L'Orient Express si ferma a Roma: apre l'hotel di lusso La Minerva

È stato inaugurato a Roma Orient Express La Minerva, il primo hotel al mondo a portare il nome dello storico marchio Orient Express. La struttura si trova in Piazza della Minerva 69, nel centro storico della capitale, a breve distanza dal Pantheon e da altri luoghi di interesse. Ad impreziosire la struttura anche la statua della dea Minerva, realizzata in marmo nel 1854 da Rinaldo Rinaldi, allievo di Canova e collocata all’interno dell’edificio. Rappresenta la dea della saggezza, delle arti e dell’ingegno, e richiama la storia e il significato culturale del luogo.

Orient Express La Minerva, come è nato

L’apertura di Orient Express La Minerva coincide con il recupero di un palazzo seicentesco affacciato su Piazza della Minerva, già frequentato in passato da viaggiatori e scrittori come Stendhal e Herman Melville. Roma, storicamente una tappa centrale del Grand Tour, continua a essere una destinazione importante per chi visita l’Italia, grazie alla sua ricchezza artistica e culturale. Dal 1883, la città è tra le mete attraversate dai viaggiatori Orient Express.

Oriente Express La Minerva: ingresso (foto Alexandre Tabaste) 1/3 Oriente Express La Minerva: reception (foto Alexandre Tabaste) 2/3 Oriente Express La Minerva: concierge (foto Alexandre Tabaste) 3/3 Previous Next

Il restauro dell’edificio è stato curato dall’architetto Hugo Toro, noto per il suo lavoro su edifici storici, con l’obiettivo di integrare elementi del patrimonio romano all'interno di una visione contemporanea. L'hotel propone così un ambiente che coniuga memoria storica e design attuale.

Come è il nuovo Orient Express La Minerva

L’hotel comprende 93 camere, con metrature che vanno da 25 a 235 metri quadrati. Sono presenti 36 suite, progettate con caratteristiche distintive per quanto riguarda design e dimensioni. Le camere dell’hotel Orient Express La Minerva sono state progettate con riferimenti all’epoca d’oro del viaggio. Elementi come bauli realizzati su misura, inserti in legno ispirati agli interni dei vagoni del treno Orient Express e tessuti firmati Rivolta Carmignani - gli stessi utilizzati nelle storiche carrozze letto - contribuiscono a costruire un ambiente coerente con questa ispirazione. Anche i corridoi e le aree comuni richiamano le linee e l’eleganza tipiche del celebre treno.

Oriente Express La Minerva: Suite, letto (foto Alexandre Tabaste) 1/4 Oriente Express La Minerva: Suite, baule (foto Alexandre Tabaste) 2/4 Oriente Express La Minerva: Suite, dettaglio (foto Alexandre Tabaste) 3/4 Oriente Express La Minerva: Suite, zona living (foto Alexandre Tabaste) 4/4 Previous Next

Il progetto di interior design, firmato da Toro, è concepito come una casa accogliente, con scelte stilistiche che alternano texture, materiali e giochi di luce. I soffitti delle camere presentano affreschi che richiamano il cielo romano, dipinti a mano, mentre le suite includono riferimenti specifici alla città e alla storia del palazzo, come nel caso della Stendhal Suite, intitolata allo scrittore francese che vi soggiornò.

Orient Express La Minerva, bar e ristoranti

L’hotel include tre spazi dedicati alla ristorazione, ciascuno con un’offerta pensata per dialogare con il contesto urbano e il pubblico, sia locale che internazionale. La Minerva Bar, collocato nella hall dell’hotel, è pensato come uno spazio tranquillo e accogliente nel centro di Roma. La statua della dea Minerva, presente nell’ambiente, richiama l’identità storica del luogo, mentre le colonne in marmo e il lucernario contribuiscono a definire un’atmosfera che cambia con la luce del giorno: più informale e luminosa di giorno, più raccolta e intima la sera.

Oriente Express La Minerva: La Minerva Bar (foto Alexandre Tabaste)

A partire da maggio 2025, sarà accessibile anche Gigi Rigolatto, il ristorante situato sulla terrazza panoramica. Il progetto nasce dalla collaborazione tra Rikas Hospitality Group e Paris Society, e propone una cucina ispirata alla tradizione mediterranea, con un’impostazione che richiama l’estetica della Riviera. La posizione consente una vista a 360 gradi su alcuni dei principali monumenti di Roma, tra cui Pantheon, Vittoriano e San Pietro. Entro la fine del 2025 è prevista l’apertura di Mimi Kakushi, concept di ristorazione già presente a Dubai. Il locale si ispira all’Osaka degli anni Venti, con un’interazione tra Art Déco, jazz e cucina giapponese reinterpretata. L’offerta culinaria unisce ingredienti e tecniche orientali con influenze occidentali. Anche questo progetto porta la firma di Rikas Hospitality Group.

Orient Express La Minerva, gli spazi per eventi

L’Orient Express La Minerva dispone di cinque spazi dedicati a riunioni ed eventi, ciascuno con caratteristiche differenti.

Oriente Express La Minerva: La Galleria (foto Alexandre Tabaste)