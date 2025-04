Maribor Orel & Uni Hostel ridefinisce il concetto di ospitalità in Slovenia

Situato nel cuore di Maribor, il nuovo hotel introduce un’innovativa formula di soggiorno, perfetta per chi cerca flessibilità, comfort e convenienza, senza compromessi sulla qualità del servizio. Con un’offerta pensata per soddisfare le esigenze di viaggiatori di ogni tipo, B&B Hotel Maribor Orel & UNI Hostel si distingue per la sua posizione strategica, il design moderno e l’attenzione ai dettagli che contraddistinguono il marchio.

B&B HOTEL Maribor Orel & UNI Hostel

Un nuovo modo di vivere l’ospitalità a Maribor

Con il B&B Hotel Maribor Orel & UNI Hostel, B&B Hotels ridefinisce il concetto di accoglienza, combinando la praticità di un Hotel con l’energia di un ostello. Questa struttura innovativa offre camere private con il comfort e la qualità tipici del brand, ideali per chi cerca relax e tranquillità, ma anche soluzioni in stile ostello, perfette per backpacker, gruppi di amici e giovani viaggiatori desiderosi di fare nuove esperienze e connessioni.

Gli spazi comuni sono pensati per favorire l’incontro e la condivisione, con aree lounge accoglienti, zone di coworking e ambienti dedicati al relax. Il risultato è un soggiorno dinamico e interattivo, perfettamente in sintonia con le esigenze del viaggiatore moderno, sempre alla ricerca di esperienze autentiche e socialità.

B&B Hotel Maribor Orel & UNI Hostel: comfort e flessibilità nel cuore della città

Situato nel centro di Maribor, il B&B Hotel Maribor Orel & UNI Hostel è il punto di partenza ideale per esplorare la città. Con 127 camere suddivise tra Hotel e ostello, offre una soluzione perfetta per ogni tipologia di viaggiatore, dal business traveller al turista in cerca di esperienze culturali o sportive.

Gli ospiti possono usufruire di una ricca colazione a buffet con un’ampia selezione di prodotti dolci e salati, incluse opzioni gluten-free. La struttura è pet-friendly e accoglie gli animali domestici con un piccolo supplemento a notte. Inoltre, è disponibile un servizio di E-Concierge, accessibile tramite Wi-Fi, che fornisce informazioni su attrazioni, ristoranti e attività locali, permettendo agli ospiti di organizzare facilmente il proprio soggiorno.

Un soggiorno su misura per ogni viaggiatore

Il B&B Hotel Maribor Orel & UNI Hostel è pensato per diverse tipologie di viaggiatori. I business traveller possono contare su una posizione strategica e su spazi funzionali che facilitano il lavoro e gli incontri. Per chi è alla ricerca di un’esperienza culturale, la struttura offre un accesso privilegiato ai tesori della città e ai suoi eventi più importanti. Gli amanti della natura e dello sport trovano in Maribor una destinazione perfetta, con impianti di risalita facilmente raggiungibili dal centro per la stagione sciistica, oltre a numerosi percorsi escursionistici e ciclabili per l’estate. Per i più giovani, il B&B Hotel Maribor & UNI Hostel propone una soluzione più economica e social, ideale per viaggiatori solitari, studenti e gruppi di amici in cerca di nuove connessioni.

Tra gli eventi imperdibili della città, il Festival Lent rappresenta un’occasione perfetta per visitare Maribor e soggiornare nel nuovo B&B Hotel. Quest'anno si svolgerà dal 20 al 28 giugno, animando le strade con spettacoli, balletti, concerti di musica pop e rock, teatro, street art e performance culturali, in un’atmosfera vibrante che da decenni ispira artisti come Otto Polak.

Maribor: una destinazione tra storia, natura e sapori

Maribor, seconda città della Slovenia dopo Lubiana e capitale della Stiria slovena, è un gioiello da scoprire, ricco di fascino, cultura e tradizioni. Il suo centro storico è un intreccio di architettura gotica, rinascimentale e barocca, con piazze, chiese ed edifici storici che raccontano secoli di storia. Oltre al suo patrimonio artistico, Maribor vanta una forte tradizione vinicola. Qui si trova la vite più antica del mondo, che continua a produrre vino nonostante i secoli di guerre e cambiamenti climatici, sebbene in quantità limitata a sole 100 bottiglie all’anno.

Per gli amanti della natura e dello sport, Maribor è una meta ideale. Le piste ciclabili attraversano vigneti, fiumi e colline, mentre il Pohorje Bike Park è una delle destinazioni di downhill più rinomate dell’Europa centrale. Passeggiando lungo il fiume Drava, si scopre il lato più autentico della città, tra botteghe artigiane e laboratori di ceramica, vetro e tessuti tradizionali. La città è anche un punto di riferimento per la gastronomia locale, con piatti tipici come la prekmurska gibanica, le carni affumicate e gli stufati di selvaggina, da accompagnare con i rinomati vini locali, tra cui il Žametovka, prodotto dalla vite più antica del mondo.