora, che accoglie gratuitamente famiglie con bambini affetti da gravi patologie per brevi soggiorni di vacanza riabilitativa.

Ermitage Medical Hotel: programmi settimanali e weekend di prevenzione

Chi ha tempo può optare per il Programma Termale Dolce, focalizzato sulla prevenzione di patologie osteo-articolari. Prevede soggiorno, trattamenti termali e un'alimentazione bilanciata (a partire da 1.130 €). Chi ha esigenze specifiche può scegliere il Programma Fit, pensato per prevenire disfunzioni metaboliche attraverso attività fisica personalizzata, alimentazione controllata e monitoraggio medico (da 2.305 € per 7 notti).

Per soggiorni più brevi, il programma Otium (3 notti da 760 €) offre un percorso intensivo per il rilassamento muscolare. Sono disponibili anche pacchetti weekend con check-up mirati, ad esempio su cuore o apparato respiratorio. Dal 2025, sarà inoltre possibile calcolare la propria età biologica tramite un software di intelligenza artificiale che analizza oltre 40 parametri clinici.