Hyatt Centric Murano Venice: soggiorno di charme nell'ex fabbrica di vetro

Chi visita Venezia spesso cerca momenti di tranquillità lontano dalle orde di turisti che affollano piazza San Marco e il ponte di Rialto. L'isola di Murano è la destinazione perfetta per chi desidera un'atmosfera più rilassata senza allontanarsi troppo dalla città lagunare.

Murano: un angolo di pace e bellezza a pochi minuti da Venezia

Famosa in tutto il mondo per la sua millenaria tradizione nella lavorazione del vetro, Murano offre ai viaggiatori un'esperienza autentica tra atelier di artigiani, scorci pittoreschi, piccole osterie, ristoranti e bar con tavolini all'aperto e il fascino senza tempo di due chiese indimenticabili, l'antica Basilica dei Santi Maria e Donato, con incredibili mosaici pavimentali dell'XI secolo e la chiesa di San Pietro Martire con una delle più belle pale di Giovanni Bellini.

Murano è facilmente raggiungibile grazie al servizio di vaporetti di linea, che la collegano in poco tempo a Venezia, bastano 10 minuti di traversata a partire dalle Fondamenta Nove. Una delle fermate più importanti della linea di navigazione pubblica in laguna è quella del Museo di Murano, situata presso la Punta delle Conterie, proprio nel cuore dell'isola e a pochi passi da uno dei suoi principali punti di interesse: il Museo del Vetro, magistralmente allestito e gestito dalla Fondazione Musei Civici MU.VE. di Venezia. La sua visita costituisce una tappa è imperdibile per chi vuole scoprire l'arte e la storia della produzione vetraria, ammirando pezzi antichi e opere contemporanee realizzate dai maestri muranesi.

Hyatt Centric Murano Venice, la storia

A pochi passi di distanza, aperto come albergo nel 2013 dopo un attento recupero edilizio di un'antica fabbrica di perline di vetro (chiamate appunto conterie), si sviluppa la costruzione articolata dell'Hyatt Centric Murano Venice, un'ospitalità di lusso in un'ex fabbrica di vetro che costituisce una delle strutture più esclusive dell'isola. Questo elegante albergo rappresenta un connubio tra passato e presente, perché il restauro attento e accurato un ex stabilimento industriale dedicato alla produzione del vetro ha trasformato gli spazi di lavoro in ambienti accoglienti e raffinati, mantenendo viva e presente l'anima del luogo e preservando dettagli architettonici originali, quali le mura esterne, patrimonio tutelato dall'Unesco.

L'idea di convertire la fabbrica in un albergo nacque nel 2012 quando un imprenditore visionario decise di investire nel potenziale turistico dell'isola. Il progetto venne affidato alla gestione del gruppo Accor, che inserì l'hotel nella sua collezione MGallery, marchio noto per la valorizzazione di strutture con una forte identità storica e culturale. Nel 2019 l'albergo passò al colosso americano Hyatt, che lo contraddistinse con il marchio Hyatt Centric, specializzato in strutture urbane e lifestyle, pensate per viaggiatori moderni alla ricerca di esperienze autentiche.

Il gruppo Hyatt con i suoi numerosi marchi è al momento ancora poco rappresentato in Italia, mentre negli Stati Uniti è addirittura inflazionato: va detto però che gli standard europei e in particolare italiani sono molto più alti di quelli che mediamente si trovano negli Stati Uniti a parità di brand. La catena americana non si limitò comunque a un semplice cambio di insegna: investì ulteriormente nell'hotel e lo riposizionò, migliorandone i servizi e rendendolo ancora più accogliente per una clientela internazionale esigente che richiede spazi comuni e camere eleganti e servizi di alto livello a partire dalla ristorazione.

Hyatt Centric Murano Venice, le camere

L'Hyatt Centric Murano Venice offre ai suoi ospiti un'esperienza di soggiorno molto rilassata, caratterizzata da una quiete assoluta e da ambienti sofisticati con un design che richiama la tradizione dell'isola: nei corridoi ci sono teche che espongono creazioni artistiche dei più noti nomi di maestri vetrai che hanno operato a Murano.

Le camere e le suite su tre piani sono 119, arredate con gusto moderno e dettagli ispirati all'arte vetraria: vantano ampie finestre che si aprono su notevoli affacci sulla laguna o sui cortili interni. Offrono spazi di totale relax, perfetti per godersi la tranquillità dell'isola dopo una lunga giornata trascorsa a scoprire le meraviglie di Venezia. I toni neutri e caldi delle stanze creano un'atmosfera rilassante, ideale per chi cerca una fuga dal caos cittadino senza rinunciare al comfort.

Gli interni degli spazi comuni giocano con elementi di vetro lavorato, un omaggio discreto ma costante all'artigianato locale.

Hyatt Centric Murano Venice, i servizi

Tra i servizi offerti dall'hotel spiccano una moderna area fitness, per chi non vuole rinunciare all'allenamento anche in vacanza, e una piccola ma raffinata Spa su prenotazione, dove è possibile rilassarsi nell'hammam o con una sauna rigenerante. Un altro punto di forza dell'Hyatt Centric Murano Venice è la facilità di accesso. Oltre al servizio pubblico di linea, l'hotel mette a disposizione un servizio di navetta privata gratuita da e per l'aeroporto Marco Polo, un'opzione molto apprezzata da chi arriva in aereo e desidera un trasferimento comodo e senza stress.

L'albergo offre anche una collezione esclusiva di esperienze locali, con l'opportunità di scoprire o riscoprire Venezia e le isole della sua laguna attraverso una prospettiva autentica, arricchendo così di contenuti il soggiorno. Dalle visite guidate fuori dai percorsi turistici più battuti alle avventure in laguna su imbarcazioni tradizionali, fino all'incontro con gli antichi mestieri che preservano l'artigianato locale e sostengono la comunità, come la produzione del vetro e delle maschere di cartapesta per il Carnevale, queste attività sono un viaggio nell'anima più autentica di Venezia.