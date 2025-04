CasaMora, vineria con cucina che unisce tradizione partenopea e romana

Nel cuore di Testaccio, quartiere simbolo di storia e vivacità culturale a Roma, nasce CasaMora, una vineria con cucina che unisce convivialità, buon cibo e ottimo vino in un’esperienza autentica. Il progetto porta la firma della famiglia Morabito, che dopo oltre trent’anni nella ristorazione collettiva ha deciso di intraprendere una nuova avventura: un locale dall’anima contemporanea, capace di fondere tradizione e innovazione in ogni piatto.

CasaMora, dove si incontrano tradizione romana e partenopea

CasaMora non è solo un ristorante, ma un luogo dove il tempo rallenta e il gusto diventa protagonista. Qui si riscopre il piacere della tavola, della compagnia e delle storie condivise, in un ambiente accogliente che celebra la cucina con passione, radici solide e uno sguardo rivolto al futuro.

Il menu di CasaMora: un mix vincente di tradizioni

Il menu è un omaggio alla tradizione partenopea e romana, due anime gastronomiche che si intrecciano in piatti iconici come il supplì con pasta, patate e provola croccante e filante, le fettuccine al ragù napoletano, il gateau di patate morbido e avvolgente, fino alla genovese lenta e profumata. Ogni proposta nasce dalla ricerca di ingredienti freschi e stagionali, con una continua evoluzione settimanale che garantisce sempre nuove suggestioni di gusto.

La pasta al ragù di CasaMora
Polpette alla Romana di CasaMora
La tartare di CasaMora

Perfetto per un aperitivo lungo o per chi cerca un’alternativa alla cena tradizionale, CasaMora propone un’esperienza gastronomica libera e conviviale. Il classico menu lascia spazio a una selezione di piatti da condividere, pensati per sorprendere e far sentire a casa, tra sapori autentici e abbinamenti inaspettati. Qui la cucina mediterranea incontra ingredienti di qualità e sapori autentici, dando vita a piatti che raccontano storie di terre e tradizioni. Le tapas mediterranee, le ricette genuine e l’attenzione alla semplicità creano un’atmosfera informale ma raffinata, dove ogni boccone è un invito al piacere della convivialità.

La carta dei vini di CasaMora: piccoli produttori e autentiche eccellenze

La selezione di vini di CasaMora è un inno alla terra e alle sue espressioni più genuine. Ogni bottiglia nasce da un’attenta ricerca tra piccole produzioni artigianali che rispettano il territorio e le tradizioni vinicole, con una predilezione per vini naturali, biologici e biodinamici. Qui non c’è spazio per la grande distribuzione: la cantina è popolata da etichette di vignaioli indipendenti, custodi di un sapere antico e di una passione autentica, sia nel mondo del biologico che in quello delle produzioni convenzionali di eccellenza.

I vini naturali di CasaMora

Il viaggio enologico di CasaMora si snoda attraverso regioni iconiche come Piemonte, Lazio e Toscana, proponendo etichette di grande prestigio come Mascarello, Cantina Collecapretta, Montpissan, Tomei, Rocche Viterbi e Ansitz Dolomytos Sacker. A completare l’esperienza, una selezione ricercata di champagne dalla forte personalità e con radici storiche profonde. La cantina, curata con la dedizione di un’enoteca specializzata, è pensata per soddisfare gli appassionati più esigenti e sorprendere chi ama scoprire nuove sfumature nel calice.

L’esperienza si arricchisce con eventi dedicati al vino, tra degustazioni esclusive, wine pairing studiati nei minimi dettagli e incontri mensili con i produttori. Momenti in cui il dialogo tra cibo e vino diventa protagonista, permettendo di esplorare nuove etichette, ascoltare storie di passione e lasciarsi guidare in un percorso enogastronomico sempre stimolante.

CasaMora: un’atmosfera viva tra convivialità ed eventi

CasaMora è molto più di un ristorante: è un luogo che si trasforma con il passare delle ore, regalando un’esperienza sempre nuova. Ogni dettaglio degli spazi è pensato per far sentire gli ospiti a casa, che si tratti di una cena rilassata, di un incontro informale o di una serata speciale.

Il locale di CasaMora

L’ambiente avvolge con il calore del legno, la morbidezza dei tessuti e le pareti in rosa antico, mentre i tavoli - realizzati con materiali di recupero e legni diversi accostati con cura - invitano alla condivisione. Il grande tavolo sociale accoglie chi ama incontrare nuove persone e vivere la convivialità in modo autentico, mentre il bancone sinuoso diventa il cuore pulsante del locale, un punto d’incontro perfetto per chiacchiere e scoperte enogastronomiche. La luce soffusa, calda e avvolgente, completa l’atmosfera, rendendola intima e rilassata.

I tavoli di CasaMora

Ma CasaMora non è solo buon cibo e ottimo vino: è anche cultura, musica e intrattenimento. Un palco rialzato ospita concerti live, stand-up comedy, teatro e workshop creativi, trasformando il locale in un punto di riferimento per chi cerca esperienze oltre la tavola. Serate a tema, degustazioni guidate e eventi dedicati ai sapori inediti arricchiscono il calendario, rendendo ogni visita unica e sorprendente.