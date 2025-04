Concettina ai Tre Santi Capri: una nuova stagione di gusto e tradizione

Nel weekend di Pasqua riapre Concettina ai Tre Santi Capri, la storica pizzeria della famiglia Oliva, attiva dal 1951 nel Rione Sanità di Napoli e, dallo scorso anno, anche sull’Isola azzurra. Il locale, situato nel cuore della Capri seicentesca, in via Madre Serafina 6, a pochi passi dalla celebre Piazzetta, si prepara a una nuova stagione all’insegna dell’accoglienza e del sapore autentico.

La novità del 2025 è l’orario continuato, dalle 11.30 a mezzanotte, un all day dining fortemente voluto da Ciro Oliva, quarta generazione alla guida del progetto, per rispondere alle esigenze di un pubblico più ampio, tra residenti e visitatori. L’offerta gastronomica si arricchisce con il Pop lunch, che include ortaggi freschi e insalate di stagione, i celebri “panini” Malinconico e Annarella, le classiche fritture e, naturalmente, la pizza, senza dimenticare il servizio take away, perfetto per portare i sapori di Concettina a casa o in barca.

Concettina ai Tre Santi non è solo una pizzeria, ma un’esperienza che intreccia gusto, ricerca e lifestyle in una proposta unica e inconfondibile. Ogni dettaglio racconta una storia: dai sapori indelebili ai piccoli rituali, fino agli iconici piatti in ceramica vietrese realizzati su misura. Le radici affondano nella tradizione napoletana, ma lo sguardo è sempre rivolto al futuro. Il mood che accompagna questa nuova stagione è "E mo’ e mo’", ispirato all’immortale canzone di Peppino di Capri, un inno alla gioia e alla leggerezza.

La grande novità dell’anno è l’introduzione di una selezione di cocktail, preparati direttamente al tavolo dal bartender e studiati in pairing perfetto con le pizze. L’atmosfera, colorata e accogliente, è resa unica dalle sedie da osteria in legno laccato bianco, dai cuscini variopinti e dalle piantine di basilico su ogni tavolo, che evocano il calore di una casa mediterranea.

La terrazza, impreziosita dalle tipiche colonne bianche dell’architettura caprese, regala un panorama mozzafiato che spazia dal mare fino all’antico campanile della Piazzetta, rendendo ogni momento un’esperienza indimenticabile.