Un angolo di Sud America a Campo de’ Fiori: ecco il ristorante Reserva

Nel cuore di Roma, a pochi passi da Campo de’ Fiori, si nasconde un angolo di Sud America che profuma di spezie, tradizione e creatività. Reserva, il ristorante guidato dallo chef Paulo Ricardo Aires, è il frutto di un lungo viaggio tra le capitali della gastronomia mondiale - Londra, Barcellona, Milano e Parigi - alla ricerca delle tendenze più interessanti e dell’autentico spirito latino-americano.

Chef Paulo Aires di Reserva

Brasiliano di origini, ma italiano d’adozione da oltre 16 anni, lo chef Aires ha saputo fondere in un’unica esperienza i sapori di Perù, Argentina, Ecuador e Brasile, dando vita a un menu che racconta un viaggio nel continente sudamericano attraverso materie prime selezionate con cura. Dall’amido utilizzato per il pão de queijo brasiliano al piccante recoto peruviano, ogni piatto è un omaggio alla cultura gastronomica latina.

Il menu di Riserva

L’offerta gastronomica di Reserva è pensata per stupire e conquistare, a partire dai tacos - proposti in versione classica con pollo e jalapeño, vegetariana con verza o con maiale, guacamole e lime - fino ai piatti “para compartir”, pensati per essere condivisi in perfetto stile sudamericano.

I tavoli di Reserva

Una delle creazioni più rappresentative dello chef è senza dubbio il piatto di gamberi al maracuja con tapioca croccante, salsa alla birra e lime, un’esplosione di sapori che cattura l’anima del Brasile. Non manca poi il ceviche, il classico piatto peruviano proposto sia nella versione tradizionale con spigola, sia in alternativa vegetariana.

I tagliolini al ragu di picanha di Reserva

Tra i piatti principali spicca inoltre la moqueca di gamberi, una ricetta tipica brasiliana che unisce latte di cocco, dendè e cipollotto in un equilibrio perfetto di gusto e cremosità. A seguire, tagliolini al ragù di picanha, guazzetto giallo di spigola arricchito con Aji Amarillo peruviano e una sorprendente bistecca di cavolfiore.

La moqueca di Reserva

E per chi non può rinunciare a un grande classico, lo chef Aires suggerisce l’Hamburger Reserva: 200 grammi di succulenta carne di manzo, cheddar, cipolla caramellata, pomodoro, bacon e insalata. "Non sarà sudamericano, ma merita una menzione speciale", racconta lo chef, sottolineando come siano proprio le salse di accompagnamento fatte in casa a renderlo unico nel suo genere.

Il cuore di Reserva: la Griglia e l’atmosfera vibrante

La vera anima di Reserva è la sua griglia, dove i migliori tagli di carne vengono cotti con tecniche innovative. Un metodo di cottura dall’alto, fino a 800 gradi, consente di caramellare la carne alla perfezione senza il bisogno di carbone o fumi invadenti. Qui si possono assaporare spiedini di pollo, manzo marinato in anticucho, asparagi e, per i più curiosi, il cuore di pollo al rosmarino, una vera chicca della casa.

A pranzo il menu si trasforma, offrendo opzioni più leggere e veloci per chi lavora o passeggia nel centro di Roma. Paste, insalate e piatti freschi si affiancano a proposte più sfiziose, senza mai rinunciare alla qualità e all’attenzione per i dettagli. E per chiudere in dolcezza, non si può non lasciarsi tentare dai churros con dulce de leche, dai brownies con mousse al cocco o dall’ananas caramellata con canna e cannella.

L'esperienza a tutto tondo di Reserva: cocktails, musica e relax

Reserva non è solo un ristorante, ma un vero e proprio viaggio sensoriale. L’atmosfera calda e accogliente, arricchita da appuntamenti di musica live, rende ogni visita un’esperienza speciale. Il bancone all’ingresso invita a fermarsi per un drink, tra rum, pisco e cocktail d’autore, senza dimenticare la birra brasiliana Skol e una selezione di circa 80 etichette tra vini italiani, francesi e sudamericani.

Alcuni cocktail di Reserva

Ogni giorno, a partire dalle 17:30, gli ospiti possono concedersi un aperitivo immersi in un ambiente rilassato, tra sgabelli in velluto verde e luci soffuse che con il calar del sole trasformano il locale in uno spazio dal fascino unico.