Orient Express Corinthian: il lusso della navigazione a vela

Le prenotazioni per l’Orient Express Corinthian, il più grande yacht a vela del mondo, sono ufficialmente aperte. A partire dall’estate 2026, questa straordinaria imbarcazione solcherà i mari tra maggio e ottobre, regalando ai suoi ospiti un’esperienza di navigazione senza precedenti. Seguendo il ritmo del vento, ogni viaggio sarà un’immersione tra le meraviglie del Mediterraneo e dell’Adriatico, con itinerari da due a otto notti, combinabili per esperienze ancora più intense. L’eleganza incontra la sostenibilità, grazie a una navigazione studiata per sfruttare i venti favorevoli e ridurre al minimo l’impatto ambientale, senza rinunciare al lusso che da sempre contraddistingue il marchio Orient Express.

Itinerari d’eccezione: tra porti leggendari e angoli segreti

L’Orient Express Corinthian farà scalo in alcune delle località più affascinanti del Mediterraneo, toccando 35 porti esclusivi. Tra questi, icone senza tempo come Monte Carlo, Portofino e Saint-Tropez, ma anche destinazioni più intime e suggestive, come Portoferraio, il rifugio segreto di Napoleone; Saint-Florent, un angolo autentico di Corsica immerso nella macchia mediterranea; e Lerici, la perla del Golfo dei Poeti, che ha ispirato generazioni di artisti.

La piscina esterna dell’Orient Express Corinthian

Il viaggio è un omaggio alla bellezza mediterranea, in perfetto equilibrio tra paesaggi incontaminati e sofisticata raffinatezza. Venezia, con il fermento artistico della Biennale e della Mostra del Cinema; Saint-Tropez, con la magia delle Voiles che colorano l’orizzonte; e Monte Carlo, epicentro del glamour con il celebre Monaco Yacht Show: ogni scalo è un capitolo di una storia fatta di eleganza e fascino senza tempo.

A bordo: il lusso ridefinito tra design, gastronomia e intrattenimento

Con 54 suite, dai 45 ai 230 metri quadrati, l’Orient Express Corinthian ridefinisce il concetto di ospitalità, offrendo spazi sontuosi curati nei minimi dettagli. Il design, firmato dall’architetto Maxime d’Angeac, evoca l’età d’oro dei viaggi, reinterpretandola con una sensibilità contemporanea.

La suite Agatha Christie dell'Orient Express Corinthian
La zona living della suite Agatha Christie dell'Orient Express Corinthian
L'Apartment Suite dell'Orient Express Corinthian
La zona living dell'Apartment Suite dell'Orient Express Corinthian

L’esperienza culinaria è affidata allo chef Yannick Alléno, che supervisiona una proposta gastronomica raffinata e variegata. A bordo, gli ospiti potranno scegliere tra ristoranti esclusivi, lounge sofisticate e persino un elegante speakeasy in stile Art Déco. Per l’intrattenimento, lo yacht offre un’ampia gamma di esperienze uniche come il cabaret da 115 posti per spettacoli serali, uno studio di registrazione all’avanguardia e due piscine e una marina privata per momenti di puro relax

Esperienze indimenticabili tra mare e terra

L’Orient Express Corinthian trasforma ogni scalo in un evento straordinario. Gli ospiti potranno vivere esperienze uniche, come esplorare Pompei con accesso privilegiato ai suoi tesori archeologici, gustare una cena esclusiva sulla terrazza del Peggy Guggenheim Museum a Venezia o provare l’emozione di guidare un’auto da corsa sul mitico Circuito Paul Ricard Le prenotazioni sono ora aperte, pronte ad accogliere viaggiatori esigenti in cerca di un’esperienza in mare senza paragoni, tra eleganza, innovazione e meraviglia senza tempo