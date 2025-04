Palazzo Dama, tra camere raffinate ed eredità aristocratica a Roma

A pochi passi dal vibrante centro della Città Eterna, Palazzo Dama si distingue come un rifugio a cinque stelle dove il fascino della grandezza storica incontra il lusso contemporaneo. Questo boutique hotel accoglie i suoi ospiti in un'atmosfera sofisticata, offrendo un'esperienza che coniuga eleganza, servizio impeccabile e un'offerta gastronomica d'eccezione.

L'ingresso di Palazzo Dama

L'atmosfera di Palazzo Dama

Palazzo Dama sorge all'interno della storica residenza della famiglia Malaspina, che ancora oggi ne detiene la proprietà. Un tempo luogo di incontro per diplomatici, aristocratici e icone culturali, l'hotel rende omaggio al suo illustre passato con il suo stesso nome, dedicato alla Marchesa Anna Maria Malaspina, figura di spicco del XVIII secolo nota per il suo spirito brillante e raffinato.

La hall di Palazzo Dama

Le camere raffinate di Palazzo Dama

Distribuito su tre piani, Palazzo Dama ospita 29 camere e suite arredate con una palette rilassante di blu, verde e grigio. Ogni spazio è un perfetto equilibrio tra comfort, arte e fotografia, impreziosito da bagni in marmo e dotazioni di lusso.

Una suite di Palazzo Dama

Il fiore all'occhiello della struttura è la Dama Suite, il massimo dell'eleganza e del comfort. Caratterizzata da tonalità avvolgenti di blu, vanta arredi su misura, dettagli in marmo pregiato e opere d'arte selezionate per riflettere l'eredità aristocratica dell'hotel. Gli spazi ampi e luminosi includono un letto king-size, un salotto raffinato e un bagno esclusivo con vasca da bagno e doccia, un unicum all'interno dell'hotel.

L'offerta gastronomica: Pacifico Restaurant & Pisco Bar

A Palazzo Dama, l'arte culinaria raggiunge vette d'eccellenza. Il ristorante Pacifico propone un'esperienza Nikkei unica, fondendo sapori giapponesi e peruviani in un ambiente sofisticato, dove gli ospiti possono scegliere di cenare all'interno o a bordo piscina, immersi nel verde rigoglioso del giardino.

Il Pisco Bar di Palazzo Dama

Il Pisco Bar, illuminato da maestosi lampadari provenienti dal celebre Plaza Hotel di New York, è il luogo perfetto per sorseggiare cocktail d'autore. Il Pisco Sour, in particolare, è un vero must per chi desidera assaporare un drink iconico in un'atmosfera intima e raffinata.

L'angolo di benessere di Palazzo Dama

All'interno dell'hotel, una SPA esclusiva offre un rifugio di relax con massaggi, trattamenti rigeneranti e programmi di benessere personalizzati curati da esperti. A disposizione degli ospiti anche attrezzature Technogym di ultima generazione e un personal trainer su richiesta. Il fiore all'occhiello è il giardino privato con piscina all'aperto, un'autentica oasi di pace che regala un angolo di quiete in una delle città più dinamiche del mondo.

La spa di Palazzo Dama

Esperienze esclusive tra cinema e storia

Per chi desidera vivere Roma in modo indimenticabile, Palazzo Dama propone esperienze su misura che spaziano da tour dedicati al cinema italiano alla scoperta dei luoghi iconici della città. Gli ospiti possono anche esplorare la capitale a bordo di una Fiat 500 d’epoca, aggiungendo un tocco vintage alla loro avventura romana.

La piscina esterna di Palazzo Dama

Gli amanti della gastronomia possono partecipare a lezioni di cucina e tour culinari, immergendosi nella tradizione culinaria romana tra degustazioni e racconti sulla storia dei piatti tipici.