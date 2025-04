D.O.M. Hotel, un viaggio nel Tempo tra eleganza e storia a Roma

Lungo la storica Via Giulia, il D.O.M. Hotel si distingue come un raffinato rifugio che fonde secoli di storia con un’eleganza contemporanea. Questo boutique hotel, ospitato in un monastero del XVII secolo sapientemente restaurato, offre un'esperienza intima e sofisticata, dove il fascino del passato si intreccia armoniosamente con il comfort moderno.

L'ingresso di D.O.M. Hotel

La storia di D.O.M. Hotel

Un tempo nobile palazzo, poi trasformato in monastero, l'edificio che oggi accoglie il D.O.M. Hotel ha conservato intatte le sue radici storiche. Il nome stesso, “D.O.M.”, deriva dal latino Deo Optimo Maximo -“A Dio, Ottimo e Massimo”- un omaggio alla spiritualità e all’eredità architettonica della zona. Attraverso quattro secoli, i migliori architetti italiani hanno contribuito a plasmare questa residenza, preservandone il fascino senza tempo.

La galleria del D.O.M. Hotel

Le camere di D.O.M. Hotel

Con sole 18 camere, il D.O.M. Hotel assicura un’esperienza esclusiva e personalizzata. Affacciate sulla pittoresca Via Giulia, le stanze sono caratterizzate da una palette sofisticata di bianchi, grigi tortora e tonalità tabacco, in perfetta armonia con gli elementi architettonici originali. Specchi veneziani, testate elaborate e opere fotografiche di artisti come Slim Aarons e Kourtney Roy donano agli ambienti un’eleganza contemporanea con un tocco di nostalgia.

La D.O.M. Suite rappresenta il fiore all’occhiello dell’hotel: un appartamento esclusivo di 50 metri quadrati disposto su due livelli. Al piano inferiore si trovano il bagno e la cabina armadio, insieme a una terrazza privata di 25 metri quadrati che regala viste spettacolari sui tetti del quartiere Regola e sul suggestivo campanile in legno della chiesa di Santa Lucia del Gonfalone. Materiali pregiati, colori caldi e dettagli architettonici originali creano un’atmosfera di lusso discreto. La suite include una spaziosa camera da letto con un confortevole letto king-size, un’elegante zona living adornata da opere d’arte selezionate e un sontuoso bagno in marmo con doccia a pioggia e prodotti di alta gamma.

L'offerta Gastronomica di D.O.M. Hotel: Verve

Il D.O.M. Hotel ospita Verve, un ristorante intimo che ridefinisce il concetto di fine dining italiano. Qui, gli chef Adriano Magnoli e Antonella Mascolo creano piatti straordinari e pasticceria artigianale, unendo ingredienti locali a tecniche innovative. Un’esperienza culinaria che permette agli ospiti di assaporare la tradizione gastronomica romana attraverso una prospettiva fresca e contemporanea.

Il ristorante Verve di D.O.M. Hotel

Il rooftop del D.O.M.

Tra le caratteristiche più affascinanti del D.O.M. Hotel spicca la sua romantica terrazza panoramica, un rifugio esclusivo con vista sui tetti e sui campanili del centro storico, fino alle verdi colline del Gianicolo. Arredata con eleganti sedute in ferro bianco e divani color taupe, la terrazza evoca il fascino della Dolce Vita. Un rigoglioso giardino di erbe aromatiche profuma l’aria mediterranea, mentre nei mesi estivi è possibile gustare piatti stagionali della cucina italiana, accompagnati da un panorama mozzafiato.

Il bar del rooftop di D.O.M. Hotel

Esperienze esclusive per scoprire Roma

Per chi desidera esplorare Roma in modo originale, il D.O.M. Hotel propone esperienze su misura. Tra queste, un emozionante giro in motoscafo sul Tevere, che offre una prospettiva unica sui monumenti iconici della città. Gli appassionati di gastronomia possono optare per un Trastevere Food & Wine Tour, una passeggiata guidata alla scoperta dei sapori autentici del quartiere. Per gli amanti della storia, il Private Colosseum & Roman Forum Tour permette di immergersi nell’antichità con una visita esclusiva condotta da esperti, che riportano in vita i fasti dell’Impero Romano.