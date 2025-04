Vetera: un relais che offre benessere e buona cucina tra i sassi di Matera

Entrare da Vetera Matera significa varcare un confine tra presente e passato. Gli ambienti, che uniscono l’eleganza dei materiali naturali a un design sofisticato, si sviluppano come un viaggio tra antichi volumi e dettagli moderni. Spazi che sembrano dialogare con la storia di Matera, grazie all’armonia tra elementi ipogei e aperture che lasciano filtrare la luce, creando giochi di ombre e riflessi.

I dettagli dell'arredamento delle stanze di Vetera Matera

Qui, il lusso non è mai ostentazione, ma attenzione ai dettagli: soffitti a volta, pareti in pietra viva, arredi essenziali e una palette cromatica ispirata alla terra. È un luogo da cinque stelle lusso che invita alla contemplazione e alla calma, perfetto per chi cerca una pausa dalla frenesia quotidiana.

Una terrazza che abbraccia l’anima di Matera

Il cuore pulsante di Vetera Matera è la terrazza panoramica, un vero e proprio salotto a cielo aperto che si affaccia sulla meraviglia dei sassi. È qui che il tempo sembra sospendersi, tra calici di vino pregiato e un panorama che incanta lo sguardo. Al tramonto, l’atmosfera diventa magica: i colori della città si accendono di toni dorati, mentre il silenzio dei sassi racconta storie millenarie.

La vista dalla terrazza di Vetera Matera

«Come il Bellevue Syrene di Sorrento, anche Vetera Matera, parte del Gruppo Bellevue e membro di Relais & Châteaux, nasce da una storia di passione», racconta Amelia Attanasio, Brand Manager e proprietaria del Vetera Matera e del Bellevue Syrene di Sorrento, entrambi parte del gruppo Bellevue. «La nostra è una stirpe di albergatori, mia sorella Adda ed io siamo la quinta generazione votata all’hôtellerie di alta gamma da parte di nonna materna e la quarta da parte di nonno materno. Il senso dell’ospitalità è nel nostro Dna. Da bambine, d’estate, aiutavamo in hotel, imparando ogni segreto del mestiere. E nostra madre Elsa, ancora oggi, cura il Bellevue Syrene con la dedizione di una padrona di casa, arricchendolo di arte, fotografie, piccoli tesori».

Una suite di Vetera Matera

«Quando abbiamo conosciuto un imprenditore materano animato dallo stesso amore per la sua terra, è nato un progetto unico: Vetera Matera. Non è solo un hotel, ma un omaggio alla storia e all’anima di questa città. Ogni dettaglio parla di Matera - l’artigianato, le guide, le pietre millenarie. Per noi, ospitalità significa creare emozioni, legami, ricordi che restano. Accogliere come in una casa, con lo stesso calore di sempre. Vetera Matera è il punto d’incontro perfetto tra la nostra tradizione sorrentina e la magia senza tempo di questa terra."»

Benessere e sapori autentici al Vetera Matera

Per gli ospiti di Vetera Matera, il benessere non si ferma alla vista. Grazie a un’attenzione unica per l’enogastronomia, il ristorante interno propone una cucina che esalta i sapori della tradizione lucana, reinterpretati con creatività e rispetto per il territorio. Ogni piatto, firmato dallo chef Eduardo Estatico, diventa un racconto di sapori, dove gli ingredienti locali sono protagonisti indiscussi.

Il ristorante interno di Vetera Matera

Accanto alla proposta culinaria, la cantina custodisce una selezione di etichette regionali, nazionali e internazionali. Un’esperienza enologica che si trasforma in un viaggio tra profumi e aromi, curata con passione da sommelier esperti, pronti a guidare gli ospiti alla scoperta di abbinamenti unici. Per quanto riguarda rigenerare corpo e mente, da Vetera Matera potrete trovare trattamenti esclusivi, tra cui l’innovativo Zerobody, il sistema brevettato che consente di sperimentare l’assenza di gravità, galleggiando su 400 litri di acqua calda con un eccezionale effetto rigenerante.

Una filosofia che celebra Matera al Vetera Matera

Vetera Matera non è soltanto un luogo, ma una filosofia. Nasce dalla volontà di valorizzare l’identità di Matera, creando connessioni autentiche con il territorio e offrendo agli ospiti un’esperienza che fonde storia, cultura e benessere.

La spa di Vetera Matera

È uno spazio che invita a riscoprire il piacere del tempo lento, ad abbandonarsi alla bellezza e a lasciarsi ispirare dalla magia di una città che ha fatto della pietra il suo emblema. Un rifugio dove ogni dettaglio racconta la passione per l’ospitalità e l’amore per una terra unica al mondo.