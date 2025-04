ViVi arriva alla Galleria Borghese: un bistrot che unisce arte e healthy food

La Galleria Borghese, il tempio dell'arte romano edificato nel 16° secolo e circondato da giardini di agrumi e piante rare, ospita il quinto locale del brand ViVi, ideato da Daniela Gazzini e da Cristina Cattaneo, determinate da tempo a dare alla Città Eterna delle realtà ristorative green. È il terzo locale all'interno di un luogo della bellezza universale come può essere un museo, dopo quelli di Palazzo Braschi di Piazza Navona - Museo di Roma- e di Palazzo Bonaparte a Piazza Venezia. Gli altri locali, tutti dedicati all'healthy food, oasi urbane all'insegna del relax e del benessere, sono in contesti green, come il primo, aperto nel 2008 a Villa Pamphili, e le Serre, botanical Garden restaurant, presso Monte Mario.

ViVi ha aperto un nuovo locale alla Galleria Borghese

ViVi, una location unica

Il Museo Borghese, nato sulla base del nucleo iniziate della collezione del Cardinale Scipione Borghese all'inizio del 17° secolo, è tra i musei più visitati al mondo e conserva sculture, dipinti, bassorilievi e mosaici antichi, poi arricchino da opere dei maggiori protagonisti della storia dell'arte. «Questo locale alla Galleria Borghese - hanno detto le ideatrici del format all'inaugurazione, seguito da una visita al museo - è il coronamento del nostro sogno: fondere l’anima di ViVi con l’arte e la bellezza senza tempo di Roma».

ViVi, come si mangia

Il nuovo bistrot-caffetteria alla Galleria Borghese conferma il forte legame tra il gusto e l’amore per il bello anche con piatti ispirati ai grandi maestri e alle loro opere esposte: alle sculture di Canova e Bernini ai contrasti di luce di Caravaggio, alla raffinatezza di Tiziano.

ViVi: Colazione del Cardinale 1/5 ViVi: Tea Time 2/5 ViVi: Biscotti 3/5 ViVi: Caravaggio’s Delight 4/5 ViVi: Giardino Segreto 5/5 Previous Next

Tra le proposte, la Colazione del Cardinale (quadrotto con salmone e uovo poché, spremuta d’arancia e caffè americano), la Delizia di Agrumi (misticanza di carpaccio di finocchi, arancia, pompelmo e vinaigrette al melograno), Venere di Canova (fiocco di neve ripieno di delicata crema di latte e ricotta), Caravaggio’s Delight (cioccolata calda con Baileys e tanta panna), Fluffy del Bernini (caffelatte caldo con crema al pistacchio, tanta panna e un tocco crunchy di granella al pistacchio), Borghese Tea Party (tè bianco di Ceylon aromatizzato con cacao e lychees, con scones fatti in casa, panna montata e marmellata di fragole) o il signature drink ispirato ai giardini del museo, Giardino Segreto (spritz ai fiori di sambuco con limone e foglie di menta fresca).

ViVi, la storia

Le titolari hanno anche creato nel 2003 il marchio alimentare Borboletta che produce biscotti e dolci artigianali biologici,realizzati con ingredienti di prima qualità, con opzioni bio e vegan. irresistibili torte fatte in casa e deliziose crostate fatte con ingredienti bio, estratti di frutta e verdura bio e té da tutto il mondo, tisane, cioccolate calde, muffins e squisiti biscotti.Tra le proposte: i Diamantilli, gli Zenzerini, le Ciambelline, i Baci di Dama, gli Ave Cocco, i Cookies, il Crumble di Mele vegano, la Torta al Cioccolato vegana, la Cheese Cake cotta in forno, la Carrot Cake con farina di riso e la Crostata artigianale alle Amarene brusche di Modena Igp senza latte. Amore per la bellezza, rispetto per la natura, rinnovamento, ottimismo, speranza in un mondo migliore sono i valori in cui Borboletta si rispecchia.

Cristina Cattaneo e Daniela Gazzina, ideatrici del format ViVi

La sede della pasticceria ha ricevuto la certificazione Impatto 0 da Lifegate, grazie al finanziamento del progetto di riforestazione delle Mangrovie in Madagascar, e sostiene attivamente l’occupazione femminile, con il 90% del personale costituito da abili e appassionate pasticciere. Dal 2020 ViVi è una Società Benefit e dal 2022 aderisce al movimento globale delle B Corp, lo status che viene assegnato alle aziende che, mentre perseguono la prosperità economica, intendono anche avere un impatto positivo sul mondo circostante, mettendo in atto pratiche volte al benessere sociale e ambientale a vantaggio di tutti i propri stakeholder. Il movimento B Corp lavora dal 2006 per trasformare l’economia globale a beneficio delle persone e del pianeta.